Paco Belmonte prepara su inminente salida del Cartagena

Paco Belmonte ha confirmado a sus principales colaboradores que se marcha. Según ha podido saber LA VERDAD, sus diez años y medio al frente ... del FC Cartagena van a terminar en los próximos días y ya solo está a la espera de una llamada de Felipe Moreno, quien debe rematar esta misma semana la negociación con Alejandro Arribas para cerrar la operación de compraventa iniciada el pasado mes de julio. Cuando Moreno le confirme que la transacción se ha rematado, todos los flecos están atados y las acciones de Duino Inversiones pasan definitivamente a Arrisanz SL, Belmonte saldrá por la puerta para poner fin a un reinado que se ha extendido durante la última década en el conjunto albinegro.

La realidad es que la presencia de Belmonte en las oficinas del Cartagonova desde hace meses ha sido bastante irregular, con largas etapas de ausencia y otras de bastante actividad. Por ejemplo, en los días previos al anuncio de la llegada de Arrisanz no paró de trabajar en el cierre del pasado ejercicio y la preparación del siguiente. Después, cuando Víctor Alonso llegó como hombre fuerte de Arribas, sus apariciones se fueron espaciando en el tiempo y desde que Alonso se marchó el pasado 15 de octubre apenas se ha visto a Belmonte por el estadio.

Casi todas las conversaciones para cerrar la compraventa del Cartagena se han llevado a cabo de forma telefónica y en las oficinas del club viven ajenos a toda esta historia, solo a la espera de que alguien les informe y todos sepan por fin qué futuro espera a la entidad albinegra. En las últimas semanas, además, las únicas reuniones cara a cara se han producido en Madrid entre Moreno y Arribas, que son los que tienen la llave para acabar con este bloqueo institucional que vive el Efesé desde hace meses.

El palco del Cartagonova volverá a estar desierto en el encuentro frente al Villarreal B si la operación no se cierra esta semana

En paralelo, Belmonte y Alonso siguen manteniendo conversaciones y tratando cuestiones de cierta urgencia en el día a día, puesto que estamos cerrando el mes de octubre y hay pagos que no pueden esperar. Sea como fuere, ambas partes están por la labor de entenderse y coinciden en que lo ideal es cerrar ya el acuerdo que haga que los que quieren vender lo hagan y se vayan y los que quieren comprar lo hagan y entren de una vez. Si esto no sucede antes del sábado, el palco del Cartagonova volverá a estar desierto en el encuentro liguero frente al Villarreal B.

La única opción

Fuentes cercanas a la familia Arribas aseguraron a LA VERDAD que ellos pusieron 2 millones de euros para entrar en el Efesé. Desde el entorno de Felipe Moreno, sin embargo, esa cantidad se rebaja a 1,5 millones. En cualquier caso, los Arribas entienden que esa inversión demuestra que están interesados de verdad en poner en marcha un proyecto serio y duradero en Cartagena. Y sostienen que, llegados a este punto, tampoco le quedan otras vías a Moreno. No hay otros compradores interesados y tampoco existe voluntad (por parte de Moreno) ni capacidad económica (por parte de Belmonte) para asumir los compromisos que el Cartagena tiene que afrontar desde aquí hasta el próximo 30 de junio.

Hay que recordar que fue Felipe Moreno quien buscó a los Arribas. Él hizo de intermediario en la venta del Rayo Majadahonda al empresario mexicano Javier Ruiz Poo y, prácticamente a renglón seguido, propuso a Pedro Arribas, padre de Alejandro, que adquiriera el 100% de las acciones del Efesé a cambio de 6 millones de euros que podría ir pagando a plazos, entre julio de 2025 y enero de 2027. Por eso, Arribas no entiende que ahora se puedan poner trabas a su desembarco en el club. A él le buscaron y vino. Si no le permiten entrar, se marchará igual que llegó.

Un requerimiento de Hacienda de medio millón y una deuda «alta»

Felipe Moreno y Paco Belmonte entienden que Arrisanz SL solo posee el 30% de las acciones del FC Cartagena en estos momentos, puesto que la mercantil de Pedro y Alejandro Arribas solo ha depositado el 30% de la cantidad estipulada (y pactada por ambas partes en julio) para comprar el club. Sin embargo, desde la parte compradora alegan que la situación patrimonial de la entidad albinegra es «peor» de lo que les contaron en verano, cuando aceptaron entrar sin encargar una auditoría previa, y que existe una deuda «alta» que tendrán que asumir en solitario. Así, Arribas cree que, sin duda, esa deuda tan elevada cambia esos porcentajes y cálculos que están haciendo desde la parte vendedora en las últimas semanas.

Además, según publicó en X el periodista Ángel García, en las últimas semanas habría llegado a las oficinas del club blanquinegro un requerimiento de pago por parte de Hacienda de cerca de 500.000 euros, otro compromiso con el que Arribas no contaba y que lógicamente tendrá que afrontar si se queda con el FC Cartagena. Ese pago es urgente y necesario para evitar que lleguen los embargos del fisco.

Según pudo saber LA VERDAD, este impago (o retraso) con la Agencia Tributaria es nuevo, y no tiene nada que ver con el detectado hace un par de temporadas. Aquel acabó desembocando en una sanción de LaLiga, al juntarse con una previsión de ingresos por patrocinios completamente irreal (800.000 euros menos de lo presupuestado en los ejercicios 22-23 y 23-24).

Y la patronal dirigida por Javier Tebas topó el límite salarial del Efesé en el mercado veraniego de 2023 con la famosa regla del 1:4 (por cada 4 euros que el club ahorró en cuestiones relacionadas con el coste de la plantilla solo pudo gastar uno) y llegaron entonces los ajustes salariales en el primer equipo y el 'caso Datkovic'.

Este nuevo débito con Hacienda es diferente y hay que atajarlo. Cuando Belmonte llegó al club en 2015 había un montón de embargos que hacían muy difícil el día a día. Ahora es fundamental cumplir con Hacienda para que no se repita la historia.