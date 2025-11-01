Duino cancela la venta del Efesé a Arribas y las peñas convocan una manifestación esta tarde Alejandro Arribas tilda la situación de «despropósito», el club queda en desgobierno y nadie ocupará el palco del Cartagonova esta tarde

Rubén Serrano Cartagena Sábado, 1 de noviembre 2025, 16:18 | Actualizado 17:18h. Comenta Compartir

La compraventa del FC Cartagena se ha convertido definitivamente en un circo. La operación ha saltado por los aires 48 horas después de pactarse y 24 de que Belmonte, Breis y Sívori se despidieran de la plantilla. Así lo ha comunicado públicamente el comprador Alejandro Arribas, quien ha denunciado que Duino Inversiones ha modificado las cláusulas del preacuerdo y las ha tildado de «despropósito». Todo el proceso queda paralizado, el club en un completo desgobierno y la afición del Efesé, enfurecida, ha convocado para las cinco de la tarde una manifestación para clamar por ello.

El jueves a las 10.30 horas de la mañana, Arribas pactó tanto la salida del grupo de trabajo de Belmonte como la venta por un valor de alrededor de 6 millones de euros. Todo estaba pendiente de firmar, de elvar a público y de notificar al Consejo Superior de Deportes, eso sí. Pero todo estaba tan cerrado que Belmonte, Breis y Sívori se despidieron ayer viernes de los futbolistas y cuerpo técnico. El entrenador Javier Rey tildó ese momento de «triste y difícil» y deseño la mejor de las suertes a las tres caras visibles de la entidad en la última década.

Sin embargo, a las 15.00 de este sábado, solo tres horas antes del partido Cartagena-Villarreal B, Arribas ha denunciado públicamente que todo el proceso queda paralizado porque la parte vendedora ha modificado «de forma notable algunas cláusulas del contrato». El exfutbolista, en su cuenta oficial de 'X', ha tildado la situación de despropósito y fuentes de su entorno consultadas por LA VERDAD aseguran que para él ha sido un jarro de agua fría pero que no se rendirá.

Hay que recordar que el Efesé es propiedad de Duino Inversiones, una empresa al 15% de Belmonte y al 85% de Fernando Carreño, una persona estrechamente vinculada al presidente del Real Murcia Felipe Moreno. Precisamente esta persona confesó públicamente haber ayudado en la compraventa del eterno rival grana. Arribas, el pasado jueves, aseguró haber charlado con Moreno sobre este aspecto.

El equipo de trabajo de Alejandro Arribas tenía pensado desembolsar 1,2 millones de euros ahora para Duino Inversiones, luego medio millón de euros en marzo de 2026 y tenía preparado un plan de pagos por valor de 1,4 millones de euros para afrontar deudas con Hacienda, Seguridad Social y proveedores, como la empresa de jardinería Royalverd. También para finiquitar facturas con representantes como Joaquín Vigueras y José Manuel Espejo. La parte compradora sostiene que las modificaciones incluidas a última hora «no se pueden asimilar» y entienden que Duino tendrá que ceder o abocará al club al abismo.

Belmonte, Breis y Sívori se despidieron para dejar paso a Arribas. Y ahora Arribas no puede entrar. Ante este desaguisado, las peñas han convocado para las cinco de la tarde una manifestación en la explanada del estadio Cartagonova bajo el lema 'Basta ya de mentiras'.