Javi Rey, en la banda del Cartagonova, en el partido contra el Tarazona. J. M. RODRÍGUEZ / AGM
Fútbol | Primera RFEF

Javi Rey se aleja del ruido en la previa del Marbella - Cartagena

El míster del Efesé dice que se mantiene ajeno a la crisis institucional y que está centrado en conseguir la primera victoria fuera de casa

Jesús Fernández

Cartagena

Sábado, 25 de octubre 2025, 07:41

Comenta

A 48 horas de enfrentarse al Marbella, el entrenador del Cartagena, Javi Rey, analizó en rueda de prensa la importancia de este partido, previo a ... la Copa del Rey. «Soy de la opinión de que en una semana de tres partidos tienes que centrarte en el más cercano en el tiempo. En este caso es el del Marbella. Vamos a un campo complicado, ante un buen rival, y la verdad es que estamos deseando jugar, sobre todo para quitarnos esa espina que tenemos clavada de los partidos fuera de casa», comenzó el míster gallego la comparecencia.

