Media docena de embargos en marcha en el Cartagena y otro lío a la vista

La nula gobernanza, la parálisis institucional y el bloqueo del último mes están teniendo consecuencias muy graves para el FC Cartagena. Nadie se ocupa del ... club y los problemas derivados de la pésima gestión llevada a cabo por Paco Belmonte se van amontonando sin resolver, uno encima de otro, en una mesa que nadie ocupa. Es el resultado de los errores cometidos en los dos últimos años, que ahora se van convirtiendo en pesadas losas que amenazan la futura viabilidad de la entidad albinegra. Así las cosas, según pudo saber LA VERDAD a través de fuentes de la parte compradora, en el último mes han entrado en el club media docena de embargos, de hasta seis acreedores distintos, que hay que atajar inmediatamente para que no se conviertan en un problema mayor de aquí al 30 de junio.

Hasta el pasado 13 de octubre, Víctor Alonso fue tapando algunos agujeros, taponando pequeñas heridas y dando certidumbre a algunos proveedores que reclamaban una y otra vez el dinero que la entidad les había dejado a deber en las últimas temporadas. Curiosamente, el aún presidente del FC Cartagena, Paco Belmonte, nunca permitió que se usara el término gerente o director general para referirse a un Víctor Alonso que desde el 17 de julio ejerció esas labores.

LA DEUDA 2,5 millones es la cantidad que deben asumir a corto plazo los nuevos propietarios del FC Cartagena, según fuentes de Duino Inversiones. Sin embargo, desde el grupo de Arribas esa deuda se eleva a más de 4 millones de euros. Cortar esta hemorragia es vital.

Con todas las limitaciones del mundo y teniendo muy presente su interinidad, ya que la compraventa no se había cerrado convenientemente, Alonso intentó arreglar muchos de los problemas que no se habían solucionado. Es que ni siquiera se habían abordado por parte de un Paco Belmonte que desde el pasado mes de febrero apenas pisó su despacho en el Cartagonova. La inacción y, sobre todo, la falta de recursos económicos fue haciendo la bola más grande.

1,7 millones a proveedores

Según fuentes de Duino Inversiones, la mercantil controlada por Felipe Moreno que está a nombre de su colaborador Fernando Carreño, la deuda actual del Efesé es de 2,5 millones de euros, contando los 500.000 que se deben a Hacienda y los 300.000 atrasados con la Seguridad Social. El resto, una cantidad que ronda los 1,7 millones, es dinero que se debe a representantes de jugadores, futbolistas que denunciaron en su momento al club por despido improcedente, empresa de seguridad, de mantenimiento del césped, de transportes y de otro tipo de servicios menores, indicaron a LA VERDAD las citadas fuentes de Duino Inversiones.

Sin embargo, fuentes de Cortadone Inversiones SL, la mercantil a nombre de Alejandro Arribas que pretende quedarse con el 100% de las acciones de la SAD albinegra pagando 5,5 millones de euros, dicen que esa cantidad de deuda a corto plazo se eleva a más de 4 millones de euros. Y eso sin contar con los recargos de la deuda con las administraciones públicas que irán subiendo mientras no se negocie con ellos y se acuerde un calendario de pagos.

Más urgente todavía para Arribas y Alonso es entablar una negociación con la media docena de acreedores que ya han embargado al club. Y es que esto paralizará por completo al Efesé, hará que no pueda entrar dinero ni por la vía de patrocinadores ni por taquillas y obligará a los nuevos propietarios, si es que finalmente pueden acceder al club, a moverse con celeridad para levantar esos embargos. Con todo, la burocracia en este tipo de casos siempre suele jugar en contra de la empresa embargada, que en este caso es el FC Cartagena. Y cosas que se podían haber solucionado en una semana pueden acabar suponiendo meses y meses de gestiones. Otro lío a la vista en un club que no encuentra la paz.

Un prestamista madrileño aportó un millón de euros hace 18 meses

El préstamo personal de Felipe Moreno al Cartagena entre agosto y diciembre de 2002, por un valor de 2,5 millones de euros y entregado en tres partes con un interés a su favor de Euribor + 0,25, no fue el único que pidió Paco Belmonte en estos últimos años en los que el club, a pesar de competir en Segunda y disponer de mucho dinero de LaLiga cada curso, siempre necesitó ayuda para cubrir su presupuesto. De este modo, en mayo de 2024, Belmonte solicitó un millón de euros a un prestamista madrileño para cerrar el ejercicio 2023-24.

Hablamos de la temporada en la que el Efesé acabó logrando la agónica salvación con Julián Calero. Ese curso había comenzado con recortes en el sueldo de la plantilla. Todos los jugadores que continuaban del año anterior aceptaron ese ajuste salarial, salvo el croata Toni Datkovic, quien acabó abandonando el club tras un enfrentamiento con Belmonte que acabó haciéndose público. A pesar de que Manuel Sánchez Breis se ajustó el cinturón y se conformó una plantilla bastante barata, Belmonte se vio obligado a recurrir a un prestamista ajeno al club para asumir deudas.

A diferencia de lo ocurrido con el préstamo de Felipe Moreno en 2022, que no se ha devuelto aún y está dentro del acuerdo firmado con Arribas, ese millón de euros al citado prestamista madrileño se terminó de devolver a principios de este 2025, ya que el interés era muy alto y el perjuicio al club era más que evidente. Hay que recordar que en febrero el Cartagena entró en crisis absoluta y no pagó ninguna nómina a la plantilla desde entonces.