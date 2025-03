Juanmi, el cartagenero más querido en Riazor

El regreso del FC Cartagena al estadio de Riazor, esta tarde a las 18.30 horas, desempolva el baúl de los recuerdos de Juan ... Miguel García Inglés. Juanmi repasa en LA VERDAD una temporada de ensueño en el Euro Dépor de Donato, Valerón, Fran y Makaay, que en la temporada 2002/03 permitió al portero cartagenero consolidarse bajo palos y debutar en la máxima competición del fútbol europeo, la Champions League, antes de regresar a la Región de Murcia para recalar en el Real Murcia.

El aterrizaje de Juanmi en Riazor no le pilló de novato ni de nuevas. En el verano de 2002, el guardameta natural de San Ginés era ya un veterano de guerra curtido en mil batallas, después de nueve temporadas de alta exigencia en el Real Zaragoza y de levantar, además, títulos: tres Copas del Rey, una Recopa de Europa y una Supercopa de España. El descenso del cuadro maño a Segunda División cerró aquella etapa y el cartagenero, entonces, recaló en el Deportivo de la Coruña para ejercer en principio el rol de portero suplente.

Lo que sucedió es que a Molina, todo un referente dentro y fuera del vestuario del Dépor, le detectaron un cáncer testicular y Juanmi de un día para otro tomó las riendas de la portería de un equipo que aspiraba absolutamente a todo: a la Liga, a la Copa del Rey y a soñar con la Champions. «Cuando pienso en el Deportivo todos son bonitos recuerdos. Estuve solo un año pero muy intenso», recuerda Juanmi, que ahora tiene 54 años, hace pinitos en el mundo de la representación y tiene unas instalaciones deportivas, Ilusion Sports Center, en el Paseo de Alfonso XIII.

Las frases LAS FRASESUN AÑO INOLVIDABLE «Éramos un equipazo, luchábamos por todo y la calidad del equipo era muy grande. Fue un año intenso»

SITUACIÓN DEL FC CARTAGENA «Da pena porque se ve el estadio vació y a la afición, cansada. Que termine todo cuanto antes»

EL PARTIDO DE ESTA TARDE «El Dépor se juega mucho porque no tiene la salvación segura; el Efesé está descendido al 99%»

Milan, Bayern y Old Trafford

El portero rememora con especial orgullo, de esa temporada, su debut en la Champions. «Llegamos a octavos», previamente con el cartagenero enfrentándose al Bayern de Múnich de Kahn, Ballack, Zé Roberto y Sagnol, entre otros. También tuvo enfrente a futbolistas de la talla de Nedved, Del Piero, Camoranesi y Thuram en la Juventus; y a Seedorf, Maldini, Rivaldo e Inzaghi en el Milan de Ancelotti. Aquel Deportivo marcó de por vida a Juanmi. «La caldad de ese equipo era muy grande. Éramos un equipazo, luchábamos por todo, estuvimos a punto de ganar la Liga, llegamos a octavos de la Champions y a semifinales de la Copa del Rey».

Juanmi disputó 42 partidos aquella temporada 2002/03, conquistando como suplente la Supercopa de España antes de causar baja Molina. El cartagenero tiene claro que de aquellos años dorados del Dépor tiene buena parte de culpa el presidente Lendoiro. «Hizo grande al Deportivo, toda la etapa gloriosa fue con él en el Deportivo. No he vuelto pero tengo muchas ganas de ir a Riazor. Es un estadio precioso, que se llena cada domingo. La afición desde aquellas temporadas tan importantes lo ha llenado siempre, se ha sentido orgullosa de su equipo y hasta el año pasado en Primera RFEF no cabía un alfiler. Sus aficionados están en las buenas y en las malas».

Ampliar Juanmi se adelanta a Geremies, del Bayern, en un partido de Champions de 2002.

Juanmi colgó los guantes después de más de dos décadas instalado en el fútbol profesional, en una carrera que inició en la Escuela de Fútbol San Ginés, y siendo juvenil con solo 16 años debutó en Segunda con el Cartagena FC en 1988. De allí se marchó a las categorías inferiores del Real Madrid, debutó con la selección española absoluta en el Cartagonova y nunca más los caminos han vuelto a encontrarse con el equipo de su tierra, por el que siente «pena» de verlo hundido.

«A nivel deportivo y de imagen me da mucha pena porque se ve el estadio vacío y a la afición, cansada. Lo mejor es que termine todo lo antes posible, el equipo está descendido al 99% y tiene que pensar en la siguiente temporada. Y la directiva, si se queda, en hacerlo lo mejor posible y dar la cara ante la afición y toda la gente de Cartagena. La situación como está ahora mismo está mal y eso no le viene bien a nadie», asegura el exguardameta.

El de esta tarde en Riazor «es un partido en el que el Deportivo se va a jugar mucho porque no tiene la salvación asegurada. Para el Cartagena todo es muy complicado, prácticamente el descenso podría ser ya casi matemático. Vi el partido de ida en el Cartagonova [1-5], cuando los dos equipos estaban en una situación complicada. Tras aquel triunfo el Dépor despegó».

Ampliar Manuel Pablo y Capdevila felicitan a Juanmi tras parar un penalti en Málaga. EFE

Yeremay, la gran estrella

El Efesé comparece en Riazor trece años después desde que cayó derrotado en enero de 2012. Los albinegros van en cuadro con nueve bajas [Pablo Cuñat, Sipcic, Vukcevic, Pepín Machín, Rafa Núñez, Luis Muñoz, Gastón Valles y Jorge Moreno], cuatro jugadores entre algodones [Alcalá, Nacho Martínez, Luna y Delmás] y hasta seis chicos del filial. En el Dépor sí estarán los exalbinegros Pablo Vázquez y Jurado, además de la gran estrella: Yeremay.