La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Javi Rey, entrenador del Cartagena. J. M. Rodríguez / AGM
Fútbol

El Efesé busca en El Palmar los primeros tres puntos a domicilio

Los de Javi Rey se miden a un Atlético Sanluqueño invicto que quiere regalarle a su afición el primer triunfo de la temporada en casa

Jesús Fernández

Sábado, 27 de septiembre 2025, 23:27

Intenso duelo el que se vivirá en unas horas en el estadio El Palmar de Sanlúcar de Barrameda entre el Cartagena y el Atlético ... Sanluqueño (12.00 horas). Se espera un choque con mucho ritmo, de mucha llegada y en el que no se podrá permitir ningún tipo de relajación. Son dos equipos fuertes, que te castigan si les das cualquier oportunidad de hacerlo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Vuelven las tormentas a la Región de Murcia: Aemet activa el aviso amarillo
  2. 2 La Lotería Nacional deja 72.000 euros en la Región de Murcia
  3. 3

    El PP apuesta por limitar el acceso a los migrantes al Ingreso Mínimo Vital por el «efecto llamada»
  4. 4

    El PP diseña a puerta cerrada en Murcia su política migratoria
  5. 5

    Casi la mitad de los pluses a la pensión por hijo van ahora a manos de hombres en vez de a las mujeres
  6. 6 Hallan a un hombre agredido y amordazado en Totana al que le habían robado su coche
  7. 7 Denuncian a un miembro de la lista del PSOE en Calasparra por un presunto delito de agresión sexual
  8. 8

    Begoña Gómez planta a Peinado y las acusaciones piden la declaración de Sánchez
  9. 9

    Así se mima a las tortugas bobas que nacen en las playas de la Región de Murcia: «Son como nuestros chiquillos»
  10. 10

    El juez archiva la causa del fraude del AVE que afectaba a una empresa mixta de Beniel

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad El Efesé busca en El Palmar los primeros tres puntos a domicilio

El Efesé busca en El Palmar los primeros tres puntos a domicilio