Jesús Hernández, el espigado central del Cartagena que salta cuatro categorías de golpe

Estar en el lugar y el momento adecuado también es importante para cumplir sueños en el fútbol. Que se lo digan a Jesús Hernández, ... el jugador del Cartagena B que el pasado domingo completó los noventa minutos en el estadio de Riazor por una sucesión de acontecimientos que así lo permitieron para estrenarse a lo grande en el fútbol profesional. El club no fichó a un central en el mercado de invierno y se dio la coincidencia de que los otros tres (Jorge Moreno, Sipcic y Alcalá) no estaban disponibles por lesión y compromiso con su selección. Así, a este madrileño de solo 21 años le tocó ejercer un papel capital para permitir que al menos se sumara un empate en A Coruña (2-2).

Romo tanteó a Checo y Andúgar

Jesús Hernández formó una línea defensiva de cinco formando pareja de centrales con el pivote Damián Musto, Kiko Olivas y Martín Aguirregabiria de carrilero diestro. El entrenador, Guillermo Fernández Romo, le dio muchas vueltas durante la semana para tomar una decisión. El mazarronero Alcalá no estaba para jugar mucho más allá de veinte minutos y en los días previos al partido se plantearon numerosas posibilidades.

La opción de apostar por Andúgar, también del filial, fue una de ellas. El técnico madrileño, asimismo, le dio vueltas a que Checo, capitán del Cartagena B y uno de los supervivientes de la temporada pasada en Segunda RFEF, fuera el escogido para jugar de inicio en un estadio tan exigente como Riazor. Pero este chico natural de Santiago de la Ribera y que gustaba a Luis Carrión, no convenció al 100% porque es un mediocentro readaptado a central. Se precisaba de un perfil puramente defensivo, corpulento y que un determinado momento fuera capaz de frenar al habilidoso Yeremay Hernández. Apostar por Checo también exigía modificar el costado de Kiko Olivas, y llevarlo a la derecha.

Termina contrato el 30 de junio y su renovación por partidos es imposible: son 20 titularidades con el filial y lleva 11 porque siempre viaja con el primer equipo

En esos rasgos acabó por convencer Jesús Hernández, central al uso, anticipativo y de 1,85 metros de altura. El madrileño es un gran desconocido para el cartagenerismo pero lleva meses formando parte de la dinámica diaria del primer equipo. El chico llegó al club avanzado ya el mes de julio y no pudo hacer la pretemporada a las órdenes de Abelardo. En cambio, la falta de piezas en el eje defensivo sí le llevó a ser un habitual tanto en los entrenamientos como en las convocatorias, al ser citado en 22 ocasiones. En 20 de ellas se quedó sin jugar en el banquillo hasta que en diciembre Jandro Castro le dio la oportunidad los últimos quince minutos en la goleada sufrida en Castellón (4-1). El recién ingresado Sipcic se lesionó a los pocos minutos y en el 75 no quedó otra que apostar por Jesús Hernández.

El madrileño, que actuó de central diestro en Riazor y no desentonó en una línea de tres centrales donde Musto y Kiko Olivas estuvieron blandos, tuvo varias ofertas para marcharse en el pasado mercado invernal, como confirma Francisco Terry, su representante, muy conocido en la Región de Murcia por llevar en cartera a futbolistas de la Minera, del Yeclano, del Águilas y de La Unión, además de entrenadores como el cartagenero Raúl Guillén y el murciano Adrián Hernández, del Yeclano. «Tuvo ofertas para marcharse pero apostó por seguir para tener más oportunidades en Segunda», dice.

El grana Álex Rubio, su amigo

Tardó en llegar pero en Riazor se alinearon todas las situaciones para verlo de corto durante los noventa minutos. Al zaguero le tocó bailar con el mejor futbolista de todos, Yeremay, al que algunas veces se anticipó y aguantó cargando con una tarjeta amarilla más de 45 minutos. El madrileño era un completo desconocido que en diciembre de 2023 jugaba en la Preferente madrileña, en el Aranjuez. Natural de un pequeño pueblo de menos de 10.000 habitantes, Colmenar de Oreja, comparte raíces y es un gran amigo del exjugador del Real Murcia Álex Rubio. Eso le llevó al Imperial en la recta final de la temporada pasada y a entrar en dinámica del primer equipo grana.

En verano era agente libre y el director de la cantera, Javier Madrid, lo pescó. El teléfono de su representante no deja de sonar desde el domingo. Jesús Hernández termina contrato el 30 de junio y su renovación automática por partidos no la cumplirá, pues debía disputar 20 jornadas con el filial. Pero como es habitual en el primer equipo, el madrileño solo ha jugado en once ocasiones con el filial. Puede actuar de pivote y antes picó piedra en el equipo de su pueblo.

Los cinco internacionales vuelven al equipo entre mañana y pasado

Ampliar Sipcic, con un golpe en la ceja, celebra la victoria de Montenegro. Fscg

Los cinco futbolistas internacionales del Cartagena regresan entre mañana y pasado a las órdenes de Guillermo Fernández Romo. El portero Pablo Cuñat, el central Sipcic, el lateral zurdo Vukcevic y el extremo Rafa Núñez tienen que jugar entre hoy martes y mañana miércoles los últimos compromisos con las selección de España sub-21, Montenegro y República Dominicana, respectivamente. El único ya liberado de compromisos es el centrocampista Pepín Machín, que ayer concluyó la 'ventana' de partidos oficiales con Guinea Ecuatorial.

El futbolista cedido por el Monza italiano fue titular en los dos encuentros de clasificación para el Mundial, saldados con la victorias del viernes a Santo Tomé y Príncipe (2-0) y el empate de ayer frente a Namibia (1-1). Guinea Ecuatorial lo tiene muy difícil para estar en el Mundial. Sí tien opciones Montenegro, donde Sipcic y Vukcevic tienen hoy a las 20.45 cita frente a Islas Feroe. Cuñat no jugó en Lorca con La Rojita, que vuelve a la acción hoy a las 20.30 ante Alemania. Rafa Núñez tiene amistoso mañana contra Puerto Rico.