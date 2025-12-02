El escaso gol del Valencia, un dato que ilusiona al Cartagena

El Valencia ve en la Copa del Rey la vía de escape para olvidar sus actuaciones en la Liga, que están lejos de lo que ... desean. Ya son muchas las temporadas que el equipo che está lejos de lo que fue algún día y sus aficionados, pese a las continuas bromas de mal gusto de Peter Lim, siempre han estado al lado de los suyos.

Esta temporada parecía que, aunque el mercado veraniego haya sido deficiente y la plantilla tenga muchas carencias, podía guardar algo bonito porque Carlos Corberán les hizo soñar hace un año, resucitando a una plantilla muerta y ocupando el farolillo rojo de la tabla. Fueron la revelación de la segunda vuelta a los mandos del míster valenciano y todo apuntaba a que ese impulso les iba a acompañar para el nuevo curso. Pero no ha sido así y se han abonado al sufrimiento.

Solo tres victorias, todas ellas en casa, y rozando los puestos de abajo es el bagaje del Valencia este año. Solo han conseguido ganar lejos de Mestalla contra el indefenso Maracena, en la primera ronda de la Copa del Rey, al que arrollaron por un 0-5.

A ese dato se tiene que agarrar Javi Rey para motivarse aún más y saber que los de Corberán aumentan mucho su vulnerabilidad fuera de casa, donde, quitando la media decena de goles ante el Maracena, algo previsible si comparamos la diferencia de nivel, los valencianos solo han marcado cuatros tanto a domicilio en los más de tres meses de competición liguera, además de recibir 16. A ese fatídico dato hay que sumarle el buen hacer defensivo albinegro, que suma 9 porterías imbatidas en los 15 partidos.