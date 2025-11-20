La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Javier Hernández, Arribas y Víctor Alonso, en el Cartagonova. A. Gil / AGM

La familia Arribas tendrá una parte del Arenteiro cuando se complete la conversión del Cartagena a sociedad anónima

Pusieron 1,2 millones de euros para tapar agujeros de la temporada pasada y esa cantidad será canjeada en acciones dentro de unos meses

Rubén Serrano

Rubén Serrano

Jueves, 20 de noviembre 2025, 01:06

La familia Arribas tendrá una parte de la propiedad del Arenteiro cuando este equipo de Primera RFEF complete su conversión a sociedad anónima deportiva ( ... SAD). En una asamblea de socios celebrada recientemente, el presidente de este equipo, Argimiro Marnotes, aseguró que el «grupo Arribas» hizo una aportación de 1,2 millones de euros para tapar agujeros y cubrir el presupuesto de la temporada 2024/25.

