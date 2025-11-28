Noguera: «Me da confianza la gente que lleva Arribas»

La Federación de Peñas del Cartagena (Fpfcct) se alegra de la marcha de Paco Belmonte de las oficinas del Cartagonova. Algo que llevan pidiendo meses ... a través de muchas vías. «Es una buena noticia, para qué nos vamos a engañar», confiesa Eduardo Noguera, presidente de la Fpfcct, que atiende a LA VERDAD desde Sevilla, donde juega hoy el Efesé. Añade que «la gran mayoría de la gente estaba deseosa de que Paco Belmonte y su gente saliera del club. Su época pasó, tuvieron ocho años muy buenos y, en otros dos, tiraron por tierra todo».

Ahora, el plano institucional ha cambiado, antes estaba «muerto», así que el aterrizaje de Cortadone «hay que valorarlo con optimismo y como un halo de esperanza» para el Efesé. «Arribas tendrá que ganarse a la afición. Me da mucha confianza la gente que lleva», dice Noguera.

«Mandamos un escrito a la seguridad del club, que evidentemente no se ha tenido en cuenta, solicitando que no se movieran a los abonados» y dando tres ubicaciones alternativas en las que no había que mover a nadie. «Tres espacios delimitados y diferenciados para la afición del Murcia y que no se mezclara con la del Cartagena», pero «lo fácil era desalojar el fondo norte, pero nos parece francamente mal» porque, además de los abonados, hay cuatro peñas oficiales.