Alejandro Arribas con Miguel Ángel Jiménez Bosque este martes durante el partido del Jimbee. J. M. Rodríguez

Duino y Arribas firman la venta del Efesé, a expensas del CSD

El acuerdo para traspasar el 100% de las acciones a Cortadone quedó rubricado este miércoles, aunque no será elevado a público hasta que no llegue el documento de Madrid

Francisco J. Moya

Francisco J. Moya

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 21:46

De una manera discreta, sin dar detalles ni siquiera a los más cercanos y lejos de los medios para evitar miradas indiscretas. Así se firmó ... este miércoles ante notario el acuerdo entre Duino y Cortadone Inversiones para que la primera mercantil traspase definitivamente el 100% de las acciones de la SAD albinegra a la segunda. Ninguna de las dos partes quería que hubiera filtraciones y todos los detalles del encuentro se llevaron tan en secreto que ni siquiera los empleados del FC Cartagena sabían si Belmonte se había presentado o no y si finalmente se había finiquitado el asunto ante notario.

