Javi Rey, junto a Paco Imbernón, en el duelo contra el Algeciras del pasado 17 de octubre. J. M. Rodríguez / AGM

Javi Rey: «Tenemos que estar más unidos que nunca»

El entrenador del Efesé se desmarca del lío en los despachos y dice estar centrado en la parcela deportiva para sacar los tres puntos de Pinilla

Jesús Fernández

Jesús Fernández

Viernes, 7 de noviembre 2025, 00:26

Comenta

Mientras la parte institucional del FC Cartagena pasa por una vorágine infernal, que no tiene pinta de que se vaya a resolver pronto, la plantilla, ... el lado deportivo, tiene que seguir compitiendo. Es lo único que le queda a la afición para aferrarse y olvidar, aunque sea durante 90 minutos, el circo que hay montado en las oficinas. Después de un terrorífico descenso y de un verano lleno de incertidumbre, pocos se imaginaban ver a su club en los puestos punteros de la tabla tras dos meses de competición y dejando muy buenas sensaciones sobre el césped. Un ápice de felicidad para una marea albinegra conocedora de que el problema no lo tiene Javi Rey ni sus chicos y por eso estarán a su lado en las gradas de Pinilla.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Te puede interesar

