La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de archivo de un derbi regional. J. M. Rodríguez / AGM

Un encuentro de alto riesgo con todo por decidir

El número de agentes desplegados y el acceso al campo de los seguidores granas, aún por determinar

Francisco J. Moya

Francisco J. Moya

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 00:33

Comenta

Como siempre fue habitual en los derbis, la Comisión Antiviolencia, del Ministerio del Interior, acordó hace unos días declarar de alto riesgo el Cartagena- ... Real Murcia que se disputará el 8 de diciembre en el estadio Cartagonova. Es uno de los mayores eventos deportivos de la Región y, como tal, se tomarán las medidas oportunas reforzando la seguridad antes, durante y después del partido. Esta catalogación supondrá un refuerzo de agentes de la Policía Nacional aún por determinar, aunque similar al de los encuentros disputados en 2019, los dos últimos derbis oficiales disputados, ambos en Segunda B.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Dos heridos en un tiroteo en Cartagena por una deuda de 3.500 euros
  2. 2

    Fomento da el primer paso para ampliar el tranvía a Alcantarilla, Molina de Segura y Santomera
  3. 3 El restaurante yeclano Barahonda suma la sexta estrella Michelin para la Región de Murcia
  4. 4 Unas 1.500 enfermeras de la Región de Murcia se plantean abandonar o marcharse a otra comunidad
  5. 5

    El chef murciano que brilla entre el rocódromo y los fogones del Altillo de Gud: «Llevo el mismo tiempo escalando que cocinando»
  6. 6

    El fondo norte del Cartagonova, lugar para los granas en el derbi
  7. 7 El truco para quitar el dolor de cabeza en minutos de un trabajador de emergencias: «Magia»
  8. 8 Transporte público y disuasorios gratis en Murcia para el encendido del árbol de Navidad en la Circular
  9. 9 El avispón oriental llega a la Región de Murcia: detectan dos nidos en La Unión y Escombreras
  10. 10 El expresidente del Murcia Raúl Moro, condenado por blanqueo y delitos contra Hacienda

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Un encuentro de alto riesgo con todo por decidir

Un encuentro de alto riesgo con todo por decidir