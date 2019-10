Una megafonía del siglo XXI El panameño Carrasquilla, uno de los protagonistas del partido, recibe una falta del defensa del Algeciras Braganza. / j. m. rodríguez / agm El Cartagonova, sin Policía Nacional por la oleada de pateras, estrena altavoces RUBÉN SERRANO Cartagena Lunes, 7 octubre 2019, 10:11

No era un espejismo. No. El oído no les jugó una mala pasada. Ni mucho menos. Nadie estaba gritando. Tampoco. De hecho, probablemente los vecinos de Soldado Rosique y alrededores pudieron escuchar la voz del 'speaker' a todo trapo, pese al bullicio de los 6.000 espectadores que estaban sentados en las gradas. Y no, no subieron el volumen. Error. Simplemente, el Cartagonova sustituyó ayer su arcaica megafonía para estrenar una ajustada al siglo XXI, capaz de ser entendida perfectamente desde cualquier parte del campo. Después de 31 años de servicio, ya tocaba ajustarse a los tiempos que corren. Buen momento, a poco más de un mes para que lo visite todo un Barcelona.

Sin duda, fue la gran noticia de la tarde (fútbol al margen) y que resuelve una deficiencia histórica, demandada una y mil veces por los aficionados y que nunca, por muchos apaños, se había escuchado tan bien. El césped, por cierto, lució de maravilla: no se notó el cambio de semilla y la de invierno se ha instalado a la perfección. No se notó nada inusual. El marcador, fuera de cobertura contra el Cádiz B por el paso de la DANA, también estaba a pleno rendimiento.

La oleada de pateras de este último fin de semana (llegaron casi 200 inmigrantes), sumado al traslado desde la Comisaría hasta diferentes puntos de la Región, impidió que por primera vez no se vieran a los agentes de la Policía Nacional en el Cartagonova. Una situación sin precedentes, condicionada por las circunstancias. El que tampoco se dejó ver en el verde fue José Ángel Jurado. Su tránsfer provisional de la FIFA llegó el viernes y Munúa, con Carrasquilla y Verza, prefirió no hacerlo debutar.

«El jueves casi no participó en el entrenamiento, pensando que no íbamos a poder contar con él. Nuestra plantilla es amplia y hay que saber valorar ese tipo de cosas». Carrasquilla será baja en Marbella, al estar con la selección de Panamá, que este jueves se enfrenta a México.