Munúa: «Tuvimos que ser prácticos»

El técnico del Cartagena, Gustavo Munúa, admitió ayer que su equipo sigue buscando una identidad propia y que, mientras la consigue, lo importante es seguir sumando de tres en tres y llenar de puntos la mochila en una categoría en la que cada victoria es oro puro. «Me parece que lo que dice la clasificación en estos momentos es algo aparente, de poca importancia. Estamos al principio de la temporada y lo que buscamos ahora es sumar puntos, encontrar victorias y posicionarnos lo mejor posible, sabiendo que queda muchísimo. Sí que me interesa en que nos centremos en crecer como equipo, formar un estilo propio, armar un grupo y tener continuidad en victorias, fuera y dentro de casa», explicó el uruguayo en su comparencia previa al encuentro de mañana contra el Algeciras (Cartagonova, 18.00 horas).

Para el duelo, cuarto del curso en casa, son baja los lesionados Manu Viana y Santi Jara. La recuperación del segundo, que se perdió toda la pretemporada y acabó rompiéndose en la primera jornada ante el Badajoz, va mucho más lenta de lo esperado. De hecho, Munúa reconoció ayer que no es capaz de dar una fecha «más o menos exacta» de cuándo va a volver el extremo almanseño. «No hay una fecha concreta para que regrese con el grupo. Va mejor y lo cierto es que va evolucionando, pero creo que le queda un poco aún. Es una lesión complicada y va despacio. No sé si le quedan dos semanas o 21 días. O incluso un poco más. No lo sé. Vamos a escuchar al futbolista y tomaremos decisiones según se vaya encontrado él», explicó Munúa.

Santi Jara tiene afectado el músculo pectíneo izquierdo. «Es una zona muy comprometida, porque intervienen muchas interacciones musculares. Está cerca el pubis y los abductores. Es una zona muy localizada», explicaron recientemente a 'La Verdad' fuentes del club. El futbolista, el tercero más utilizado el curso pasado por Munúa (solo superado por Ayala y Jesús Álvaro), no quiere precipitarse. Y en el Efesé tampoco quieren dar un paso en falso, acortar los plazos y que se rompa de nuevo, como le sucedió contra el Badajoz.

Carrasquilla y Cordero, aptos

Sí podrá contar Munúa con José Ángel Jurado y con el panameño Coco Carrasquilla, quien el lunes se marcha de nuevo a su país y se perderá la salida del domingo que viene a Marbella. Jugará con su selección en México el miércoles 16 de octubre. El amistoso que Panamá iba a disputar el jueves día 10 contra Curazao ha sido finalmente cancelado. También está apto Cordero, quien no fue el pasado fin de semana a La Línea de La Concepción por culpa de unas molestias musculares.

Del Algeciras, el mejor de los recién ascendidos en este grupo IV, Munúa señaló que «es un equipo muy dinámico. Seguro que ellos van a querer mandar. Están cómodos llevando la iniciativa y sacando la bola desde atrás. Juegan muy bien al fútbol, pero nosotros estamos en casa y tenemos que robarles la pelota y ser los protagonistas del partido. Esperamos un rival muy duro».

Sobre el poco fútbol que ha mostrado su equipo hasta el momento, Munúa defendió que «tuvimos que ser prácticos para ganar los tres partidos en campos que no invitan a llevar la iniciativa. En Don Benito, Sanlúcar y La Línea de La Concepción, por las condiciones del césped o las dimensiones del terreno de juego, lo que tocaba era estar ordenados, ganar los duelos individuales, ganar los cuerpo a cuerpo, segundas pelotas, saber interpretar el partido y ser un bloque serio en todo momento. Y luego, aprovechar jugadas puntuales. Y eso es lo que hemos hecho en las tres salidas. En casa, es verdad, no hemos estado bien. Pero ya en la segunda parte ante el Cádiz B se vio a este Cartagena que queremos, dominador y que genera oportunidades. El objetivo ante el Algeciras es dar continuidad a esos grandes minutos», destacó.

Fajardo: «Son un equipo rico»

Por su parte, Emilio Fajardo, entrenador del Algeciras, subrayó en su cita de ayer con los medios que cubren la actualidad del equipo rojiblanco que «el Cartagena es un equipo rico, con un presupuesto de más de dos millones de euros, algo que no se lo he escuchado a nadie esta semana». Añadió que la plantilla del Efesé «podría jugar en otra categoría» y que el club «lo tiene todo para ascender, con entradas de 10.000 espectadores en el Cartagonova». Recordó que los de Munúa «son el equipo menos goleado de España y les está funcionando bien lo que están haciendo, sobre todo fuera de casa».

No obstante, Fajardo se niega a pensar que su equipo no tiene opciones de ganar mañana en el Cartagonova. «Lo hizo el Sevilla Atlético y lo podemos hacer nosotros. No vamos a ir a encerrarnos y vamos a dar continuidad a nuestra idea de juego. Me niego a pensar que el Cartagena no es un equipo de nuestra Liga. Si fuera así, pues ni siquiera viajamos. A lo mejor el Cartagena acaba primero y nosotros terminamos decimocuartos. Pero a un partido todo puede pasar», afirmó el preparador del Algeciras.