Javi Rey: «Tenemos que estar más unidos que nunca»

Mientras la parte institucional del FC Cartagena pasa por una vorágine infernal, que no tiene pinta de que se vaya a resolver pronto, la plantilla, ... el lado deportivo, tiene que seguir compitiendo. Es lo único que le queda a la afición para aferrarse y olvidar, aunque sea durante 90 minutos, el circo que hay montado en las oficinas. Después de un terrorífico descenso y de un verano lleno de incertidumbre, pocos se imaginaban ver a su club en los puestos punteros de la tabla tras dos meses de competición y dejando muy buenas sensaciones sobre el césped. Un ápice de felicidad para una marea albinegra conocedora de que el problema no lo tiene Javi Rey ni sus chicos y por eso estarán a su lado en las gradas de Pinilla.

100 personas se dejarán la voz y ser el jugador más fundamental para traer los primeros tres puntos a domicilio de la temporada y alejar los fantasmas del Villarreal B. «Gracias, muy agradecido. Lo digo siempre, y ya no solo hablo del ámbito futbolístico: en la vida, donde se ven a las personas, es en los malos momentos. Venimos de una de derrota y de una situación compleja, externa a lo que es la parte deportiva y que haya 100 aficionados representando al Cartagena el sábado en Teruel es de agradecer», reconoció ayer Javi Rey.

«Total normalidad»

Obviamente, por desgracia, el foco informativo del Efesé está lejos del césped. Y en el orden de importancia, lo que ocurre en la parcela deportiva albinegra ha pasado a un segundo plano. El míster manda un mensaje de unidad y «ahora es cuando todos tenemos que estar más unidos que nunca y pensar en el Cartagena, única y exclusivamente como un club de fútbol». Rey dice que el «día a día es de total normalidad. Yo no noto nada extraño» y añade que tanto él como su escuadrón tienen que «pensar en la parcela deportiva que es lo que nos incumbe, somos entrenadores y futbolistas profesionales, tenemos que estar aislados y centrarnos en lo deportivo. En el momento en que empiezas a pensar en lo institucional, en lo económico, a leer, a que te llegue información de un lado o del otro, es un error muy grave y creo que ahí nos estamos equivocando», zanjó este apartado el míster albinegro.

Un rival de altura

La expedición cartagenera quiere volver de Teruel con los primeros tres puntos a domicilio. Para ello, tendrá que vencer al mejor local de la categoría. Nadie ha conseguido ganar a los de Vicente Parras en Pinilla. «Destaco el bloque. La estadística no miente en el fútbol. Nueve goles a favor y cinco en contra. Solo llevar esos tantos encajados en Primera RFEF tiene mucho mérito. Es un equipo que defiende muy bien, una estructura de 5-2-3, tiene muy claro lo que hacer a nivel defensivo y a nivel ofensivo. Son muy peligrosos si pueden correr porque los tres jugadores de arriba [Merencio, Teddy y Sergio Moreno] son muy buenos a los espacios y hacen que el partido se convierta constantemente en ida y vuelta», describió el técnico gallego a su próximo rival, al que no le preocupa lo más mínimo la longitud del césped del Teruel.

«No creo que el campo sea un problema porque es grande, se puede jugar, el balón va bien, está regular. Si la hierba está más alta o más baja, no depende de nosotros, pero creo que el campo está perfecto y se va a ver un buen partido», dijo con respecto a este tema Rey, que ya estuvo allí en 2023 cuando dirigía al Arenteiro y sacó un empate sin goles.

El entrenador del Efesé reconoció que tiene muchas dudas sobre el equipo que pondrá de inicio el sábado y se atrevió a bromear con que, cuando ganaban, había rotaciones; «igual ahora que perdimos, no cambio».

Mañana pita el sevillano González Páez, de 34 años

Gonzalo González Páez, sevillano aunque adscrito al comité madrileño, dirigirá el partido de mañana en Pinilla. Tiene 34 años y nunca ha pitado al Cartagena. Sí lo hizo en una ocasión al Teruel, contra el Unionistas. Fue en diciembre de 2023, en tierras salmantinas y el duelo acabó 0-0. Esta es su tercera temporada en 1ª RFEF y su media de tarjetas es de casi seis por partido. En sus dos cursos en 2ª RFEF se dio la circunstancia de que en los 27 encuentros que arbitró hubo casi el doble de triunfos visitantes (13) que locales (7). En estas tres campañas en 1ª RFEF su balance es de 13 victorias locales, 9 empates y 6 triunfos visitantes. Su último partido fue el Lugo-Celta B (2-0) de hace dos semanas.

El Teruel, un novato que le planta cara a todo aquel que se le rebele

Pequeño pero matón. Podría ser la definición perfecta para el CD Teruel encabezado por Vicente Parras, al que sacaron del retiro en el que llevaba desde que fuese cesado del Alcoyano en noviembre de 2024 tras 191 partidos. El alicantino se embarcó en el proyecto de este recién ascendido y ha conseguido que sea un competidor a tener en cuenta, sobre todo por su fortaleza como local. Llevan casi un año sin perder en su feudo y este año ya han intentado cortar la racha el Betis Deportivo, Eldense, Europa, Hércules, Sevilla Atlético y Marbella. Los dos primeros rascaron un empate y los cuatro siguientes se fueron sin ningún recuerdo de La Pinilla. El Cartagena intentará cortar por todos los medios ese bagaje para rascar algo positivo del campo del mejor local de la categoría.

Crecer a partir de la defensa

El Teruel tiene claro cuál es la mejor manera para seguir. Los resultados así lo reflejan. Iniciarán el partido como segundos clasificados y se plantarán con su línea de cinco defensores para dejar que el Efesé tenga el balón y ellos buscarán la victoria al contragolpe.

Se manejan bien con resultados cortos. Ningún partido este año ha terminado con dos goles de ventaja para ningún equipo. 0-0, 1-0, 1-1 y 2-1 son los resultados que se ven en su historial.

El Cartagena tendrá que estar muy atento a las pérdidas y no desesperarse con el balón, porque un gol en contra puede ser su sentencia. Solo el Alcorcón ha conseguido meterle dos goles a los turolenses.