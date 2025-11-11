Felipe Moreno propone que Arribas releve a Belmonte en el Consejo de Administración del Cartagena Da el visto bueno a que el madrileño entre ya a gestionar el Efesé con su equipo de trabajo, pero con Duino teniendo el 100% de las acciones

Francisco J. Moya Martes, 11 de noviembre 2025, 13:28

Felipe Moreno ha propuesto una medida provisional a Alejandro Arribas para acabar con la parálisis actual en el FC Cartagena y lograr que el club recupere cierta normalidad en este nuevo proceso abierto el pasado 1 de noviembre. El Efesé está viviendo desde entonces la transición de la transición, sumido en un vacío institucional sin precedentes. Es cierto que Paco Belmonte, que se despidió el 31 de octubre pero nunca se ha ido del todo, está moviéndose en la sombra para que la parálisis no sea total en el club, pero obviamente la situación dista mucho de ser normal.

Así las cosas, Moreno ha propuesto a Arribas que entre ya en el Cartagena con su equipo de trabajo, se ponga a gestionar el día a día e incluso presida un nuevo Consejo de Administación, sustituyendo inmeditamente a un Paco Belmonte que está dispuesto a dimitir en cuanto Moreno se lo pida y nombrando a los consejeros que él crea conveniente. Estos ocuparían los puestos de Mariano Belmonte y Manuel Sánchez Breis.

No obstante, esto no implicaría la desaparición total de Duino Inversiones SL de la vida del FC Cartagena. Sí acabaría la gestión de Belmonte y Breis y la influencia de Moreno en el club albinegro, pero Arribas entraría sabiendo que el 100% de las acciones de la SAD albinegra siguen en poder de Fernando Carreño (85%) y Paco Belmonte (15%). Lo que propone Moreno es que Arribas arranque su proyecto mientras se cierra la compraventa del club y que, cuando las dos partes estampen la firma, ya solo restará ir al notario y poner esas acciones de Duino Inversiones SL a nombre de Cortadone SL, la mercantil con la que el exfutbolista madrileño pretende adquirir el 100% de la SAD blanquinegra.

La parte compradora, en cualquier caso, no está por la labor de aceptar esta proposición. Según fuentes cercanas a Felipe Moreno, se trata de dar pasos hacia la normalidad en el club y demostrar a todos que la intención de la parte vendedora no es obstaculizar nada, sino buscar soluciones y abrir la puerta del Cartagena a Arribas. Pero desde Cortadone SL no tienen ninguna intención de entrar en el Efesé en esas condiciones. Ya estuvieron durante más de cien días bajo el paraguas de Duino y cohabitando con Belmonte y la cosa salió rematadamente mal.

A la espera de una firma

Así las cosas, Arribas solo espera que le llegue la firma de Fernando Carreño y que el último contrato que se ha redactado, el tercero para tratar de acercar posturas especialmente en lo relativo a la prima que Duino cobraría en caso de un hipotético ascenso a Segunda en 2026 o 2027, sea por fin el definitivo. Y entonces, cuando las acciones ya estén a su nombre y desaparezcan del mapa albinegro Belmonte, Moreno y Carreño, será cuando se disuelva el actual consejo de administración y Arribas forme el suyo propio. El exfutbolista cree que ya no hay margen para la negociación, que ambas partes están de acuerdo en lo más relevante y que lo único que falta es esa firma que desde el entorno de Duino llevan postergando varias semanas.

Arribas teme que Belmonte pretenda ahora quedarse con las últimas migajas, en forma de taquilla del partido de la Copa del Rey y del derbi, y posponga unas semanas más el cierre de esta operación. Y que incluso dando el 'ok' final Moreno y firmando Carreño, el aún presidente del Cartagena quiera mantenerse en el poder hasta que pase el duelo ante el Real Murcia del próximo 7 de diciembre.

Sea como fuere, en Cortadone SL son optimistas y dan por hecho que, antes o después, Duino aceptará el trato y dejará paso al equipo de Alejandro Arribas. Mientras tanto, Víctor Alonso, Javier Hernández y Jerónimo Barrales están adelantando algunas tareas lejos de las oficinas del estadio Cartagonova.

Varios acreedores se mueven para solicitar un nuevo concurso

El tiempo vuela y hay varios acreedores del FC Cartagena, a los que se les debe dinero desde hace más de dos años, que ya se han movido para solicitar el concurso de acreedores de la entidad albinegra. LA VERDAD pudo confirmar que hay dos agentes de futbolistas que han presentado documentación ante el Juzgado de lo Mercantil para que un magistrado evalúe si procede abrir el proceso. El Efesé salió en diciembre de 2022 del anterior concurso, iniciado en 2014.