Javi Rey dando instrucciones contra el Atlético Madrileño. J. M. R. / AGM

Javi Rey, un Julián Calero a la gallega

Ambos vienen del barro, tienen un discurso parecido y saben gestionar el grupo y motivar al vestuario como pocos

Francisco J. Moya

Francisco J. Moya

Sábado, 13 de septiembre 2025, 11:50

Lo mejor que le podía pasar a este Cartagena de entreguerras era encontrar a un entrenador del perfil de Javi Rey. El técnico gallego, que ... el curso pasado se quedó a un solo gol de ascender a Segunda con la Ponferradina y en 2023 subió a Primera RFEF con el modesto Arenteiro, es uno de los que más futuro tiene en esta división de bronce que siempre ha sido un buen trampolín hacia el fútbol profesional. Sergi Guilló (del Mérida al Huesca), Fran Justo (del Algeciras al Mirandés) o Alberto González (del Linares y Betis Deportivo al Albacete) son los últimos ejemplos de ello, al margen de los recién ascendidos José Juan Romero (Ceuta) y Raúl Llona (Cultural Leonesa) o de un Iván Ania que dio el salto el año anterior con el Córdoba.

