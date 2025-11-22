La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

El técnico del Efesé, Javi Rey, en el partido contre el CE Europa del pasado domingo. LOF

Javi Rey: «Nunca me van a preocupar las bajas»

El técnico del Efesé reconoce que tiene una buena plantilla para hacer frente a la sanción de Kevin Sánchez en el difícil duelo de mañana

Jesús Fernández

Sábado, 22 de noviembre 2025, 09:32

Comenta

Más allá de lo institucional, la vida en el terreno de juego albinegro sigue la misma planificación. Javi Rey lo sabe y está centrando todos ... sus esfuerzos en recuperar el camino de los tres puntos para seguir en el meollo del 'playoff'. El míster gallego volverá a sentarse en le banquilla del Cartanova 23 días después, después de dos salidas complicadas que valora de «manera positiva por sensaciones, si nos quedamos con lo último pues aún me dura el enfado del partido de Europa a día de hoy, pero si analizo de manera global y con perspectiva yo creo que fueron dos buenos partidos. Teruel, en un campo muy difícil, fuimos capaces de levantar un 1-0 en contra y ganar 1-2 sin pasar apuros en el tramo final, y el otro día ante el Europa hasta el minuto 60 de partido supimos sufrir. Estuvo mejor el Europa que nosotros y a partir de la hora de partido, cuando mejor estábamos, llegó el gol de ellos, cosas del fútbol», opinó Rey en la rueda de prensa previa al partido contra el Eldense.

