Hugo Duro, delantero che, durante un partido del Valencia en la Liga. AFP
Copa del Rey

El escaso gol del Valencia, un dato que ilusiona al Cartagena

Los de Corberán, quitando la visita al humilde Maracena en el torneo del 'KO', no han ganado fuera de casa y solo han marcado cuatro tantos

Jesús Fernández

Jesús Fernández

Martes, 2 de diciembre 2025, 23:27

Comenta

El Valencia ve en la Copa del Rey la vía de escape para olvidar sus actuaciones en la Liga, que están lejos de lo que ... desean. Ya son muchas las temporadas que el equipo che está lejos de lo que fue algún día y sus aficionados, pese a las continuas bromas de mal gusto de Peter Lim, siempre han estado al lado de los suyos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

