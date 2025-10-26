La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Alfredo Ortuño forcejeando con Alberto Escassi.

Alfredo Ortuño forcejeando con Alberto Escassi. LOF

La misma historia de siempre en Puerto Banús para el Cartagena

El Efesé vuelve a sacar un punto fuera de casa, donde sigue sin marcar y otra vez es perjudicado por un FVS inadmisible

Francisco J. Moya

Francisco J. Moya

Domingo, 26 de octubre 2025, 15:34

Quitando la negra mañana de Sanlúcar de Barrameda, al Cartagena no hay quien le haga un gol cuando juega lejos del Cartagonova. Pero tampoco le ... marca a nadie. La media inglesa, esa que dice que ganando en casa y empatando fuera acabas campeón, la sigue cumpliendo el equipo de Javi Rey, tras un nuevo empate a cero en el difícil campo del Marbella. Allí no ha ganado nadie en los últimos siete meses. No obstante, no parece que sea una credencial demasiado halagüeña esta de presentarse el primer fin de semana de noviembre en Teruel sin haber estrenado todavía el casillero de goles a favor como visitante. Vaso medio vacío o vaso medio lleno. En esas estamos. Pero, mientras tanto, todo lo que sea acumular salidas sin perder debería tomarse como algo positivo.

