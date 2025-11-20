La familia Arribas tendrá una parte del Arenteiro cuando se complete la conversión del Cartagena a sociedad anónima

La familia Arribas tendrá una parte de la propiedad del Arenteiro cuando este equipo de Primera RFEF complete su conversión a sociedad anónima deportiva ( ... SAD). En una asamblea de socios celebrada recientemente, el presidente de este equipo, Argimiro Marnotes, aseguró que el «grupo Arribas» hizo una aportación de 1,2 millones de euros para tapar agujeros y cubrir el presupuesto de la temporada 2024/25.

En esa cita ante los socios, la directiva del club gallego informó que existe un acuerdo para que esa cantidad sea canjeada en acciones dentro de unos meses, cuando se presente toda la documentación y el Consejo Superior de Deportes valide la conversión de este club deportivo a sociedad anónima deportiva. En todo momento, la entidad hizo referencia al «grupo Arribas», sin especificar si esa cantidad la depositó Pedro Arribas, su hijo Alejandro (que pretende acceder al Cartagena) o ambos. Este diario intentó sin éxito contactar con Argimiro Marnotes para que lo aclarara. Tampoco lo explicaron otras fuentes consultadas.

A mediados de julio, sin embargo, Argimiro Marnotes descartó que Pedro Arribas tuviera algo que ver con el Arenteiro. Y habló directamente de Alejandro, antes de que decidiera acceder al poder del Efesé. «Aquí quien está es Alejandro Arribas [...] Gracias a la aportación única y exclusivamente de una persona podemos decir que la única deuda que vamos a tener es con esta persona que nos está aportando con la intención de transformar esa cantidad en acciones», dijo Marnotes.