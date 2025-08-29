Luis Muñoz elige el Marbella

El Marbella se llevó finalmente el gato al agua. El club malagueño apostó fuerte por Luis Muñoz, ex del Cartagena, y acabó haciéndose con ... los servicios de un futbolista que a principios de semana estuvo muy cerca de estampar su firma con el Efesé. Durante las dos últimas semanas trabajó muy duro la dirección deportiva liderada por Manuel Sánchez Breis para traer de vuelta al centrocampista nacido en Málaga, quien quería seguir compitiendo en Segunda pero se quedó sin equipo. Y el acuerdo estuvo prácticamente hecho. Sin embargo, primero el Eldense y después el Marbella subieron mucho su oferta por el futbolista y al final fue la entidad costasoleña la que se hizo con sus servicios.

El Marbella anunció este viernes el fichaje de Luis Muñoz, de 28 años y quien se compromete con el equipo que entrena Carlos de Lerma hasta el 30 de junio de 2026. Cobrará allí uno de los sueldos más altos de toda la categoría y es que se trata de un futbolista con nivel más que de sobra para competir en Segunda. Baja a Primera RFEF porque no ha querido irse al extranjero (su pareja está embarazada) y ha priorizado finalmente volver a casa. El malagueño, a pesar de que acabó muy mal con Paco Belmonte y fue el último en cobrar el pasado mes de junio, estaba cómodo en Cartagena y quería seguir aquí, pero el dinero que le ofrecían en el Marbella ha terminado siendo decisivo. La oferta del Cartagena se quedaba muy lejos.

Así las cosas, Breis y su equipo de trabajo siguen mirando opciones para completar la plantilla, a la que le falta una sola pieza. El Cartagena necesita un extremo más y hay varias negociaciones en marcha. El mercado cierra el lunes y hay poco tiempo ya. Queipo y Ander Martín son dos jugadores que han sido ofrecidos y que encajan bien en el perfil que el club está buscando para poner la guinda al plantel. Además, Breis está atento al mercado de extremos que de aquí al lunes se pueden quedar sin sitio en Segunda. Uno de ellos podría ser Andy Escudero, del Ceuta, aunque parece una opción muy compleja.