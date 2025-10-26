La misma historia de siempre en Puerto Banús para el Cartagena

Quitando la negra mañana de Sanlúcar de Barrameda, al Cartagena no hay quien le haga un gol cuando juega lejos del Cartagonova. Pero tampoco le ... marca a nadie. La media inglesa, esa que dice que ganando en casa y empatando fuera acabas campeón, la sigue cumpliendo el equipo de Javi Rey, tras un nuevo empate a cero en el difícil campo del Marbella. Allí no ha ganado nadie en los últimos siete meses. No obstante, no parece que sea una credencial demasiado halagüeña esta de presentarse el primer fin de semana de noviembre en Teruel sin haber estrenado todavía el casillero de goles a favor como visitante. Vaso medio vacío o vaso medio lleno. En esas estamos. Pero, mientras tanto, todo lo que sea acumular salidas sin perder debería tomarse como algo positivo.

El punto en el Banús Football Center, sede provisional de un Marbella que está construyendo un nuevo estadio con capacidad para 10.000 espectadores y que le va a costar 114 millones de euros a los ricos propietarios del club costasoleño (Best of You), se lo ganó a pulso el Efesé en un partido de ritmo alto y con alternativas. Ambos conjuntos tuvieron ocasiones y ninguno supo penalizar los errores de su rival. El Cartagena empezó y acabó mejor que su rival, mientras que el buen arranque de segunda mitad de los locales no les sirvió para perforar la meta de un Iván Martínez que sigue sin encajar: cuatro partidos y cuatro porterías a cero para el cancerbero nacido en Ágreda, el pueblo de Fermín Cacho. A su ilustre paisano no le pillaba nadie cuando aceleraba en la recta de meta de un 1.500. A Iván Martínez, de momento, no hay delantero capaz de marcarle un gol. Lo curioso es que él partía con la etiqueta de suplente del colombiano Lucho García.

Marbella Vassilev; Valentino, Zinho Vanheusden, Escassi, Álex Martínez; Luis Muñoz (Eugeni, 62), Adri Ruiz (Álex López, 77); Tahiru (Rodri Ríos, 62), Luis Alcalde (Cambra, 92), Ohemeng; y Pau Palacín (Alexiel Gonçalves, 77). 0 - 0 FC Cartagena Iván Martínez; Marc Jurado, Rubén Serrano, Imanol Baz, Nacho; Larrea, Alcañiz (Chuca, 80), Luismi Redondo (Fidalgo, 85); Calderón (Diego Gómez, 63), Ortuño (Chiki, 63) y Ander Martín (Kevin Sánchez, 63). Árbitro: Saiz Villares (comité balear). Amarillas al local Luis Muñoz; y a los visitantes Luismi Redondo y Marc Jurado.

Incidencias: Banus Football Center. Unos 1.500 espectadores.

Volvió a tener un papel protagonista el FVS, el VAR de bajo coste y pésima calidad que la RFEF está estrenando esta temporada en el tercer escalón del fútbol patrio. Menos mal que las cosas que pasan en Primera RFEF tienen escaso eco en los medios nacionales. Televisiones, radios y periódicos de ámbito estatal se pasan el día con las cosas de Lamine Yamal, Vinicius, Xabi Alonso, Flick y compañía y no pierden ni un segundo en este esperpéntico sistema de video arbitraje que el organismo federativo le ha colado a los clubes de la división de bronce sin que nadie rechiste. Y como nadie dice nada, pues seguimos hiperventilando cada vez que hay una acción polémica, a favor o en contra, en un partido de Primera RFEF. Este VAR 'light' es un desastre. Es inadmisible que se siga utilizando, ya que hay campos en los que directamente usarlo es como jugar a la ruleta rusa.

Cuatro goles anulados

Lo de este domingo en La Dama de Noche, lujosa urbanización de Puerto Banús donde se ubica el actual campo del Marbella, fue sencillamente bochornoso. Primero, porque se trata de una instalación muy pequeña que no está preparada para una realización televisiva mínimamente profesional. Segundo, porque no había cámaras suficientes para revisar las acciones dudosas en las áreas. Tercero, porque cuando Rodri Ríos dio un presunto codazo a Kevin en la frontal del área, y Javi Rey sacó su tarjeta pidiendo la revisión, el FVS dejó de funcionar y Saiz Villares no pudo averiguar si la agresión del ariete local al extremo visitante era tal o no. Y, por tanto, no lo expulsó.

Y, por último, porque cuando Chiki marcó en el minuto 89 el gol que podía haber roto la sequía albinegra a domicilio y le hubiera dado los tres puntos al Efesé, el árbitro alegó que no podía revisar el fuera de juego previo de Rubén Serrano porque el FVS no funcionaba. Es lo que le habían dicho tras la acción de Rodri Ríos con Kevin, en la que estuvo cinco minutos mirando el monitor sin ver nada. Sin embargo, avisaron al colegiado de que ahora sí funcionaba. Se fue a verlo y la única imagen que le mostraron fue una de un tiro corto de cámara en el que, efectivamente, Rubén Serrano estaba por delante de su marcador. Pero no abrieron ese tiro y no se pudo comprobar si Escassi, que parecía clavado en el centro del área, rompía el fuera de juego o no.

Así las cosas, el de Chiki ante el Marbella, de cabeza y tras una asistencia también con la testa de Rubén Serrano, posiblemente fue el cuarto gol anulado por el FVS de manera injusta en lo que va de temporada. Y los cuatro han sido como visitante. Eso, traducido en puntos, son seis. Dos en Antequera, dos en Sevilla y dos este domingo en Marbella. El cuento sería muy distinto a estas alturas del campeonato.

Parones y quejas

Todo esto sucedió en el tramo final del partido. Dio 8 minutos de añadido Saiz Villares que pudieron ser el doble, ya que desde el supuesto codazo de Rodri Ríos a Kevin el partido se llenó de parones, cortes y quejas que no le vinieron nada bien a los de Javi Rey. Y es que en el primer tiempo pasaron pocas cosas. Dominó el Cartagena, con Calderón y Ander Martín bien abiertos en las bandas buscando un centro al corazón del área que pudiera rematar Ortuño. Pero ese remate nunca llegó. La mejor ocasión la desperdició a la media hora Ander Martín, quien solo delante de Vassilev no tuvo el temple suficiente para picar la bola cuando el meta nacido en Águilas e internacional con Bulgaria salió a cubrir portería. Diego Gómez tendría una muy parecida en el minuto 87.

El Marbella pudo adelantarse en el 35, cuando los ghaneses Ohemeng y Tahiru hicieron un 'tuya-mía' en la frontal y el derechazo del segundo se fue desviado. Al cuarto de hora de la reanudación, Luis Alcalde vio adelantado a Iván Martínez y lo intentó desde su propio campo. Si llega a entrar estaríamos hablando del gol de la temporada. Faltó poco. Luis Alcalde también tuvo después una ocasión clamorosa. Se quedó solo al borde del área chica y su remate seco lo taponó de forma increíble un Imanol Baz que, de esta forma, se redimía de un error unos minutos antes que pudo costar caro a su equipo. No lo aprovechó Rodri Ríos.

Piernas frescas

La última media hora la jugaron frescos Kevin, Chiki y Diego Gómez, que se habían quedado en el banquillo para que entraran de inicio Ander Martín, Ortuño y Calderón. El partido se abrió y hubo espacios para ellos, pero Kevin se encontró en dos ocasiones con la pierna salvadora de Valentino para los de casa. Y Diego Gómez, tras un gran pase de Chiki, no fue capaz de picarla cuando Vassilev salió a la desesperada a taponar su remate, en la citada ocasión que tanto se pareció a la de Ander Martín en el primer acto.

Las piernas frescas del Cartagena animaron a los visitantes. Las del Marbella, con Rodri Ríos haciendo la guerra por su cuenta y Eugeni con su motor diésel a cuestas, no dieron los frutos esperados al Puma de Lerma. El lateral Valentino, crecido en los últimos minutos, chutó a las nubes tras una buena jugada por la derecha de Alexiel Gonçalves. En definitiva, la misma historia de siempre para un Cartagena que repite el guion a domicilio una y otra vez.