El equipo lo hace todo mal en el Nou Sardenya: olvida jugar, se autoexpulsa y se queda sin FVS Los albinegros no compiten, el Europa pasa por encima y tanto Kevin como Iván Martínez se perderán la cita ante el Eldense por ver la roja directa

Rubén Serrano Cartagena Lunes, 17 de noviembre 2025, 00:03

1. El Europa arrasa en la primera parte: 10 disparos, 5 saques de esquina y un gol anulado

El Cartagena pasó totalmente desapercibido en los primeros 45 minutos. El Europa monopolizó la primera parte a base de lucha, entrega, personalidad y presión alta. Los catalanes fueron tan superiores que tan solo con ver las estadísticas de la primera parte era suficiente: 10 disparos, 5 saques de esquina y un gol anulado registraron los de casa.

El Cartagena, fuera de cobertura, ni existió. Ni un córner y un solo disparo como resumen de la fea puesta en escena de los albinegros, de nuevo muy lejos de su mejor versión y mostrando esa imagen tan distante de algunas salidas a domicilio. Al equipo se le vio incómodo, impreciso, superado y con poco criterio para mantener la calma, bajar el balón y acercarse a la portería contraria. Lucho García evitó una tromba al descanso.

2. El FVS actúa con acierto: hay mano en el 1-0 y Rubén Serrano golpea sin intención a Khalid

El videoarbitraje low cost de Primera RFEF actuó con criterio para anular un gol y un penalti al Europa. El árbitro consultó el FVS en la pantalla para dar marcha atrás en dos jugadas muy destacadas.

El 1-0 del Europa en la primera parte sacó a relucir carencias en las marcas. Pero es cierto que en el inicio de la jugada hay mano previa de un jugador local. En el penalti, Rubén Serrano está de espaldas y en un intento por despejar Khalid metió la pierna. Fue más la intención del atacante de buscar contacto que la del central de cometer falta. Bien el árbitro en ambas acciones, por lo tanto.

3. El golazo de Campeny, precedido de otro error en la defensa de la estrategia

El goleazo de Campeny hizo justicia a una hora de dominio total por parte del Europa. Un golpeo desde fuera del área que se coló en medio de una telaraña de piernas y que vino precedido del enésimo erro del Cartagena en la defensa de la estrategia. Ya son varios los goles que ha encajado el equipo a balón parado y este 1-0 se inició como tal sin que nadie del Efesé saliera a cortar el disparo. Justo castigo para los de Javi Rey.

4. Kevin se equivoca del todo: va con los tacos por delante, es expulsado a los 14 minutos y deja al equipo sin opciones

El partido para olvidar del Cartagena acabó con la paciencia de los jugadores. En el tramo final, Imanol Baz vio una tarjeta amarilla absurda por empujar a un rival y en el minuto 82 se equivocó del todo Kevin Sánchez. El extremo burgalés entró a un defensa del Europa con los tacos por delante y vio la roja directa cuando no llevaba ni quince minutos en el campo.

Esa acción aislada puso en relieve la pérdida de los nervios por parte del Efesé. Esa roja dilapidó ya cualquier opción de empatar. Lo peor ya no solo es la derrota, sino que Javier Rey va a perder al talentoso extremo burgalés para la visita del Eldense el próximo domingo en el Cartagonova.

Iván Martínez también ve la roja

Para colmo, el árbitro también acudió al banquillo para apaciguar las quejas del personal albinegro. Y en esas terminó expulsado el portero suplente, Iván Martínez. Ante el Eldense, por lo tanto, Jhafets Reyes del filial tendrá que cubrir ese vacío.

5. Agotadas las peticiones de FVS para revisar un posible penalti a Alcañiz

El Cartagena solo protagonizó unos minutos de lucidez con los cambios. Fue un breve espejismo que dejó dos ocasiones de gol para empatar y un posible penalti a Alcañiz que el cuerpo técnico no pudo reclamar al agotar todas las peticiones del FVS. Y en esas, para colmo, el Europa redondeó la noche con el enésimo contragolpe que sí culminó Meshak en el minuto 94. Una noche para olvidar y una actitud impropia del Efesé. Los de Javi Rey solo han ganado uno de sus siete encuentros a domicilio, donde contabilizan 7 puntos de 21 posibles