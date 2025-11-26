Un encuentro de alto riesgo con todo por decidir

Como siempre fue habitual en los derbis, la Comisión Antiviolencia, del Ministerio del Interior, acordó hace unos días declarar de alto riesgo el Cartagena- ... Real Murcia que se disputará el 8 de diciembre en el estadio Cartagonova. Es uno de los mayores eventos deportivos de la Región y, como tal, se tomarán las medidas oportunas reforzando la seguridad antes, durante y después del partido. Esta catalogación supondrá un refuerzo de agentes de la Policía Nacional aún por determinar, aunque similar al de los encuentros disputados en 2019, los dos últimos derbis oficiales disputados, ambos en Segunda B.

Es cierto que en las últimas ocasiones siempre ha reinado la cordialidad y ambas aficiones han disfrutado de la jornada incluso mezcladas. No se han registrado incidentes entre ambas hinchadas y más allá de algunos gritos e insultos de los más radicales no ha pasado nada reseñable, ni en el Cartagonova ni en el Enrique Roca. En cualquier caso, la labor de la Policía Nacional es prevenir y habrá un importante dispositivo en el derbi del Cartagonova.

Se da la circunstancia de que la reunión de la junta de seguridad en la que se pulirán los últimos detalles del dispositivo todavía no se ha celebrado y no se sabe quién representará al FC Cartagena en la misma. Será a principios de la semana que viene y uno de los asuntos más importantes tendrá que ver con el acceso al campo de los cerca de 2.000 seguidores del Real Murcia que esa tarde viajarán a Cartagena. La Policía apuesta por ceder todo el espacio del fondo norte, el alto y el bajo, a la afición grana, para evitar así que comparta espacio con la afición local.