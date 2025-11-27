Más de 100 agentes de Policía y un fondo norte reservado para la afición grana: así será el dispositivo para el Cartagena-Murcia Belmonte estuvo presente en la junta de seguridad y estará al mando como interino hasta la semana que viene; los precios de las entradas contra el Valencia se conocerán esta tarde y las del derbi este fin de semana

Ya están todos los cabos atados para que la fiesta del fútbol regional se dispute sin ningún tipo de incidente. Más de un centenar de efectivos formarán el dispositivo de seguridad que velará por la integridad de los aficionados de ambos equipos. La hinchada del Real Murcia se reunirá en la explanada contigua donde se sitúa el campamento de Cartagineses y Romanos, desde donde será escoltada hasta el Cartagonova para presenciar el derbi. Finalmente, y como se venía hablando, el fondo norte, tanto la parte superior como la inferior, estará pintado de color grana y los aficionados del Efesé que tienen el abono en esa zona serán reubicados en la tribuna.

Arribas, junto a Víctor Alonso, que después de su dimisión regresa a la entidad como nuevo director general a todos los efectos, y Javier Hernández, nuevo director deportivo, ya ha desembarcado en el FC Cartagena para empezar a trabajar en su nuevo club. Después de unas semanas frenéticas en los despachos, este pasado miércoles se estamparon las firmas en el acuerdo de compraventa entre Duino Inversiones, administrada por Fernando Carreño, estrecho colaborador de Felipe Moreno, y ya este jueves Arribas y Alonso estuvieron en las oficinas del estadio empezando con los primeros trámites, como los cambios de titularidad de las cuentas bancarias.

De momento, Belmonte seguirá al frente como interino hasta el miércoles que viene, día previo al duelo copero contra el Valencia, porque será el martes 2 de diciembre cuando acudan al notario a formalizar el acuerdo y luego informarán al CSD del cambio de accionistas, que tardará unos días en estudiar el trámite y dar el visto bueno. Arribas y Víctor Alonso estarán en el palco representando al Efesé contra el cuadro ché.

La seguridad del derbi

Unas horas después del cambio de propiedad de la SAD, ha tenido lugar la junta de seguridad de la Comisión Antiviolencia para dirimir las cuestiones más importantes para que el duelo entre el Efesé y el Real Murcia se dispute sin problemas extradeportivos y no haya que lamentar ningún incidente deplorable por parte de las hinchadas de ambos combinados. A esta reunión acudió, por parte del Cartagena, Paco Belmonte, puesto que así estaba planeado debido a que no sabían cuándo se iba a formalizar la compraventa. Estuvo acompañado por Marina Rodríguez, del gabinete de dirección del club, y por Juan Serafín, jefe de seguridad del FC Cartagena. A Alejandro Arribas y a Víctor Alonso no les ha dado tiempo a llegar.

Un duelo de alto voltaje, así lo han decretado las autoridades al ponerle la etiqueta de partido de alto riesgo. Por ello, se incrementará el número de policías en los aledaños del feudo cartagenerista. El despliegue de seguridad contará con alrededor de un centenar de efectivos. Esto se debe al gran número de aficionados granas que se prevé que se desplacen hasta Cartagena para acompañar a su equipo.

La Federación de Peñas del Real Murcia organizará los autobuses para el desplazamiento grana y se ha acordado que los miles de aficionados que se estima que llegarán desde la capital se reúnan en el descampado de Cartagineses y Romanos, contiguo al fondo norte del Cartagonova. Desde el entorno de Arribas apuntan que la decisión de destinar exclusivamente esta grada para el acomodo de la hinchada visitante viene dada por la Policía Nacional, que no quiere que haya posibilidad de que se junten con la local para evitar conflictos innecesarios. Esta medida de que ocupen la parte superior e inferior del fondo norte ya se tomó en el último derbi en el Cartagonova el 7 de abril de 2019.

El club tendrá que reubicar a los abonados del Efesé que tengan su asiento en esa zona en la tribuna. La Federación de Peñas del FC Cartagena ya mostró su desacuerdo con esta instrucción de la policía hace unos días.

Además, los aficionados interesados en acudir al estadio para los dos choques más importantes del año conocerán los precios de las entradas para el partido de Copa del Rey contra el Valencia esta tarde y las del compromiso contra el Real Murcia este fin de semana.