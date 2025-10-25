El Marbella, un equipo bien armado con muchas caras conocidas

Jesús Fernández Sábado, 25 de octubre 2025, 11:30 Comenta Compartir

El Marbella, al igual que al Efesé le está ocurriendo, se siente muy cómodo en su campo y son los partidos a domicilio los que le están costando. Ahora regresa al calor de su gente para reponerse del duro palo que se llevaron en Antequera a costa del Cartagena, que se reencontrará con dos caras conocidas. La primera, la figura más importante de este equipo, su entrenador Carlos De Lerma, que jugó en el Efesé en la temporada 13/14. La segunda es la de Luis Muñoz. El que fuera futbolista albinegro las dos últimas campañas estuvo muy cerca de regresar este verano al Cartagonova solo dos meses después de haber dicho adiós, hasta que el Marbella se cruzó en su camino y le dio más dinero. Mañana será una amenaza.

Turno para Eugeni

Ahora es la pieza de recambio de un centro del campo marbellí que tiene nombres y apellidos y faltaba Eugeni, la pieza más importante del puzzle, que ya ha vuelto de lesión y amenaza con ser titular este domingo. El tarraconense de 31 años pugna en la medular con Luis Alcalde y Luis Acosta, ya que Álex López es un fijo.

El Marbella es un equipo bien armado desde atrás, que concede poco con su línea defensiva bien amurallada y, en estos momentos, formada por el murciano Gabri Clemente, que ha conseguido hacerse un hueco en el once y encadena cuatro titularidades consecutivas. La portería también tiene aroma murciano. El aguileño con ascendencia búlgara y ex del Real Murcia, David Vassilev, ocupará su puesto bajo los palos de la portería marbellí ante la baja por sanción de Manu García, otro ex pimentonero, que vio la roja en el partido contra el Europa.

Carlos De Lerma, desde que llegó en marzo al Marbella, todavía no sabe lo que es perder ante su público, pero el de San Vicente de Alcántara no se va a conformar con un empate y querrá recompensar a su afición con una victoria. El Marbella no pierce como local desde hace 7 meses. Mañana necesitará la mejor versión de su ofensiva, comandada por Rodri Ríos. El veterano goleador no está teniendo su inicio deseado, pero un ariete de nivel puede dar la estocada en cualquier momento.

De Lerma: «Su entrenador tiene que estar también preocupado» Carlos de Lerma se reencuentra con el que fuera su equipo durante una temporada. El extremeño se puso la casaca albinegra en 41 partidos y marcó tres goles en la campaña 13-14 con Luis Tevenet en el banquillo. En rueda de prensa lanzó un mensaje a su afición para que esté al lado de su equipo mañana ante el Cartagena, algo que destacó Javi Rey en rueda de prensa. «Nuestra gente tiene que venir a apoyarnos. No podemos permitir que este domingo haya asientos vacíos. No hay un plan mejor a esa hora en esta ciudad. Las familias tienen que juntarse para apoyar», pidió De Lerma. Con respecto al Efesé, dijo que tiene «muchos futbolistas que pueden ser diferenciales, pero no tienen más que nosotros. Su entrenador tiene que estar también preocupado de cómo nos van a defender». El equipo costasoleño llega al encuentro después de caer en El Maulí por 3-1, una dura derrota que no quieren que se repita. «El error fue mío, porque di demasiada información al jugador y hay que hacer las cosas más sencillas. Por eso asumo yo la responsabilidad», aseguró el entrenador del equipo marbellí ante los medios. Añadió que «cuanto más tiempo esté [Eugeni] en el campo, mejor para el Marbella».

