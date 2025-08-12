El Efesé empata a nada en un amistoso intenso ante el Melilla

El Efesé disputó este martes su cuarto amistoso de pretemporada ante el Melilla de Segunda RFEF, un partido que acabó sin goles. La novedad, en ... forma de premio para los futbolistas del filial, fue la titularidad de Jhafets en la portería y Lázaro en el centro del campo. En Pinatar Arena volvió a hacer acto de presenecia Sánchez Breis en la grada. Estuvo acompañado por Sivori y por Javi Hernández. Ortuño y Nacho Martínez son los únicos que han sido titulares en todos los amistosos disputados. Fran Vélez y Calderón, junto a Chuca, fueron baja.

El encuentro ante el equipo melillense comenzó con el cuadro norteafricano acechando el área de Jhafets. No tardó el conjunto albinegro en conseguir la posesión y el control del partido a través de la posesión, fiel al estilo de Javi Rey. El Cartagena estaba un punto por encima del rival, pero le faltó claridad arriba en los acercamientos al área de Franganillo. Ambos equipos estaban encontrando dificultad para rematar a puerta. El equipo de Alberto Cifuentes estaba bien colocado e impedía que el Efesé generase mucho peligro. En la primera mitad, el duelo fue bastante trabado pero con un Cartagena dominador.

En la segunda parte, Javi Rey probó a Chiki por detrás de Ortuño, que arrancó como único delantero. La ocasión más clara llegó cerca del minuto 60 en las botas de Nacho Sánchez con un balón que acabó estrellado en el palo de la portería melillensa. El Cartagena volvía a ser superior en el segundo periodo. La reacción del Melilla llegó a los minutos con un disparo de Alvarito que hizo estirarse a Lucho García. Esta vez, el brazalete lo lució Fidalgo al salir Ortuño del terreno de juego. La siguiente ocasión clara fue de Luisimi Redondo, que estrelló el balón en el larguero. La bola no quería entrar. Javi Rey aprovehó para hacer debutar a otro canterano, el delantero Gabri Jimeno, recién llegado al filial.

En el tramo final, el Melilla volvió a apretar y Pitu probó a Lucho de nuevo a la estirada, pero sin premio. El partido finalizó sin goles. Fue atractivo para los espectadores, por el ritmo y las ocasiones, pero para Javi Rey fue una nueva prueba.

La afición no faltó en Pinatar

Al igual que en El Rubial, los aficionados del Efesé llenaron la grada principal de Pinatar Arena para continuar siguiendo la pretemporada albinegra. Al fondo de dicha grada volvió a establecerse una grada de animación improvisada donde no pararon de cantar y animar al equipo entre banderas y tambores. Volvieron a aprovechar la ocasión para pedir la salida de Paco Belmonte. del club cartagenerista.