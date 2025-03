Musto se despide el sábado del Cartagena para jugar en el club de su infancia antes de retirarse

Rubén Serrano Cartagena Miércoles, 26 de marzo 2025, 17:52 | Actualizado 19:12h. Comenta Compartir

El Cartagena-Castellón de este sábado (Cartagonova, 18.30 horas) será el último partido de Damián Musto con la camiseta albinegra. El centrocampista argentino de 37 años comunicó este miércoles la decisión para dedicar los últimos meses de su carrera deportiva al club de su infancia, el CA Alumni de la liga regional amateur de su pueblo, Casilda. Allí jugará hasta el inicio del verano en España, cuando termina la temporada, para después colgar las botas.

En un vídeo de tres minutos y medio, Musto comunicó una decisión que es firme y lleva tiempo merodeando en su cabeza. En el parón navideño de la competición, el futbolista aseguró que meditó seriamente marcharse pero finalmente la pospuso, probablemente para apurar las opciones de salvación con el Cartagena. Una vez que eso ya no es posible, con la salvación a 21 puntos de distancia a falta de 30, el argentino da el paso.

La decisión de Musto tiene cierta lógica. Va camino de los 38 años y su deseo es dedicar los últimos meses como futbolista al club de su infancia. Y debe irse y ya y no después porque el periodo de inscripciones en Argentina finaliza la próxima semana. El CA Alumni es un club amateur que compite en la categoría regional de Casilda, una pequeña localidad de menos de 40.000 habitantes situada al sur de Santa Fe donde el futbolista dio sus primeras patadas a un balón antes de fichar por los juveniles del Quilmes.

Con su hermano Federico

Desde entonces Musto siempre ha tenido muy claro que sus últimas patadas a un balón se las daría al CA Alumni, un club que tiene varias secciones y cumple además una labor social con los niños de Casilda. Allí, de hecho, juega su hermano Federico. La competición para el CA Alumni empezó hace un par de semanas, se prolongará hasta el verano y ya entonces el aún jugador del Efesé colgará las botas. Para el '8' significa mucho dar este paso, pues es un club que lleva dentro, que muestra con orgullo en sus redes sociales y con el que siente que tiene una deuda pendiente.

Nada que reprochar, en cualquier caso, a un jugador que lo ha dado siempre todo por el Efesé. El 9 de febrero cumplió cien partidos con la camiseta albinegra, evidencia de todo el camino recorrido con el equipo, con muchos momentos bonitos y otros, como esta temporada, especialmente duros. Desde el primer día a las órdenes de Luis Carrión fue un pilar inamovible. Por esfuerzo, por garra, por compromiso. Con su entereza ayudó a pelear por la fase de ascenso a Primera División, durante dos años, siendo el cemento de un vestuario donde reinaba la alegría ofensiva de Rubén Castro, Gallar, Dauda, De Blasis y compañía; en la sombra, Musto siempre estuvo ahí para cubrir las espaldas, para arrimar el hombro, para apretar los dientes, para asumir culpas y también para celebrar cuando tocaba.

Una temporada difícil como la anterior la terminó bailando 'Sweet Caroline' con Julián Calero. Y en esta, torcida desde el primer día, fue el único que no se escondió. En el campo siempre dio la talla; y fuera de él dio la cara, salió a la calle, hizo autocrítica y charló cara a cara con los aficionados. Fue la luz, el faro y el estandarte. Nunca quiso atarse a contratos de larga duración, pero la realidad es que el Cartagena ha sido el club que más veces defendió en su carrera.

«La decisión la tenía tomada hace tiempo. En un principio iba a dar ese paso en enero, pero me costó hacerlo. Llegó el momento y termino mi etapa de profesional. Tengo la necesidad, por diferentes motivos, de volver a mi casa, de estar en el club que me vio nacer, que me crió, que me formó. Nunca me he puesto por delante del escudo. Tengo que darme prioridad y cerrar el círculo en mi casa. Sufrí como el que más y disfruté muchísimo consiguiendo objetivos. No tengo dudas de que nos reencontraremos en el futuro», dijo.