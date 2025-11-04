La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Víctor Alonso responde a preguntas de los medios de comunicación en la sala de prensa del estadio Cartagonova. Antonio Gil/ AGM

La entrada de Arribas se resiente con el adiós de Víctor Alonso, su mano derecha

El director general se cansa de esperar a la venta, deja el cargo al no poder ejercer sus funciones con el club completamente parado y abre la puerta a volver si todo se aclara

Rubén Serrano
Francisco J. Moya

Rubén Serrano y Francisco J. Moya

Martes, 4 de noviembre 2025, 00:45

Comenta

Sigue el descenso hacia los infiernos en el FC Cartagena. La crisis abierta en los últimos meses con el proceso de compraventa del club, ... que ni ha concluido ni se ha explicado bien en ningún momento, vivió ayer un nuevo capítulo. Y ciertamente inesperado. El Efesé anunció en un comunicado enviado sobre las 14.00 horas que Víctor Alonso, quien iba a ejercer de director general en esta nueva etapa, presenta su dimisión y descarta entrar a trabajar en el club. Lo deja antes de empezar, en realidad, algo que define a la perfección la esperpéntica situación que se vive en la entidad en estos momentos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Ilia Topuria sorprende visitando un restaurante tradicional de la Región de Murcia
  2. 2 La Comunidad dará ayudas de 200 euros a los jóvenes de la Región de Murcia para sacarse el carné de conducir
  3. 3 Muere un motorista de 31 años al sufrir un accidente en Torre Pacheco
  4. 4

    Vilaplana sobre Mazón: «Me dijo que era muy grave y que no supo nada durante la comida. Le pedí que no sacara mi nombre»
  5. 5

    Los profesores y maestros de la Región de Murcia cobran salarios por encima de la media nacional: estos son sus sueldos
  6. 6 Rosin, la droga de los vip: cuesta el doble que la cocaína
  7. 7

    Nueva ofensiva para talar pinos secos y plantar arbustos que salven los montes de la Región de Murcia
  8. 8

    El carril bici del paseo Alfonso X de Murcia, una fuente de conflictos entre peatones y patinetes
  9. 9 Víctor Alonso deja el Cartagena antes de empezar a trabajar
  10. 10

    Viernes Santo en pleno noviembre: lleno técnico en los hoteles de Murcia para el Jubileo de Cofradías

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad La entrada de Arribas se resiente con el adiós de Víctor Alonso, su mano derecha

La entrada de Arribas se resiente con el adiós de Víctor Alonso, su mano derecha