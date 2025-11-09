Moreno reconoce que se involucra en decisiones importantes del Cartagena

Felipe Moreno por fin ha reconocido públicamente que en la última década se ha involucrado en decisiones deportivas y económicas que han marcado el pasado, el presente y el futuro del Cartagena ... . El presidente del Real Murcia ya no se muerde la lengua y confiesa abiertamente que echa una mano en el proceso de compraventa, que los fichajes de Carrasquilla e Isak Jansson fueron suyos y que también estuvo ahí en 2015 para evitar la liquidación de la SAD albinegra.

En una entrevista concedida hace unos días a Onda Regional, Moreno reconoció a viva voz que ha sido una parte activa en la vida del Cartagena prácticamente desde el primer día. En abril de 2015, incluso, confesó ser parte del equipo de trabajo que acompañaba a Paco Belmonte para rescatar a la entidad de una situación económica delicada. «En el 2015 llegaron mis amigos [Belmonte, Deseado Flores y Manuel Sánchez Breis] y yo, incluso, que estaba en ese momento con ellos, nos lo ofrecieron. Les dije que no podía pertenecer a otro club, pero que estoy para ayudar. Al Cartagena lo liquidaban, desaparecía», relató Moreno.

El presidente grana dijo no cometer ninguna ilegalidad ni ir en contra de la ley, sostuvo, porque «nunca he tenido una acción, ni la tengo ni la tendré». Indirectamente, un estrecho colaborador del corbobés (Fernando Carreño) es apoderado de una de las sociedades (Hause Lafuente) con las que inyectó dinero al Real Murcia y también máximo accionista de la firma que controla el Cartagena (Duino Inversiones). A la misma vez, Moreno ha reconocido en las últimas semanas que «ha ayudado» en el proceso de compraventa y Alejandro Arribas, que ha «charlado» con él sobre ello, sin especificar en condición de qué cargo para estar presente en tan importantes decisiones para el futuro de la entidad albinegra.

«Les cedí a Carrasquilla y a Isak Jansson. Los podía pagar, los pagaba con el Leganés», admite ahora el mandatario grana

La huella de Felipe Moreno en el Cartagena va mucho más allá del momento actual. No solo se remonta a ese aterrizaje inicial con Belmonte en 2015, ni al hecho de que antiguos consejeros suyos en el Leganés (Juan Antonio Ortiz) patrocinaran a la SAD con sus empresas (Montakit). Como dueño del conjunto pepinero reconoció la cesión de «bastantes» jugadores al Efesé para «ayudarles al ascenso», como Owusu Kwabena, Moussa Camara, William de Camargo y Josua Mejías. También arregló problemas administrativos con el préstamo ficticio del portero Serantes al Cartagena B.

Moreno, quien durante la última década nunca quiso referirse en público a su vinculación con el Efesé, lleva semanas admitiendo su papel en decisiones importantes en la vida de la SAD albinegra. Una de ellas, en materia deportiva, le llevó hace poco a confesar que fue él, y no el Efesé, quien fichó a dos futbolistas de enorme nivel para el equipo: Adalberto Carrasquila e Isak Jansson.

El Efesé obtuvo inicialmente la cesión del centrocampista panameño en el verano de 2019; posteriormente, en noviembre, ejecutó su fichaje al Tauro por una cantidad de 300.000 euros. También, en agosto de 2022, el club albinegro comunicó el pago de 254.000 euros para obtener el fichaje y los derechos formativos del extremo sueco. «Carrasquilla, Isak Jansson y otros que les cedí. Yo los podía pagar, los pagaba con el Leganés y les ayudé a ascender», dijo.

«Nos hacen la ola en el banco»

El Cartagena comunicó entonces que estos futbolistas los fichaba el club. Jamás se mencionó a Moreno. Esta semana, sin embargo, Moreno ha admitido que los fichó con el Leganés. En el caso del sueco, por ejemplo, «con el Leganés» a pesar de que vendió el cuadro pepinero a finales de junio y el futbolista desembarcó en el Efesé el 1 de agosto. «El Cartagena no necesita a nadie y cuando entra por la puerta del banco nos hacen la ola», dijo Belmonte el día en que anunció el pago de 300.000 euros por Carrasquilla.

Por todo ello, terminó Moreno en Onda Regional, «a la gente se le olvida. Me jode que haya tan poca memoria. Decir: 'Hostia, una persona que ha venido a ayudar y demás y el Cartagena ha vivido la mejor época de su historia con esa directiva que hoy está [...] Parece mentira que todo se olvide tan fácil. He ayudado, ayudo y ayudaré». Víctor Alonso, ya exdirector general del Efesé, dijo que «es sabido por todo el mundo» que el cordobés «ejerce alguna relación» con la SAD albinegra.

Fran Vélez se somete hoy a pruebas médicas para conocer el alcance de la rotura en el bíceps femoral

Fran Vélez se someterá entre hoy y mañana a pruebas médicas para conocer el alcance exacto de su lesión. El central del Cartagena de 34 años debutó en liga el pasado sábado en Teruel y se retiró del campo a la media hora por lo que parece ser una rotura en el bíceps femoral de la pierna derecha, según las primeras valoraciones. El doctor Pedro Martínez Victoria será el encargado de detallar el problema del futbolista y el tiempo que causará baja en el equipo.

Las primeras exploraciones apuntan como mínimo a un mes o mes y medio de baja, por lo que entre la recuperación, la puesta a punto y su encaje en el once prácticamente queda descartado para casi la totalidad de los partidos que restan para finalizar la primera parte de la temporada.

El regreso a los terrenos de juego de Fran Vélez fue la nota positiva de la alineación del Efesé el pasado sábado en Pinilla. Después de estar en un largo paréntesis de inactividad desde la pretemporada, el catalán se vistió de corto por vez primera en la Copa del Rey contra el Puente Genil y, el pasado sábado, en la liga con el brazalete de capitán. Su cambio a la media hora significó un jarro de agua fría y un quebradero de cabeza para la defensa albinegra, con solo dos centrales disponibles por la lesión de larga duración de Marco Carrascal.

En el caso de Fran Vélez, las lesiones le vienen persiguiendo a estas alturas de su carrera deportiva. Hay que recordar que el defensa de 34 años ha pasado por un largo historial de problemas musculares, desde pubalgia hasta una operación del recto anterior del cuádriceps. La jerarquía y calidad del catalán senotaron en sus pocos minutos ante el Teruel: estuvo firme en el juego aéreo y puso varios balones en profundidad.