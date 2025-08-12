La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Nacho Martínez controla un balón en el duelo ante el Melilla. V. VICÉNS / AGM

El Efesé empata a nada en un amistoso intenso ante el Melilla

El Cartagena tuvo el control del partido pero el cuadro norteafricano se mostró muy seguro defensivamente; ambos estuvieron cerca del gol

Pruden López

Cartagena

Martes, 12 de agosto 2025, 23:53

El Efesé disputó este martes su cuarto amistoso de pretemporada ante el Melilla de Segunda RFEF, un partido que acabó sin goles. La novedad, en ... forma de premio para los futbolistas del filial, fue la titularidad de Jhafets en la portería y Lázaro en el centro del campo. En Pinatar Arena volvió a hacer acto de presenecia Sánchez Breis en la grada. Estuvo acompañado por Sivori y por Javi Hernández. Ortuño y Nacho Martínez son los únicos que han sido titulares en todos los amistosos disputados. Fran Vélez y Calderón, junto a Chuca, fueron baja.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Se ha tirado a las vías del metro para que no lo apuñalen»
  2. 2

    Desalojan a un grupo de jóvenes que había acampado en la playa de Cala Cortina
  3. 3 Detenido por violar a punta de navaja a una mujer en San Javier
  4. 4 Detienen a siete vecinos de Murcia por una brutal paliza a un joven de 18 años en Orihuela
  5. 5 Abre un nuevo outlet con ropa de Shein y Temu en Murcia: todas las prendas a 5 euros
  6. 6

    La policía que salvó a un niño de 5 años en una piscina de San Pedro del Pinatar: «Cada bocanada era un paso por vivir»
  7. 7 Las tormentas se suman a la ola de calor en parte de la Región de Murcia este martes
  8. 8 Murcia estrenará en 2027 la zona verde más grande del municipio
  9. 9 Detenido por violar a punta de navaja a una mujer en San Javier
  10. 10

    Las fiestas náuticas vuelven a despertar las críticas de los vecinos del Mar Menor

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad El Efesé empata a nada en un amistoso intenso ante el Melilla

El Efesé empata a nada en un amistoso intenso ante el Melilla