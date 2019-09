Fútbol | FC Cartagena La Línea, siempre en medio Elady corre junto a Carlos David y el readaptador Víctor Ruiz. / A. Gil / AGM El Cartagena vuelve a uno de los campos que mejor conoce, con el objetivo de repetir la victoria del curso pasado, crecer como equipo y acariciar el liderato FRANCISCO J. MOYA Domingo, 29 septiembre 2019, 09:35

No hay temporada sin visita a La Línea de La Concepción. Ni visita a La Línea de La Concepción sin sobresalto para el Cartagena. Casi siempre le pasan cosas al conjunto albinegro al pie del peñón de Gibraltar. Y a menudo son malas. Es un campo que históricamente se le ha dado fatal al Efesé, aunque el año pasado se rompió el gafe allí, tras cinco años sin ganar en uno de los recintos más peculiares de todo el país. La playa, a unos pocos metros. El peñón, imponente y visible desde cualquier parte del viejo estadio, casi se puede tocar. Y la gente, poca pero fogosa, siempre apretando de lo lindo.

Además, este curso vuelve a tener un muy buen equipo la Balompédica Linense. Ya lo tuvo el año pasado, cuando rompió registros históricos y se codeó con los mejores en una excelente primera vuelta. Llegó el Cartagena en el primer partido de este 2019, le batió con gol de Elady en una excelente actuación de los de Munúa (0-1) y el cuadro gaditano se vino abajo. Solo ganó tres veces en la segunda vuelta, perdió los últimos ocho partidos de forma consecutiva y no bajó a Tercera por el colchón acumulado antes de Navidad.

Con todo, la directiva mantuvo en el banquillo al catalán Jordi Roger, quien ha visto muy reforzada (y muy cambiada) su plantilla de cara a este campeonato. Destacan las incorporaciones de Manu Molina (ex de Recreativo, Lleida y Salamanca), Pito Camacho (Izarra y Mirandés), Tito (Fuenlabrada y Ontiyent), Igor Martínez (Mirandés y Melilla), Álvaro Vega (Badalona y Atlético Baleares) y Dopi (Barakaldo y Bilbao Athletic). La sensación de este inicio de Liga, no obstante, está siendo el lateral Tomás, ex de Granada y Cádiz y que es el 'pichichi' del cuadro de Roger con dos tantos. El Linense es el tercer conjunto del grupo IV que más ataques finaliza con un remate a portería. Es un equipo que, sobre todo en casa, le mete mucho ritmo e intensidad a su juego y suele someter a los rivales. Ha ganado sus dos partidos en casa, ante UCAM y Don Benito, por 1-0 en ambos casos.

Javi Vera, Jovanovic y De Vega vuelven a una lista de 18 en la que se mantiene William De Carmargo

El Cartagena, por su parte, es el único conjunto del grupo que ha vencido en sus dos salidas, a Don Benito (1-2) y Sanlúcar de Barrameda (0-1). Fueron encuentros en los que los albinegros tiraron de oficio, eficacia y experiencia para sacar los tres puntos. A falta de fútbol, con esto le sirvió a los de Munúa para salir indemnes de dos campos en los que la mayoría de los equipos se dejarán puntos. Sin ir más lejos, el Linense cayó el domingo pasado en El Palmar contra el Sanluqueño (1-0).

Viana y Cordero, fuera

Esta tarde, en otro estadio inhóspito, los blanquinegros tendrán que mantenerse igual de sólidos y solventes. Y además se verán obligados a mejorar su juego. El Linense es mejor que el Don Benito y el Sanluqueño y para superarlo hará falta una versión más potente del Efesé que la que vimos en los dos desplazamientos anteriores. Llega con bajas importantes el cuadro de Munúa. A las habituales ausencias de José Ángel Jurado y Santi Jara, esta semana se suman las de los lesionados Manu Viana y Cordero, dos de los destacados en el tramo inicial de la Liga. Álex Martín y Carrillo se han quedado también fuera de una convocatoria a la que vuelve Javi Vera, medio del filial, y en la que se mantiene el brasileño William De Camargo.

La única duda en la alineación está en el lateral derecho. Fucile, ya recuperado de los problemas físicos que le obligaron a perderse el partido del domingo ante el Cádiz B, podría entrar por Markel Etxeberria, quien no tuvo su mejor día contra el filial cadista. Los demás están muy claros, con Marc Martínez buscando dejar su portería a cero por tercera jornada consecutiva y Andújar, Carlos David y Forniés completando la zaga.

En el medio entrará Verza por Cordero y hará de '6', algo que no es nuevo para el veterano centrocampista de Orihuela. Junto a él estará el panameño Carrasquilla, que ha protagonizado una brillante puesta en escena como albinegro. Se perderá, por cierto, el siguiente encuentro lejos del Cartagonova, el del 15 de octubre en Marbella. Ha sido convocado de nuevo por su selección para un partido contra México.

Arriba todo está muy claro. Las bandas serán para Rodrigo Sanz y Elady, con Quim Araujo de mediapunta y Caballero de referencia en la punta del ataque. Jovanovic, tras ver el duelo ante el Cádiz desde la grada por la llamada 'cláusula del miedo', regresa a la lista, al igual que Lucas De Vega, quien no estuvo disponible la semana pasada porque sufrió un proceso gripal. Ambos estarán hoy en el banquillo.

Elogios mutuos

En La Línea respetan muchísimo al Efesé. «Tienen una plantilla espectacular. Para mí son uno de los tres mejores equipos de la categoría. El Cartagena tiene futbolistas de Segunda y a los mejores de Segunda B. Atacan bien, defienden mejor y con el paso de las semanas van a ir a más», comentó Jordi Roger, técnico del cuadro gaditano, en la previa del encuentro. Hoy no podrá contar con los lesionados Pito Camacho e Igor Martínez, ni con el sancionado Abdoul.

Munúa también elogió a su rival. «El Linense se ha reforzado muy bien. Son un equipo competitivo y que en su campo se hace fuerte. Estén como estén, su estadio es siempre difícil. En este caso, ellos andan bien. Tienen velocidad en las bandas y armas para hacer daño a cualquier rival», recordó el entrenador del Cartagena.