Elady pasa un mal rato en Nueva Condomina Elady, de rodillas, en el último derbi en Nueva Condomina. / J. C. / AGM El goleador del Efesé fue a ver el Murcia-Talavera de Copa Federación con Marc Martínez y tuvo que irse antes del final tras recibir insultos F. J. M. CARTAGENA. Viernes, 18 octubre 2019, 03:04

Elady Zorrilla no quiso perderse el pasado miércoles el partido de Copa Federación entre el Real Murcia y el Talavera, al que acudieron 6.200 espectadores. Todos fueron ubicados en la tribuna principal de Nueva Condomina. Y allí, oculto entre el público, tomó asiento el goleador del Cartagena, acompañado del meta Marc Martínez. Él iba a ver a su hermano, Sergio Martínez, defensa del Talavera. No es la primera vez que Elady se deja caer por el que fuera su estadio entre enero de 2017 y junio de 2018. El jienense dejó grandes amigos en Murcia, hace vida en la capital y hace poco también se le vio en la grada del Palacio de Deportes siguiendo un partido de ElPozo Murcia.

En esta ocasión, sin embargo, Elady tuvo que pasar un mal rato. Cuando estaba acabando el encuentro, las cosas se calentaron. El banquillo del Talavera protestó airadamente algunas decisiones del trío arbitral. Fue en ese momento cuando algunos seguidores granas se percataron de que allí estaba Elady, jugador del Cartagena y ex del Murcia. Así, un grupo de aficionados la tomaron con él y empezaron a insultar al jienense.

La confusión fue tal que muchos de los que andaban por allí creyeron que el que recibía los improperios era el mexicano Mauricio García de la Vega, quien acaba de regresar a Murcia tras su fallida aventura en el Roda holandés. Pero no estaba en el campo. Los insultos eran para Elady, quien rápidamente optó por abandonar su butaca y marcharse antes de que acabara el choque.

Poco después, pitó el árbitro, ganó el Real Murcia (1-0) y la situación se calmó. Hay que recordar que en el derbi del año pasado, en su vuelta a Nueva Condomina con la camiseta del Efesé, Elady fue abroncado cada vez que tocaba el balón. Y él hizo un feo gesto a la grada cuando fue sustituido. A preguntas de 'La Verdad', Elady aseguró ayer que «yo no me enteré de nada y solo he leído que al levantarme para irme del campo parece que hubo gente que me chilló».