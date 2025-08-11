La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Pablo Moya. Mallorca

El Efesé firma a Pablo Moya y lo manda cedido al Arenteiro

Jesús Fernández

Cartagena

Lunes, 11 de agosto 2025, 23:28

El Cartagena confirmó este lunes el fichaje de Pablo Moya (Mallorca, 2005). Un joven central de 20 años que se marcha cedido directamente al Arenteiro, donde jugará a las órdenes de Jesús Arribas, hijo del nuevo dueño del Efesé. Moya cerró su etapa con el Mallorca tras siete años vinculado a la entidad bermellona, donde ha sido un pilar fundamental de la defensa en las categorías inferiores.

El central de 20 años viene de jugar 22 partidos con el Mallorca B en Segunda Federación, anotando un gol. En la temporada 22/23 alternó el filial con el Juvenil A, lo que le permitió poder levantar la Copa del Rey, un torneo muy codiciado en esta última etapa del fútbol formativo.

El joven se despidió de su antigua afición en redes sociales. «Momentos inolvidables, buenos y no tan buenos, pero siempre con el orgullo de llevar este escudo en el pecho. Mallorca será siempre especial para mí. Gracias por todo, de corazón», se puede leer en el comunicado de Moya. El zaguero deja su ciudad natal para afrontar un nuevo desafío lejos de las islas Baleares.

Pedro Arribas, nuevo dueño del Cartagena, no tiene nada que ver con el Arenteiro, pero sí uno de sus hijos. Jesús Arribas es el nuevo entrenador del club gallego. Ahora, las relaciones entre los clubes se cruzan para mandar al nuevo jugador albinegro a competir a las órdenes del vástago del nuevo dueño albinegro.

El Arenteiro dio la bienvenida a su nuevo jugador describiéndole como un «central sólido, con buen juego aéreo, alta intensidad defensiva y una buena capacidad para intervenir en la construcción del juego y ayudar en la salida del balón».

Moya nunca ha jugado en la tercera categoría del fútbol español y está por ver cómo se adapta a esta categoría y su evolución dentro de ella. Los aficionados del Efesé ya tienen un motivo más en forma de futbolista para seguir la actualidad del grupo 1.

