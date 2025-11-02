La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Alejandro Arribas en la sala de prensa del estadio Cartagonova durante la rueda de prensa que ofreció esta semana. JM Rodríguez

El Efesé no acepta los cambios de Arribas, le remite a un contrato de julio y a que pague ya lo pactado

El Cartagena insta al exfutbolista a que adelante cerca de dos millones de euros para que la compraventa sea efectiva ante notario y el CSD

Rubén Serrano

Rubén Serrano

Domingo, 2 de noviembre 2025, 14:42

Sigue el lío en la compraventa del FC Cartagena. La parte vendedora defendió este domingo que la operación está paralizada por culpa de la compradora, que no se ciñe a las condiciones de un contrato firmado en julio y ha incluido ahora nuevas cláusulas. La entidad albinegra, en un detallado comunicado, rechazó esas modificaciones y llamó a Alejandro Arribas a ceñirse a las condiciones pactadas el 17 de julio y a depositar el dinero acordado.

La versión oficial del Efesé se desmarca de la ofrecida hace menos de 24 horas por Arribas. Este defiende que Duino Inversiones ha incluido cláusulas inasumibles en el contrato y la propiedad de la SAD, que las modificaciones las incluyó hace unos días el exfutbolista. Las rechaza e invita a Arribas a ceñirse a lo pactado en julio para desatascar de una vez la operación.

A la misma vez, el Cartagena insta al exfutbolista a que adelante cerca de dos millones de euros para que la compraventa sea efectiva ante notario y el CSD. Arribas así lo desea también, a fin de asumir ya el control total del club y no esperar a 2027.

