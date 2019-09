Munúa tropieza con la misma piedra

Sanluqueño, Cádiz B y Linense, rivales para cerrar septiembre

Suma 4 puntos el Cartagena y está en mitad de la tabla. Quedan 36 jornadas por delante y no hay ninguna urgencia clasificatoria. No obstante, el cuadro de Munúa no puede seguir dejando que los puntos vuelen cada semana de su estadio, ya que eso le obligará a ganar siempre fuera de casa, una tarea imposible en una categoría como la Segunda B.

De hecho, las dos últimas salidas de este mes de septiembre son bastante complicadas. La de este domingo a El Palmar lo es. El Atlético Sanluqueño se ha reforzado bien este verano y aún no ha perdido. Empató en La Condomina y Don Benito y goleó al Mérida en el debut ante su afición (3-0). El curso pasado cayó allí con estrépito el Cartagena (3-1), que en Sanlúcar de Barrameda puso fin a una excepcional racha de 13 partidos sin conocer la derrota.

El último viaje de este mes (día 29) será a La Línea de La Concepción, donde esperará un Linense que ha arrancado de maravilla. Es segundo, tras ganar a Villarrobledo y UCAM y empatar este domingo en Mérida. Entre medias, el Efesé recibirá al Cádiz B en el Cartagonova.