El emotivo reencuentro de Teddy con sus raíces: «Le tengo mucho cariño al Cartagena»

La parada del Cartagena en Teruel va a dejar un bonito reencuentro entre el club albinegro con uno de esos chavales que pasaron por las ... categorías inferiores albinegras y que ahora está cumpliendo su sueño de ser futbolista lejos del Cartagonova. Edward Campbell Sutherland (Londres, 25 años), al que todo el mundo conoce como 'Teddy', se embarcó en el proyecto de Vicente Parras con el Teruel y está siendo fundamental en el esquema de su entrenador para conseguir los buenos resultados que llevan. Los turolenses regresaron a la categoría de bronce solo un año después de descender y en estos primeros dos meses de competición son los segundos clasificados.

Ir a la Pinilla es un auténtico suplicio para sus competidores, que saben que la victoria es prácticamente imposible. El peor escenario para que el Cartagena aleje los fantasmas de la derrota contra el Villarreal y le dé una alegría a su afición, que la necesita para olvidar lo que está pasando en los despachos del Cartagonova. «Sigo al club y vas viendo cosas. Pero no sé si son verídicas o no, entonces es complicado. Solo deseo y espero que todo lo que esté pasando acabe lo mejor posible, porque le tengo mucho cariño. Tiene un potencial enorme. Una ciudad bonita y la afición siempre está ahí con el equipo. Solo espero que se ponga en buenas manos», opina Teddy del hogar que le vio dar sus primeras patadas al balón.

«Sigo al club y veo y leo cosas, pero no sé si son verídicas. Solo deseo que acabe lo mejor posible»

La mayor alegría

A falta de una semana para cumplir los 21 años, el chico de La Aparecida haría su debut con el primer equipo albinegro en el Carlos Belmonte. Carrión le dio la oportunidad en el minuto 85 y compartió sus primeros minutos en el fútbol profesional junto a Alfredo Ortuño, que fue el que abrió la lata en esa tarde de marzo, y un recién llegado Pablo De Blasis. Hoy, volverá a tener a ambos delante.

Dejó Cartagena para irse cedido un año al filial del Atlético de Madrid, donde compartió vestuario con Giuliano Simeone y Carlos Martín. Allí consiguió el ascenso a Segunda RFEF antes de volver al Efesé, donde jugaría su última temporada de albinegro.

Fue un año convulso para Teddy porque no podía subir a jugar con el primer equipo por problemas burocráticos. «Intento salir, pero no por nada, sino porque por los papeles yo no podía jugar con el primer equipo. Me lo transmitieron de arriba, hablé con Luis Carrión y me dijo que no podía ir con el primer equipo. Entonces, intenté llegar a un acuerdo para poder irme porque ese año sí tenía buenos equipos de Primera RFEF, incluso alguno de Segunda División, pero no me dejaron y tuve que quedarme ahí».

«Cuando fui a Linares, perdí a mi padre y ese año fue complicado», confiesa el futbolista criado en La Aparecida

Ya en verano soltó definitivamente la mano de su club de formación y se marchó al Linares, donde estuvo seis meses. Seguramente, los peores de su carrera. Al poco protagonismo que tenía sobre el césped se le sumó la peor de las noticias: el fallecimiento de su padre. Un palo duro al que Teddy tuvo que sobreponerse. «Cuando fui a Linares perdí a mi padre y ese año fue complicado. A partir de ahí, he ido en busca de asentarme en la categoría y, por el momento, aquí lo estoy haciendo». Terminó esa fatídica temporada en el Cornellá, donde acabaron descendiendo. Pero sus cualidades no pasaron desapercibidas para el Yeclano y el cartagenero volvía a la Región de Murcia para sumar más minutos en Primera RFEF. A las órdenes de Adrián Hernández, alternó la titularidad con la suplencia, y cuando todo apuntaba a que el Yeclano no tendría problemas para mantenerse, una mala segunda vuelta les condenó al fracaso. «He ido quemando etapas y he pasado por casi todas las categorías. Los otros años han sido complicados al haber perdido categoría, pero siempre he intentado demostrar el futbolista que soy para que la gente pueda confiar en mí. Este año lo hizo el Teruel y creo que le estoy devolviendo esa confianza. Era cuestión de tiempo que un año u otro pudiera caer de pie en algún sitio», confiesa el extremo de 25 años.

Parte de culpa de que optase por el proyecto del Teruel fue de su entrenador. Vicente Parras llegó este verano a la Pinilla para conseguir armar un bloque férreo con una plantilla totalmente nueva y lo está consiguiendo. «Tuve una charla con Vicente Parras a nivel personal. Me transmitió mucha confianza. Sabía que venía de una situación difícil al descender con el Yeclano. Pero que sabía el tipo de jugador que soy y que confiaba en mí. Vine aquí para crecer con él. Creo que está contento conmigo y yo también lo estoy con él».

«Un partido especial»

Teddy se deshace en elogios para el club que le vio crecer y por eso será un «partido muy especial contra un equipo al que le tengo muchísimo cariño. Estoy muy agradecido de haber estado allí. Mi familia y mi pareja están en Cartagena y yo soy de allí», y asegura que están en un «buen momento ellos también. Es verdad que el otro día perdieron con el Villarreal B, pero no tiene nada que ver. El Efesé está jugando muy bien y nosotros somos conscientes de ello. Va a ser un partido bonito. En el campo va a haber buen ambiente. Viene gente de Cartagena y supercontento de eso también. Va a ser una buena tarde de fútbol».