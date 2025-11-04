La oposición pide ya una venta y aprieta a Arroyo para mediar El PSOE lamenta los episodios de los últimos días y critica a la actual propiedad; MC se une a la petición de las peñas para que la alcaldesa se pronuncie al respecto

Los últimos acontecimientos sobre el proceso de compraventa han hecho que el FC Cartagena vuelva a estar en boca de algunos partidos políticos de la oposición. El PSOE lamentó recientemente las imágenes de manifestantes en la puerta del estadio Cartagonova, el intercambio de comunicados cruzados y pidió a la propiedad de Duino Inversiones que «deje de bloquear acuerdos» con el exfutbolista Alejandro Arribas.

El partido Movimiento Ciudadano, por su parte, recriminó el comportamiento de la propiedad y se sumó a la petición de la Federación de Peñas: que el Ayuntamiento de Cartagena, con la alcaldesa Noelia Arroyo al frente, tome cartas en el asunto, intervenga y se pronuncie al respecto, algo que no ha hecho desde que empezó esta crisis.

«Basta ya de teatro con el FC Cartagena. La afición merece respeto y el club necesita estabilidad. Es necesario que la dirección actual deje de bloquear acuerdos y piense en el bien del equipo y de la ciudad. Orgullo, dignidad y respeto al escudo y a Cartagena», pidió el secretario general de los socialistas Manolo Torres.

Su homónimo de MC, Jesús Giménez Gallo, fue más lejos, al señalar directamente al presidente del Real Murcia, Felipe Moreno, de estar detrás de todo este asunto a través de Duino Inversiones y su colaborador Fernando Carreño. «Es bueno recordarle que el patrimonio del FC Cartagena es su afición, que es cartagenera; el estadio, que es municipal; y además, por supuesto el club, que no es nada sin Cartagena y los cartageneros», subrayó Giménez Gallo.

El principal partido político de la oposición volvió a exigir lo que ya llevó a debate al Pleno del mes de abril: una mediación por parte del Ayuntamiento. «Entonces», según Gallo, «Noelia Arroyo quiso proteger a sus amigos y hoy sus amigos se han ido del club. Lo que está haciendo es proteger a la propiedad del Real Murcia. Si Noelia Arroyo no da un paso adelante, demostrará una vez más que está al otro lado del Puerto de la Cadena y desprecia el sentimiento y el fútbol cartagenero», dijo Jiménez Gallo.

La misma imagen en el palco

La moción que MC llevó en abril terminó con un intenso debate en el Pleno, ningún otro partido la respaldó pero sirvió para que la corporación municipal mostrara su «malestar» por la situación del club y la manera de «gestionar» las ausencias de directivos en el palco. Aquello fue en abril y en la actualidad todo sigue igual: por segundo partido consecutivo, nadie del Efesé acudió a su butaca y la entidad quedó nuevamente representada en exclusividad por el concejal de Deportes, José Martínez.

El Ayuntamiento, con Noelia Arroyo a la cabeza, está al tanto de todo lo sucedido en el club en los últimos días y aguarda el momento para pronunciarse de una manera imparcial, sin ponerse del lado de una de las dos partes implicadas en el proceso de compraventa.