El frío adiós de Jesús Hernández: «Quería seguir en el Cartagena»

La Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) confirmó la semana pasada lo que era evidente: el filial del Efesé aparece en la lista de morosos ... al no cumplir con su obligación de pagar a los futbolistas dentro del plazo oficial del 30 de junio. Uno de los jugadores que lo ha vivido en primera persona es Jesús Hernández, el central que arrojó algo de luz en la oscuridad cuajando buenas actuaciones con el primer equipo en Segunda División. El club no quiso renovarlo ni tampoco forzó esa posibilidad en una cláusula de titularidades que existía con el Cartagena B.

LA VERDAD ha tenido la oportunidad de hablar con él sobre esa oportunidad que le brindó el Efesé y la delicada situación. El central afirma que «no ha sido la mejor temporada, pero a nivel individual no me puedo quejar y estoy bastante agradecido por todo lo que se me ha dado». Hernández ha sido uno de los pocos canteranos que ha conseguido tener minutos en el primer equipo. Jugó 5 partidos, 4 de ellos de titular.

La situación de estar con el primer equipo no era la mejor para estos jóvenes que podrían ver ese momento como un disfrute rodeado de futbolistas de élite. «Era una situación complicada», confirma el canterano porque la solución a ese cúmulo de derrotas nadie sabía dónde podía residir: «La gente estaba muy decaída, no veíamos por dónde sacar esto adelante», incide.

Dentro de esa duda, «algún compañero pensaba en hacer algo de una forma u otra pero siempre lo que teníamos que hacer era caso al entrenador y si él creía que la mejor manera es como habíamos jugado pues teníamos que hacerle caso», destaca un Jesús Hernández que aprovechó la situación para formarse como futbolista en entornos que a veces aparecen en el fútbol sin avisar.

La prima, sin pagar

Lo que sí que aclara Jesús es la motivación que había a la hora de saltar al terreno de juego: «No por estar en una racha mala pensábamos que íbamos a perder, sino que pensábamos en salir a ganar todos los partidos». El caer derrotado en una batalla sin empezarla no suele pasar por la cabeza de nadie, ni de unos futbolistas cuya situación tanto deportiva como extradeportiva no era la ideal para ser optimista de cara a celebrar un triunfo.

El filial, equipo al que realmente ha pertenecido Jesús Hernández, también ha salido perjudicado de manera colateral por la catástrofe contractual de la primera plantilla. Hernández asegura que aún no ha recibido el dinero de las mensualidades que le debe el club ni la prima por el debut con el primer equipo. No es el único integrante del filial que todavía no ha cobrado y afirma que «hemos estado muy pendientes de los meses que no se han pagado».

Un contacto que no llega

Hernández tenía una cláusula de renovación por partidos con el filial que no se ha cumplido y al no recibir ninguna llamada ni oferta alternativa de renovación por ser el canterano con más minutos con el primer equipo, se ha visto obligado a abandonar el club en un frío adiós: «Sabía que si el club quería que siguiese se iban a poner en contacto conmigo, hemos aguantado unas semanas pero no ha sido así».

El joven central afirma que «he tenido que ver las ofertas que me han salido y buscar mi futuro en otro sitio a pesar de querer quedarme aquí» y todo apunta a que compartirá categoría en Primera RFEF con el Efesé.

Dentro de toda la incertidumbre de los pagos por parte del club hacia el filial, Hernández se ha mostrado tranquilo transmitiendo el mensaje que le han comentado hasta la fecha los capitanes del filial: «Se va a solucionar cuanto antes según nos han transmitido los capitanes del filial»