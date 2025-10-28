La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Una imagen de la manifestación por el centro histórico de Cartagena pidiendo la marcha de Belmonte del Efesé, el pasado 14 de julio. J. M. Rodríguez / AGM

Paco Belmonte prepara su inminente salida del Cartagena

El todavía presidente espera una llamada de Felipe Moreno, quien tiene pendiente una última reunión con Arribas para cerrar de una vez la compraventa del club

Francisco J. Moya

Francisco J. Moya

Martes, 28 de octubre 2025, 00:37

Paco Belmonte ha confirmado a sus principales colaboradores que se marcha. Según ha podido saber LA VERDAD, sus diez años y medio al frente ... del FC Cartagena van a terminar en los próximos días y ya solo está a la espera de una llamada de Felipe Moreno, quien debe rematar esta misma semana la negociación con Alejandro Arribas para cerrar la operación de compraventa iniciada el pasado mes de julio. Cuando Moreno le confirme que la transacción se ha rematado, todos los flecos están atados y las acciones de Duino Inversiones pasan definitivamente a Arrisanz SL, Belmonte saldrá por la puerta para poner fin a un reinado que se ha extendido durante la última década en el conjunto albinegro.

