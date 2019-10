Munúa se viste de Aranguren

Roger, técnico de la Balona: «Hay campos peores que el nuestro»

El técnico de la Balompédica Linense, Jordi Roger, respondió a las quejas expresadas por Gustavo Munúa por el estado del terreno de juego del Municipal de La Línea de La Concepción: «Obviamente, no es el Santiago Bernabeu. Pero hay campos peores que el nuestro. Yo jugué en Sanlúcar y no me quejé. Nosotros trabajamos aquí y el balón rueda. No es un problema», aseguró el entrenador del conjunto de La Línea de La Concepción. En su comparecencia del domingo en tierras gaditanas, Munúa se refirió en varias ocasiones al césped del campo de la Balona. «Era imposible jugar. Desde arriba se puede ver verde, pero la realidad es que el césped estaba muy mal. No se puede hacer un fútbol dinámico ni proponer juego en un campo como este», lamentó el entrenador del Cartagena.