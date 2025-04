Fernández Romo se reencuentra con su pasado más feliz

El Racing de Santander es uno de los mejores equipos de LaLiga Hypermotion. Tanto por historia, como por plantilla e institución. La clasificación así lo ... marca, situándole en la tercera posición con 66 puntos, igualado con los puestos de ascenso directo a Primera División. El conjunto cántabro, en su carrera por regresar a la élite, visita este domingo un Cartagonova que se espera, otra vez, desangelado. El cuadro santanderino ha cuajado dos últimas campañas excepcionales en el fútbol profesional desde que hace tres temporadas volviera a Segunda. Ese ascenso lo hizo con un protagonista conocido en el banquillo: Guillermo Fernández Romo, hoy entrenador de un Cartagena que vive sus últimas semanas en LaLiga Hypermotion y que el domingo se reencontrará con su pasado más feliz.

El técnico madrileño está viviendo la peor temporada de su carrera al frente de los banquillos. Está superando, incluso, la de su paso por Ejea, en la que se salvó del descenso a la antigua Tercera División por tres puntos, quedándose a tan solo uno del 'playout' en la temporada 2018-19 en Segunda B. En un año negro para el Efesé y casi igual de oscuro para Fernández Romo, el madrileño se enfrenta en la jornada 38 al equipo en el que vivió la antítesis de lo que hoy vive en el Cartagonova.

Ha llovido bastante desde el final de la campaña 2021/2022, momento en el que Fernández Romo tocó la gloria en el mundo del fútbol como líder del banquillo santanderino. Hasta la capital de Cantabria llegó el técnico madrileño para afrontar el mayor reto de su carrera: llevar de vuelta a un histórico al fútbol profesional. Entonces, Romo aterrizó como un entrenador joven, conocedor de categorías bajas y de jugadores prometedores y con el gusto por el buen juego.

Matrícula de honor

Todo ello le funcionó al dedillo. Cayó de pie en El Sardinero. Su temporada en Primera RFEF en la 2021/2022 fue de matrícula de honor. Su Racing de Santander pasó por encima de rivales como el Deportivo de la Coruña o Racing de Ferrol. El técnico madrileño logró al mando del equipo cántabro 82 puntos en el estreno de la Primera RFEF, unos números impecables espoleados por 25 victorias y tan solo seis derrotas. Su Racing de Santander acabó líder con ocho puntos de diferencia con el segundo clasificado, el Deportivo de la Coruña.

El entrenador madrileño logró sus mejores números en el conjunto cántabro y se proclamó campeón de Primera Federación

La hegemonía de aquel equipo fue tal que acabó llevándose el título de campeón de la tercera categoría tras derrotar al Andorra de Eder Sarabia en la final que medía a los líderes de los dos grupos. Jugadores como Pablo Torre, hoy en el Barça, Cedric Omoigui, Manu Justo y Patrick Soko lideraban una plantilla que tocó la gloria. Su periplo en Santander se acabó tras un mal arranque en Segunda.

Inmerso en el drama cartagenerista, Fernández Romo vivirá el domingo una jornada especial donde, incluso, podrá encontrar algo de felicidad al verse las caras con algunos de sus pupilos en aquella etapa, como Pol Moreno o el portero Miquel Parera.

La afición del Efesé prepara una protesta para el próximo partido

La afición del Efesé ya no puede más. La tristeza y el dolor que sienten por el rumbo deportivo del equipo, que está firmando los peores números de su historia y jugará la temporada que viene en Primera RFEF, no tiene punto de comparación con respecto al hartazgo y al enfado por el abandono de una directiva que ni se sienta en el palco del Cartagonova ni da explicaciones del futuro de la entidad. Por ello, y para mostrar que ya no pueden más, las peñas albinegras preparan para el encuentro del próximo domingo en casa ante el Racing de Santander una protesta.

Pencho Angosto, histórico líder de la Federación de Peñas del Fútbol Club Cartagena, señaló en 'X' ayer que «ha llegado el momento de demostrar que somos del Efesé y es una gran oportunidad para que vayamos todos los abonados a dejar claro que seguiremos con nuestro club siempre que no estén ellos [la directiva actual]». El exdirigente de la Fpfcct pide que la afición acuda en masa al estadio y se manifiesta en contra de las figuras de Paco Belmonte, Felipe Moreno, Fernando Carreño y Manuel Sánchez Breis para defender «nuestro escudo y nuestra camiseta».