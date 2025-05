El Efesé busca defender su honor con otro triunfo en Zaragoza

La semana en el Cartagonova ha sido más larga de lo habitual y, si es que es posible, más complicada que las últimas La ... situación comenzó a ser convulsa con la noticia en exclusiva de LA VERDAD sobre los impagos que sufren técnicos y jugadores de la plantilla y trabajadores del club. Motivo por el que la AFE vino a visitar, con David Aganzo y Diego Rivas al frente, a un vestuario del Efesé dolido y triste para aclarar el futuro económico de los jugadores. Romo hablaba ayer ante esta situación y prefirió ser optimista con el futuro: «Me consta y sé que todo va a salir bien».

El técnico se mostró tal y como es, firme a la hora de repartir argumentos apoyando tanto al club como a sus jugadores. Romo sabe que el partido será en un «escenario con aura» como es La Romareda, pero no se excusa en el contexto a la hora de hablar del encuentro que su equipo juega esta noche (21.00 horas) porque, según él, la preocupación de la situación no ha ido más allá y sus pupilos «están bien en lo que a lo emocional se refiere».

Toda esta situación aterriza justo después de una victoria que parecía que, en lo que resta de temporada y echando al vista a los rivales que se van a medir al cuadro albinegro, no parecía que iba a llegar mirando el calendario. Lo único positivo de la victoria del pasado domingo fue eso, el triunfo que puede suponer una alegría en un vestuario harto ya de recibir golpes y sinsabores a base de derrotas y, también, por medio de salarios que no llegan. Sin novedades en la grada ni en el juego, los pupilos de Fernández Romo consiguieron sumar tres puntos para evitar hacer historia en la categoría de plata, superando a aquel Sevilla Atlético de la temporada 2008/2009 que solo sumó 19 puntos en toda la campaña. Algo que intentarán mejorar este fin de semana en uno de los campos más difíciles que hay en la categoría.La Romareda siempre es plaza complicada, así ha sido históricamente, pero en la actualidad lo es aún más si un equipo como el Real Zaragoza se está jugando seguir vivo en el fútbol profesional. Palabras mayores.

El Racing de Ferrol fue la última víctima del equipo maño. La jornada pasada, el equipo dirigido por el mítico centrocampista Gabi, conocido por su carrera como futbolista en las filas del Atlético de Madrid, donde consiguió reinar en España, rascó una victoria en A Malata (1-2) que le acerca y mucho a la permanencia pero que no tiene aún sellada matemáticamente. Toda esa experiencia que el actual técnico del equipo zaragozano no tenía la está ganando ahora con prisas en un conjunto que no consiguió arrancar con tres entrenadores diferentes al frente de un banquillo siempre complicado.

Tiempos convulsos

El Real Zaragoza es un histórico en horas bajas. La temporada está siendo una pesadilla para un equipo con una masa social de superior categoría que vuelve a repetir la historia de las campañas anteriores. El conjunto maño siempre sueña con su vuelta a la máxima categoría en los inicios de temporada. Unos arranques en los que siempre se ha visto las caras con el Efesé en el Cartagonova, donde logró el triunfo en las dos visitas anteriores. La última se saldó con remontada por parte del equipo maño (1-2).

Ese sueño de Primera División se desvaneció conforme avanzaba la temporada para el Zaragoza. Hasta que entró en la racha negativa que le ha llevado a pelear por otros objetivos que nada tienen que ver, como la permanencia. Un reto que cada vez lo tiene más cerca pero que aún no cuenta con él en el bolsillo. La ventaja que tiene sobre el Eldense, equipo que marca el descenso, es de cinco puntos. La visita del colista a La Romareda, y su carrera por no caer al precipicio de la Primera Federación, ha llamado a las masas y se espera una gran entrada, como viene siendo habitual en La Romareda.

El balance del Efesé en sus partidos en la mítica casa del Real Zaragoza es positivo. Tan solo una derrota, en la temporada 2022/2023 por 2-0, y un empate sin goles en la 2020/21, en sus cuatro visitas. Son datos que hacen que el Cartagena piense en positivo de cara a esta noche. La victoria más especial fue el último duelo entre estos dos conjuntos en tierras aragonesas, que dejó un bonito recuerdo en la mente de los aficionados albinegros. Los seguidores del Efesé todavía tienen tatuado en la memoria aquel remate de Fontán en el último minuto que le dio la victoria al Cartagena por un gol a dos y que sirvió para distanciarse de los puestos de descenso en la fase de resurrección de Julián Calero.

Viejos conocidos

De hecho, el partido de esta noche será especial para uno de los héroes de aquella resurrección: Iván Calero. El lateral derecho del equipo maño se enfrentará hoy a un Cartagena que fue su anterior equipo, donde tuvo un rendimiento magnífico y fue un pilar fundamental en los esquemas de su padre, Julián Calero, entonces técnico albinegro.

El Efesé no podrá contar con Luis Muñoz, Gastón Valles, y Kiko Olivas. Por su parte, Nacho Martínez y Jorge Moreno deberán de ir con precaución porque están al borde del ciclo de tarjetas con cuatro amarillas. Keidi Bare será una baja sensible para los de Gabi en un duelo en el que unos se juegan mucho y otros, el orgullo.