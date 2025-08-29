La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Luis Muñoz durante un partido la pasada temporada. LOF
Cartagena

Luis Muñoz elige el Marbella

El malagueño no volverá finalmente al Cartagena tras aceptar una gran oferta del club costasoleño

Francisco J. Moya

Francisco J. Moya

Viernes, 29 de agosto 2025, 11:04

El Marbella se llevó finalmente el gato al agua. El club malagueño apostó fuerte por Luis Muñoz, ex del Cartagena, y acabó haciéndose con ... los servicios de un futbolista que a principios de semana estuvo muy cerca de estampar su firma con el Efesé. Durante las dos últimas semanas trabajó muy duro la dirección deportiva liderada por Manuel Sánchez Breis para traer de vuelta al centrocampista nacido en Málaga, quien quería seguir compitiendo en Segunda pero se quedó sin equipo. Y el acuerdo estuvo prácticamente hecho. Sin embargo, primero el Eldense y después el Marbella subieron mucho su oferta por el futbolista y al final fue la entidad costasoleña la que se hizo con sus servicios.

