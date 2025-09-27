El Efesé busca en El Palmar los primeros tres puntos a domicilio

Intenso duelo el que se vivirá en unas horas en el estadio El Palmar de Sanlúcar de Barrameda entre el Cartagena y el Atlético ... Sanluqueño (12.00 horas). Se espera un choque con mucho ritmo, de mucha llegada y en el que no se podrá permitir ningún tipo de relajación. Son dos equipos fuertes, que te castigan si les das cualquier oportunidad de hacerlo.

La expedición albinegra, con Javi Rey a la cabeza, llegó este sábado a la localidad gaditana donde han pasado la noche para jugar este partido de primer domingo de otoño. En el autobús no se subieron, finalmente, ni Chuca ni Fran Vélez, que tendrán que esperar una semana más para volver a sentirse futbolistas y entrar en una convocatoria. La mayor sorpresa es la baja de Nacho Sánchez, que parecía que él sí iba a a estar después de sus molestias en el aductor tras el partido en Sabadell, pero finalmente el canario se ha quedado fuera de la lista. Por su parte, José Herrera seguirá sin poder contar con Paquito Mwepu y Adrián Gómez.

A seguir invictos

El Palmar acogerá un partido en el que ambos equipos llegan sin conocer la derrota. Los locales llevan tres empates, ante Atlético Madrileño, Sabadell y Teruel, y un triunfo ante el Nàstic a domicilio. Además de mantenerse invictos, tienen como motivación extra regalarle a su afición la primera victoria en casa. Para ello, tienen que pasar por encima de un Cartagena pletórico, motivado y que tiene la intención de llevarse los primeros tres puntos como visitante este curso. Además, podrían marcharse de Sanlúcar como líder en solitario, si Europa e Ibiza pinchan en sus compromisos ante Teruel y Atlético Madrileño, respectivamente. Un chute de moral y de energía para comenzar el mes de octubre de la mejor manera.

En el campo se espera un choque muy abierto, de mucho ritmo y en el que los locales intentarán atosigar todo lo que puedan a los de Javi Rey. El míster gallego, fiel a su estilo, tendrá que hacer hincapié en Larrea y Fidalgo para que estén atentos a los espacios, den apoyo a la defensa para sacar el balón y sean rápidos a la hora de mover el balón para salir de la presión.

Pero no hay que olvidar que a Rey no le importa cambiar de idea si su plan inicial no le está dando un buen resultado y podría optar por sacar un doble punta con Ortuño y Chiki para intentar avanzar líneas a base de balones largos y que sus arietes se peleen por ellos. Incluso, a la hora de defender, poder presionar a partir de ellos.