Javi Rey: «Nunca me van a preocupar las bajas»

Más allá de lo institucional, la vida en el terreno de juego albinegro sigue la misma planificación. Javi Rey lo sabe y está centrando todos ... sus esfuerzos en recuperar el camino de los tres puntos para seguir en el meollo del 'playoff'. El míster gallego volverá a sentarse en le banquilla del Cartanova 23 días después, después de dos salidas complicadas que valora de «manera positiva por sensaciones, si nos quedamos con lo último pues aún me dura el enfado del partido de Europa a día de hoy, pero si analizo de manera global y con perspectiva yo creo que fueron dos buenos partidos. Teruel, en un campo muy difícil, fuimos capaces de levantar un 1-0 en contra y ganar 1-2 sin pasar apuros en el tramo final, y el otro día ante el Europa hasta el minuto 60 de partido supimos sufrir. Estuvo mejor el Europa que nosotros y a partir de la hora de partido, cuando mejor estábamos, llegó el gol de ellos, cosas del fútbol», opinó Rey en la rueda de prensa previa al partido contra el Eldense.

Semana de disculpas

A las bajas ya conocidas de Carrascal y Fran Vélez se le unen las ausencias por sanción de Kevin Sánchez e Iván Martínez, ambos expulsados en la Nou Sardenya. En principio, solo la indisposición del burgalés de ser alineado afecta a los planes del míster, ya que el portero estaba siendo suplente en estos partidos.

El extremo de 20 años es el jugador más diferencial del ataque del Efesé, con su desborde y descaro por el costado izquierdo. Cometió una imprudencia y su entrenador le alabó públicamente por la iniciativa del futbolista de ir a disculparse. «Al acabar el partido no se habla, ahí estamos todos a muchas pulsaciones. El miércoles vino a hablar él conmigo, así que eso habla muy bien de Kevin. Se da cuenta del error que comete. Evidentemente, tenía pensado hablar yo con él, pero se adelantó y eso habla muy bien de un chico de 20 años».

Por la cabeza del líder del banquillo albinegro seguro que ya han pasado todas las posibilidades para paliar esa baja. Ander Martín, Diego Gómez y Nacho Sánchez son los opositores para ese puesto y «hay que pensar en los que están. Nunca me voy a quejar de bajas. Van a salir once y un equipo completamente competitivo y vamos a tener un muy buen banquillo. Nunca me van a preocupar las bajas porque estoy tranquilo con la plantilla que tengo». El ourensano ha sido muy previsor para este tipo de imprevisto, por ello siempre ha mantenido una rotación activa y dando importancia a cada miembro de la plantilla. Así las indisposiciones de sus chicos se resienten un poco menos.

El domingo visita el Cartagonova uno de los rivales más en forma del campeonato, pero todavía no saben lo que es sumar de tres lejos del Pepico Amat. Un dato que Rey aprovechó para mandar un pequeño dardo y recordando que «fuera de casa tenemos problemas todos. No es un problema del Eldense. Se hizo un drama aquí en Cartagena con el tema de que no ganábamos fuera de casa y le pasa a más equipos. Y ahí está la prueba». Quitando ese punto negativo, el Eldense está en ese «momento que están con confianza y te sale todo. Rival difícil, vi los cuatro partidos de liga de Claudio Barragán y en los cuatro fue superior y mereció ganar. Incluso partidos que jugó muchísimo tiempo con diez jugadores, es mejor que el rival. Es capaz de quitarte el balón y someterte con la pelota».

El preparador del Cartagena tiene la idea de, a partir de la posesión del balón, empezar a construir la estructura para conseguir la victoria. Sabe que el Eldense «está incómodo defensivamente» cuando no lo tiene y quiere quitárselo para que no le hagan sufrir a ellos. «El equipo que sea capaz de imponer su manera de jugar, estilo y tener la posesión, pues va a tener mucho ganado. Después va a haber momentos en que no la tengamos, que evidentemente al Eldense es difícil quitársela. Tenemos que estar muy bien a nivel defensivo. Todo lo que seamos capaces de minimizar esos puntos fuertes, vamos a tener muchas opciones de no encajar».

El horario contra el Nàstic

El Efesé hará su última salida del año el próximo domingo 14 de diciembre a las 18.15 horas a Tarragona para enfrentarse al Nàstic de Cristóbal Parralo, que en su debut como técnico del combinado tarraconense perdió en el Enrique Roca, pero ya ha conseguido su primer triunfo en casa ante el Marbella. Ahora intentará seguir los pasos de su homónimo en el Eldense y querrá cambiar la dinámica de su equipo para llegar a este encuentro con las mejores sensaciones.