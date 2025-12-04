El Efesé, a dar la sorpresa a la tercera ante el Valencia para seguir vivo en la Copa

Un día como hoy es lo que esperan vivir muchos clubes humildes del panorama nacional. Ver al equipo de tu tierra competir de tú a ... tú contra todo un Primera División genera un sentimiento de ilusión y un cosquilleo en el estómago que te hace pensar que algún día lo de esta noche en el Cartagonova a las 21.00 horas sucederá cada 15 días. Tiempo al tiempo.

De momento, la afición albinegra vuelve a acoger en el torneo copero al Valencia, por tercera vez en los últimos años. El cuarto equipo más histórico de España. Doble finalista de Champions, 6 ligas, 8 Copas del Rey y 7 títulos internacionales tiene en su vitrina, casi nada para un club y, sobre todo, para una afición que echa de menos aquellos tiempos donde su equipo estaba formado por los Cañizares, Ayala, Baraja, Mendieta o, incluso, en un periodo más reciente pero menos laureado, veían cada fin de semana a David Villa, Juan Mata o David Silva entre los hombres que formaban la alineación che.

Ahora, los más jóvenes ven al Valencia como un combinado del montón y que cada año lucha por no descender. El principal culpable es Peter Lim. El empresario singapurense ha llevado al Valencia a la mediocridad y solo una afición entregada por unos colores mantiene viva la llama del respeto por la historia che.

«Vengo con la ilusión de eliminarlos. Si no, no vengo y me quedo en mi casa viendo una serie», dice confiado Javi Rey

«Vengo con la ilusión de eliminar al Valencia. Si no, no vengo. Me quedo en mi casa, viendo una serie», así de contundente responde Javi Rey en rueda de prensa a su pensamiento sobre el duelo de Copa del Rey. No quiere oír nada del derbi porque el próximo objetivo es el Valencia. El míster ya ha dicho la ilusión que le hace esta competición y así lo sigue mostrando. Le pide a la marea albinegra que los «ayude lo máximo posible. Es fundamental porque hay momentos en los que vamos a sufrir. Nos tienen que dar esas fuerzas cuando nos fallen para seguir en partido».

Una baja sensible

Es un momento que podía llegar. Cada día que pasaba, la probabilidad iba en aumento. Contra el Valencia va a pasar y veremos el plan de urgencia que tiene Javi Rey para suplir la baja por sanción de Rubén Serrano. Sin Marco Carrascal desde septiembre y con un Fran Vélez, que solo ha estado disponible alrededor de tres semanas, el entrenador del Efesé siempre ha estado en el alambre teniendo dos centrales sanas. Por suerte, Imanol Baz y Rubén Serrano no han tenido ningún percance. Esta noche el onubense cumple su segundo partido de sanción. Un castigo que arrastra de su etapa en el Recreativo. El primero lo cumplió contra el Salerm Puente Genil, justo en el periodo en el que Vélez estaba recuperado y lo pudo suplir sin problemas. Ahora, Rey tendrá que reconvertir a alguien de la plantilla a central. Fidalgo, por físico y posición, es la mejor opción.

El Valencia llega con la baja de Diakhaby y la duda de Tárrega, que no se decidirá su entrada en la convocatoria hasta última hora. Corberán confirmó que Stole Dimitrievsky y Ugrinic serán titulares, en un once donde no se esperan futbolistas del filial.

6.500 entradas vendidas para el partido de esta noche y 9.500 para el derbi del lunes

Las oficinas del estadio Cartagonova cerraron ayer con casi 6.500 entradas vendidas para el choque copero de esta noche ante el Valencia (21.00 horas), tras despacharse unas 1.100 localidades este miércoles, día límite para que los abonados albinegros sacaran su entrada a precio reducido. El objetivo del club era acercarse a los 10.000 espectadores en el duelo ante el conjunto che, el tercero en los últimos cuatro años en la Copa del Rey, pero la afluencia va a ser más baja de lo deseada. La cercanía con el derbi del lunes, el monumental lío institucional vivido en el Efesé en los últimos meses y el hecho de que el Valencia haya perdido tirón en los últimos tiempos con Peter Lim se han juntado para que el estadio vaya a presentar solo media entrada.

En el último Cartagena-Valencia resuelto en la prórroga con un tanto de Gayá (1-2), en enero de 2024, hubo 8.500 espectadores en el Cartagonova. Dos años antes, en un encuentro que acabó con el mismo resultado tras un error de Prior que posibilitó el tanto de Cheryshev en el minuto 93, hubo 10.700 personas en el recinto de Benipila.

Lógicamente, las entradas libres para el duelo de esta noche siguen hoy a la venta, tanto en las oficinas del club como a través de la plataforma online de 'Compralaentrada'. Los precios para no abonados oscilan entre los 20 y 40 euros y está prevista la presencia de unos 300 aficionados visitantes en el fondo norte bajo.

Por otra parte, son ya 9.500 los aficionados que tienen su entrada para el derbi del lunes contra el Real Murcia (18.15 horas). Ayer se despacharon casi 1.500 localidades, todas en las oficinas y en la web del club, después de que el lunes volaran las casi 2.600 que se entregaron al club grana, a un precio de 25 euros. Las peñas murcianistas han fletado 20 autobuses y hay seguidores pimenoneros que están adquiriendo localides en otras partes del estadio. El lleno parece seguro.