Javi Rey se aleja del ruido en la previa del Marbella - Cartagena

A 48 horas de enfrentarse al Marbella, el entrenador del Cartagena, Javi Rey, analizó en rueda de prensa la importancia de este partido, previo a ... la Copa del Rey. «Soy de la opinión de que en una semana de tres partidos tienes que centrarte en el más cercano en el tiempo. En este caso es el del Marbella. Vamos a un campo complicado, ante un buen rival, y la verdad es que estamos deseando jugar, sobre todo para quitarnos esa espina que tenemos clavada de los partidos fuera de casa», comenzó el míster gallego la comparecencia.

El escenario para hacerlo es de lo más complejo porque el equipo andaluz no pierde en su feudo desde marzo, cuando cayó por 0-2 ante el Alcoyano. Esta temporada han fracasado en su intento cuatro grandes equipos como son Real Murcia, Ibiza, Eldense y Betis Deportivo, pero Rey tiene la clave de por qué su equipo es tan diferente lejos de los dominios del Cartagonova. El míster reconoció que pisan menos el área rival y «cuando generas poco, el acierto tiene que ser casi del 100% para poder hacer gol», así que ha hablado con sus chicos de que tienen que empezar a «arriesgar más, ser más valientes con balón y ser más fieles a nuestro estilo».

En relación con la propiedad del club, tema que ha copado la actualidad informativa en Cartagena durante toda la semana, el entrenador albinegro dijo que ellos están «totalmente aparte». Me dedico única y exclusivamente a la que es la parcela deportiva y los futbolistas exactamente lo mismo», recordando que «en un proyecto tan importante como el del Cartagena [hay que] tener estabilidad y apoyo», algo que ellos en estos momentos tienen, según la palabras del jefe del vestuario. Ese es el camino a seguir porque «si el equipo está unido y todos los estamentos del club lo están, será todo más fácil», cerró este apartado el gallego.

El Efesé afronta el domingo el primero de los tres compromisos que tendrá en una semana. El miércoles viajará a Puente Genil para el debut en la Copa del Rey, una competición que al míster le «encanta». Aunque todavía no ha hablado con los jugadores de ello porque está centrado al 100% en sacar los tres puntos de la Dama de Noche. «Si roto en liga, imagínate en Copa del Rey», expuso el entrenador con cierta sorna.

Para Javi Rey es una semana que no es «complicada, pero sí compleja por la carga de partidos», pero para ello tiene a la plantilla perfecta a nivel físico, que solo cuenta con la baja de Pablo De Blasis, pero dio la noticia de que la recuperación del argentino está siendo «muy positiva. Hablé ayer con él cuando acabó el entrenamiento y no tiene ninguna molestia», así que la vuelta del Chiquito podría ser esta misma semana. Además, Chuca, que estuvo cerca de debutar la semana pasada, según confirmó el preparador albinegro, y Fran Vélez están totalmente a disposición de su entrenador. Con respecto al once dejó la pista de que Calderón tiene «muchas opciones» de ser de la partida este fin de semana contra el equipo de Carlos de Lerma.

Agradecido por el afecto

No quiso detenerse en la crisis institucional que vive el Efesé. «Vivimos ajenos a ello», dijo. Aunque recordó que «el club viene de una situación compleja. Para el aficionado y para todo el club, arrancar bien este nuevo proyecto era muy importante y era consciente de ello. Estoy encantado en Cartagena. Noto el cariño de la gente y de los trabajadores del club. Al final, eso es muy gratificante y me da más fuerzas de trabajar para ellos. Es cierto que hay que tener estabilidad y apoyo. Si el equipo está unido y todos los estamentos del club lo están, será todo más fácil», apuntó.

Javi Rey ahora mira hacia delante para conseguir el objetivo porque el verse colíder a estas alturas a él le parece algo «anecdótico» y en su cabeza están más los puntos que la posición en la tabla.