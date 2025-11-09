La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Felipe Moreno llega al palco del Cartagonova en octubre de 2022, con la pulsera del Cartagena y cuando ya negociaba su entrada al Murcia. Antonio Gil/ AGM

Moreno reconoce que se involucra en decisiones importantes del Cartagena

El presidente del Murcia confiesa que los fichajes de Carrasquilla y Jansson fueron suyos, que echa un cable en la compraventa y que en 2015 también estuvo ahí para evitar la liquidación de la SAD

Rubén Serrano

Rubén Serrano

Domingo, 9 de noviembre 2025, 23:16

Felipe Moreno por fin ha reconocido públicamente que en la última década se ha involucrado en decisiones deportivas y económicas que han marcado el pasado, el presente y el futuro del Cartagena ... . El presidente del Real Murcia ya no se muerde la lengua y confiesa abiertamente que echa una mano en el proceso de compraventa, que los fichajes de Carrasquilla e Isak Jansson fueron suyos y que también estuvo ahí en 2015 para evitar la liquidación de la SAD albinegra.

