Aficionados del Cartagena protestando contra Felipe Moreno el pasado 1 de noviembre. Antonio Gil / AGM

Media docena de embargos en marcha en el Cartagena y otro lío a la vista

La parte vendedora cifra en más de 4 millones la deuda de un club que en los próximos meses tendrá que restañar muchas heridas

Francisco J. Moya

Jueves, 20 de noviembre 2025, 01:05

La nula gobernanza, la parálisis institucional y el bloqueo del último mes están teniendo consecuencias muy graves para el FC Cartagena. Nadie se ocupa del ... club y los problemas derivados de la pésima gestión llevada a cabo por Paco Belmonte se van amontonando sin resolver, uno encima de otro, en una mesa que nadie ocupa. Es el resultado de los errores cometidos en los dos últimos años, que ahora se van convirtiendo en pesadas losas que amenazan la futura viabilidad de la entidad albinegra. Así las cosas, según pudo saber LA VERDAD a través de fuentes de la parte compradora, en el último mes han entrado en el club media docena de embargos, de hasta seis acreedores distintos, que hay que atajar inmediatamente para que no se conviertan en un problema mayor de aquí al 30 de junio.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

