Javi Rey observa un lance del Teruel - Cartagena, este sábado. LOF

FC Cartagena

Javi Rey, tras ganar en Teruel: «La gente que entró del banquillo nos dio piernas»

Jesús Fernández

Domingo, 9 de noviembre 2025, 08:45

Javi Rey valoró positivamente la primera victoria a domicilio del Cartagena en el peor escenario posible. «Cuando el Teruel se pone por delante en Pinilla, es prácticamente imposible darle la vuelta», dijo el míster. Ayer, el Efesé consiguió romper la imbatibilidad del conjunto aragonés casi un año después de su última derrota en casa y no estuvo solo. Un centenar de aficionados se dieron cita en Pinilla para darle fuerzas a sus jugadores y «que haya 100 personas desplazadas desde Cartagena a Teruel habla muy bien de nuestra afición», alabó Rey, que ya ha dejado clara su postura en multitud de ocasiones sobre la importancia que tiene para él tener a los seguidores enchufados.

El técnico reconoció que «el 1-0 nos hace daño. Un gol de córner cuando en el partido no estaba pasando nada ni por una parte ni por otra. La suerte que tuvimos es que empatamos justo antes del descanso».

Por último, Rey se alegró de los ajustes que hicieron en el descanso y de los que entraron de refresco. «La gente que entró del banquillo nos dio piernas y defendimos bien los últimos minutos. En la primera parte hacíamos faltas tontas en nuestro campo y nos suponía mucha situación de peligro. Creo que corregimos esos aspectos. Incluso, no sufrimos en el tramo final».

