FÚTBOL | FC CARTAGENA Un impulso más hacia el liderato José Ángel Jurado, con el 16, en medio de un grupo de jugadores del Cartagena, durante el entrenamiento del viernes en Barrio Peral. / ANTONIO GIL / AGM El Cartagena recibe al Algeciras, una de las sensaciones del grupo IV en este tramo inicial de la Liga, con el objetivo de mejorar su juego y sumar un nuevo triunfo que le acerque al San Fernando FRANCISCO J. MOYA Domingo, 6 octubre 2019, 08:53

Ya estamos en octubre y el Cartagena arranca el décimo mes del año con un doble reto: encontrar un modelo definido de juego y seguir acumulando victorias para no salir de unos puestos de promoción de ascenso de los que no se apea desde hace tres años. Es su sitio habitual desde agosto de 2016. Viene esta tarde al Cartagonova (18.00 horas) un Algeciras que en este primer tramo del campeonato lo está haciendo de maravilla y del que incluso se dice que es el equipo que practica el fútbol más bonito de todo el grupo IV. Su propio técnico, el alicantino Emilio Fajardo, se atrevía a decir esta semana que posiblemente sea así, aunque a renglón seguido enumeró las virtudes de un Cartagena al que vio en directo la semana pasada en La Línea de La Concepción.

Tiene el Algeciras, por ejemplo, un extremo izquierdo que ha comenzado el curso a todo trapo. Es Antonio Domínguez, quien ya ha anotado cinco tantos y es el actual 'pichichi' del grupo IV. El ex de Recreativo, Valladolid B y Sabadell está encontrando por fin su sitio en un plantel en el que también destaca Mario Martos, ex del Jaén y del Linares. Los medios Cerpa e Iván Turrillo, protagonistas en un arriesgado esquema en el que todo pasa por combinar de manera constante y asociarse con el compañero, también están a un gran nivel.

Arriba, los africanos Jardel y Karim son batalladores y peligrosos. Por detrás, como suele pasar con los equipos de Segunda B que son alegres en ataque, están teniendo problemas en momentos puntuales, sobre todo a la hora de defender acciones a balón parado. Solo en dos partidos han sido capaces los rojiblancos de dejar su portería a cero. Está defendida por Lopito, ex de Almería B y Linares. Dani Gallardo y el canterano Tote regresan a una lista de 18 en la que no están Caturla, Alavedra, Benítez, Almenara y Antonio Sánchez. El guineano Jardel, quien marcó la semana pasada ante el Cádiz B, podría ser la gran novedad en el 'once, entrando en la delantera en el puesto de Karim.

Fucile y Rodrigo Sanz podrían caerse del 'once' y dejar paso a Etxeberria y De Vega Domínguez, 'pichichi' del grupo con cinco tantos, es la principal amenaza del Algeciras

En el Efesé, la principal novedad es la del centrocampista sevillano José Ángel Jurado, quien recibió el viernes el tránsfer provisional de FIFA y casi con total seguridad tendrá sus minutos esta tarde. Lleva más de un mes trabajando con total normalidad junto a sus compañeros y lo único que necesita es ritmo de competición. No juega un partido oficial desde el 10 de julio. Fue con el Sheriff Tiraspol moldavo, en la fase previa de la Champions contra el Saburtalo Tbilisi georgiano. Lo normal es que Cordero y Carrasquilla sean titulares y que José Ángel y Verza sean suplentes. La semana que viene en Marbella, donde no estará Carrasquilla por un compromiso con la selección de Panamá contra México, podría incluso ser titular un José Ángel que va a darle a la medular del Efesé un plus de competitividad.

Más allá de lo que suceda con José Ángel, también podría haber cambios en la banda derecha. Fucile y Rodrigo Sanz no tuvieron su mejor día el domingo pasado en el Municipal de La Línea de La Concepción y los dos podrían caerse de la alineación. Lo normal es que vuelva el lateral derecho el vizcaíno Markel Etxeberria, quien completó media hora estupenda contra el Linense. Fue, no obstante, como interior. Y por delante de Etxeberria podría aparecer Lucas De Vega o incluso William De Camargo, ya que Rodrigo Sanz no termina de explotar y, de momento, anda muy lejos del rendimiento que ofreció en Calahorra y Mirandés, sus anteriores equipos. Arriba, Jovanovic parte con ventaja sobre Caballero debido al gol que anotó el domingo en su debut como titular.

La clasificación no se mira

El Cartagena, aunque no ha estado bien en casi ningún partido, es segundo y solo tiene tres puntos menos que el líder, un San Fernando que esta tarde recibe al Sevilla Atlético. Cuanto más cerca del conjunto isleño, mucho mejor. Y ganar al Algeciras, como mínimo, haría que los de Munúa conservaran una semana más la segunda plaza. En cualquier caso, la clasificación no se mira ahora mismo en el vestuario del Efesé. «El San Fernando está arriba por méritos propios. Pero esto es muy largo. No sabemos qué pasará de aquí a abril. Falta muchísimo para que se decidan las cosas y nosotros hoy estamos mirando cómo hacer mejor nuestro trabajo y en seguir creciendo. Lo primero es ganar, tal y como hemos hecho en los tres últimos partidos. Pero también debemos crecer en nuestro juego, teniendo más minutos de dominio en los partidos y mejorando en todas las facetas», recordó el viernes Munúa.

El técnico del Algeciras, Emilio Fajardo, avisó por su parte de que su equipo no piensa renunciar a su estilo en el Cartagonova. «Vamos a jugar con nuestras armas y no vamos a cambiar nuestra manera de construir el juego, por mucho que juguemos ante un rival de la importancia del Cartagena», dijo. Fajardo fue jugador de Ceuta, Recreativo, Linense, Manchego, Los Palacios, Jerez Industrial, Horadada, Écija y Moralo. Como entrenador, estuvo seis años en la cantera del Betis.