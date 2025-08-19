Nacho Martínez, el indiscutible de Rey

Cuando la pretemporada va acabando, se deja entrever la declaración de intenciones que tiene el entrenador. En el caso de Javi Rey, ya se ... le han visto las ideas que quiere imponer en el terreno de juego con un planteamiento ofensivo, con balón y con buena presecia de jugadores en el campo rival. Una de esas posiciones que tanto protagonismo está teniendo en su idea de juego es la del lateral.

Específicamente en el izquierdo se encuentra la pieza indiscutible para el técnico gallego: Nacho Matínez (Madrid, 36 años). El veterano futbolista es el único jugador del Cartagena que ha arrancado de inicio en todos los amistosos disputados. La figura de Nacho es esencial tanto en el terreno de juego como en el vestuario, puesto que su experiencia de tantos años en el máximo nivel es un grado y una ayuda para todos los jóvenes que componen la plantilla albinegra.

El madrileño parte como favorito para ser titular en los esquemas del técnico, pero el club anunció ayer su esperado reemplazo

A pesar de sus 36 años, sigue estando en un estado de forma extraordinario, tal y como ha demostrado en la pretemporada. La banda izquierda del Cartagena se ha mostrado como el carril por donde más se ha hecho daño. Tanto Kevin Sánchez, que ha dejado buenas sensaciones en todos los amistosos, como Nacho Sánchez han jugado por delante de Nacho Martínez en la posición de extremo izquierda. Y eso se ha notado. Por ello, el lateral madrileño apunta a ser una de las piezas clave esta campaña para Javi Rey. La temporada pasada, cuando aterrizó en el mercado invernal en Cartagena, la duda estaba en cómo llegaba físicamente después de un tiempo sin jugar. su respuesta fue rendir como el que más y ser el destacado de los fichajes invernales.

Este curso, Nacho ha podido empezar desde el minuto uno con el Efesé después de ser el único jugador de la temporada pasada que ha querido seguir. Según él, la renovafue para «tener una identidad con el club» fruto de una estabilidad que siempre le ha gustado tener a lo largo de su extensa carrera profesional. Tanto en el Tenerife, donde estuvo dos temporadas, como en el Valladolid, donde permaneció cinco campañas, o en el Rayo, donde jugó durante cinco cursos, siempre ha tenido la estabilidad como protagonista de su paso por diferentes entidades.

Tras llegar en el pasado mercado de invierno y ser de los pocos que cuajaron un buen papel, decidió renovar por un año más

Un líder fuera del verde

Nacho seguirá vistiendo la camiseta albinegra y será uno de los líderes de la entidad. La mezcla de juventud y veteranía de la que presume el Efesé es la combinación perfecta para que los jóvenes con proyección crezcan. Nacho, junto a De Blasis, Fran Vélez u Ortuño tendrán un papel fundamental en el rol de capitanes fuera del césped.

Por lo tanto, la banda izquierda del Efesé tendrá a todo un veterano repleto de experiencia disponible para ser importante y tener protagonismo. Nacho ha demostrado seguir estando a un buen nível tanto en ataque como en defensa. En la segunda vuelta del curso pasado ya fue el más destacado y esta campaña buscará seguir cumpliendo.