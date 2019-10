Elady: «Hemos hecho una segunda parte de equipo grande» Elady Zorrilla recibe el balón, perseguido por Marcos Ruiz, ayer en Marbella. / lof Munúa destaca el «gran nivel» del Marbella y Verza cree que «nos dejamos dos puntos por no saber interpretar el partido con uno más» LA VERDAD CARTAGENA. Lunes, 14 octubre 2019, 09:45

Satisfacción a medias en la expedición del FC Cartagena al terminar el encuentro, ya que todos valoraban el punto obtenido ante un Marbella que todavía no ha perdido en esta Liga pero se quedaban con la sensación de que la victoria podía haber caído perfectamente hacia el lado albinegro. El más explícito fue el medio oriolano Verza, quien ayer fue suplente y solo jugó los últimos 25 minutos.

«Yo creo que no hemos sabido interpretar lo que requería el partido cuando ellos tenían uno menos. Pienso que deberíamos haber madurado el encuentro, moverlos más y cansarlos. Es difícil aguantar ese ritmo tras una expulsión tan temprana. Ahí ha estado nuestro error. Nos dejamos dos puntos aquí por no saber interpretar el partido cuando nso hemos visto con uno más sobre el terreno de juego», opinó Verza, en declaraciones a 'Onda Regional' y 'Efesista'.

Por su parte, el atacante jienense Elady Zorrilla quiso quedarse con lo positivo. «Me quedo con la segunda mitad que hemos jugado, entendiéndonos y teniendo buenas ocasiones. Hemos hecho una segunda parte de equipo grande, sometiendo al Marbella. Nos han anulado dos goles y hemos tenido varias oportunidades muy claras. Este club tiene una exigencia máxima y hay que ganar todos los domingos, pero Marbella es un campo en el que se puede empatar», resumió.

Elady confesó que le preocupa llevar un solo gol, el que le hizo de penalti al Cádiz B, a estas alturas de la temporada. «No voy a decir que no me preocupa, porque soy muy ambicioso y me gusta meter goles, pero ahora mismo no me acompaña la suerte. Ya sabemos que esto va por rachas y que cuando estás en una de ellas los metes hasta con el culo. Espero pillar una buena racha de goles muy pronto», admitió.

Por último, ya en la sala de prensa, el técnico del Efesé, Gustavo Munúa, puso en valor el punto sumado por el Cartagena ante un Marbella que tiene «un gran nivel». El uruguayo señaló que el de Cubillo fue «un equipo que, pese a estar con diez, nos ha plantado cara y ha leído muy bien el partido. Por eso, yo creo que el empate es justo, aunque haya habido decisiones arbitrales que nos han perjudicado», lamentó.

Munúa se quejó de que «hubo muchos parones en el juego y el árbitro no supo dar al partido una continuidad. Así era difícil proponer un fútbol elaborado. Pese a ello, en el segundo tiempo tuvimos buenas ocasiones para llevarnos la victoria». El uruguayo recordó que el calendario «va a ser duro» en las próximas semanas, pero «nuestro equipo está preparado para afrontarlo».