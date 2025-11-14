La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Alejandro Arribas charla con Manuel Sánchez Breis y Sívori en el palco del estadio Cartagonova, junto a Javier Hernández (izq.), antes de un partido del Efesé. Antonio Gil / AGM

Felipe Moreno autoriza la venta del Cartagena a expensas de que Arribas pague 1,1 millones

Belmonte y el exfutbolista cierran los últimos flecos para zanjar la operación por un valor total de 5,5 millones de euros

Rubén Serrano
Francisco J. Moya

Rubén Serrano y Francisco J. Moya

Viernes, 14 de noviembre 2025, 00:58

Comenta

La compraventa del Cartagena solo está a expensas de que Paco Belmonte y Alejandro Arribas cierren los últimos flecos de la operación, el exfutbolista ... deposite por adelantado 1,1 millones de euros, dimita el Consejo de Administración y todo se eleve al Consejo Superior de Deportes (CSD). El proceso dio en las últimas horas otro paso hacia adelante con la luz verde de Duino Inversiones, la empresa que controla la SAD albinegra en un 85% a través de un estrecho colaborador de Felipe Moreno: Fernando Carreño.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Región de Murcia sufre una intensa intrusión de polvo sahariano
  2. 2 La excelencia culinaria brilla en los Premios de la Gastronomía
  3. 3 El joven que mató a cuchilladas a su exnovia menor de edad en Totana acepta 22 años de cárcel
  4. 4

    Planean convertir una discoteca de Murcia en plazas de aparcamiento
  5. 5 Encuentran a un hombre muerto en una calle de Puerto Lumbreras
  6. 6 Muere un niño de dos años atragantado con un fruto seco en Valencia
  7. 7

    El bar de tapas que lleva abierto en Caravaca desde 1945
  8. 8 Moreno da luz verde y la venta del Efesé queda a expensas de que Arribas ingrese 1,1 millones de euros
  9. 9 Seis detenidos por robar carros de supermercado en Murcia
  10. 10 Localizan una patera en alta mar, frente a Cartagena, con un migrante fallecido

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Felipe Moreno autoriza la venta del Cartagena a expensas de que Arribas pague 1,1 millones

Felipe Moreno autoriza la venta del Cartagena a expensas de que Arribas pague 1,1 millones