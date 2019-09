Las empresas que entren en FCC Business pagarán tres mil euros

Cerca de 400 personas -unas 300 de ellas representando a empresas de toda la Región- asistieron anoche a la presentación del proyecto FCC Business, el club de empresas que Paco Belmonte, presidente del FC Cartagena, va a poner en marcha la próxima semana. En el evento, que tuvo lugar en el salón de actos de la Facultad de Ciencias de la Empresa de la UPCT, hablaron en primer lugar José María Ferrer (Hospital Virgen de la Caridad) y José Luis Castellano (Inmohogares), ejerciendo de portavoces de los patrocinadores que ya tiene el cuadro albinegro.

Intervino también Mercedes Soto, una cartagenera de 50 años que padece neuropatía óptica hereditaria de Leber y que protagoniza el emotivo vídeo que el club ha preparado para lanzar esta iniciativa, con la que pretende aglutinar a más de un centenar de empresas de la comarca. Parar entrar en FCC Business el importe mínimo a desembolsar será de tres mil euros. «Una parte muy importante de esa cuota irá destinada a proyectos solidarios y la otra parte será un soporte para el club. Con esa cuota, tendrás tu logo en la sala que planeamos, formarás parte de los proyectos solidarios, ayudarás en la remodelación del Cartagonova y en el proyecto del párking en el estadio», explicó Belmonte tras el acto.

Y es que antes, en una sala abarrotada de público, Belmonte había avanzado los dos proyectos más relevantes del nuevo FCC Business; un párking solidario en la explanada sur del estadio, cuya recaudación semanal irá destinada íntegramente a programas benéficos; y la construcción de una zona VIP exclusiva para patrocinadores en el fondo sur bajo del Cartagonova.

«La remodelación se puede hacer en un mes o un mes y medio, ya que no hay que modificar nada de estructuras. Hay que retirar 300 butacas y luego es todo tema decorativo. Habría que insonorizar esa parte del fondo sur más pegada a tribuna baja, acristalarla y poner aire acondicionado. Hay que tirar los aseos y poner unos nuevos, ya que sería una zona privada. Será un trabajo similar a cuando hicimos las oficinas del club. No hay que tirar columnas. Tenemos el visto bueno inicial del Ayuntamiento», contó el presidente del Cartagena.

Acento solidario

«Cada vez me interesa menos lo que pasa en el terreno de juego. Necesito tener más inquietudes en el fútbol y en la vida, más allá de si la pelota da en el larguero o entra. Nosotros no hemos venido a ver qué pasa. Al llegar, este club era una ruina. No había proyecto ni Fundación ni cantera ni interés por las empresas. Queremos ascender, por supuesto. Pero me interesa mucho que en los próximos diez meses nuestras acciones como club puedan repercutir en la sociedad cartagenera, en Cáritas, en la Junta Local del Cáncer, en las Hermanitas de los Pobres o en Zancadas Solidarias, por citar varios ejemplos», confesó Belmonte en su alocución.

El presidente de la Federación Murciana, José Miguel Monje Carrillo, recordó en su intervención el 'no ascenso' de hace dos años en Majadahonda. «Fue duro y marcó un punto de inflexión. En el fútbol puedes ser el mejor presidente del mundo, pero si la pelota no entra pues no entra. Y no asciendes», lamentó Monje Carrillo.

Belmonte, una vez acabado el acto, insistió ante los periodistas en el marcado acento solidario que pretende dar a los proyectos que lidere el conglomerado de empresas FCC Business. «Tenemos una previsión mínima de cien empresas. Muchas nos han transmitido su interés por colaborar con nosotros y hay ganas por parte de muchas asociaciones de colaborar con ellos en pequeños proyectos. Hablamos de temas que quizá el Ayuntamiento no puede sacar adelante, pero nosotros sí. Entre todos seremos capaces de hacer cosas que vayan más allá del fútbol», prometió.