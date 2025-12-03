Duino y Arribas firman la venta del Efesé, a expensas del CSD

De una manera discreta, sin dar detalles ni siquiera a los más cercanos y lejos de los medios para evitar miradas indiscretas. Así se firmó ... este miércoles ante notario el acuerdo entre Duino y Cortadone Inversiones para que la primera mercantil traspase definitivamente el 100% de las acciones de la SAD albinegra a la segunda. Ninguna de las dos partes quería que hubiera filtraciones y todos los detalles del encuentro se llevaron tan en secreto que ni siquiera los empleados del FC Cartagena sabían si Belmonte se había presentado o no y si finalmente se había finiquitado el asunto ante notario.

Según pudo saber LA VERDAD, se presentó Belmonte, acompañado de Fernando Carreño (persona interpuesta desde 2015 por Felipe Moreno para controlar el 85% de Duino sin aparecer en ningún papel) y, por supuesto, estuvo Alejandro Arribas representando a la sociedad que se hace cargo del club. No hubo sorpresas y todas las partes rubricaron ante notario el contrato privado que habían firmado el pasado 26 de noviembre, según confirmaron a este periódico fuentes de la operación.

No obstante, el club no pudo hacer oficial este miércoles el cambio de manos de la propiedad y el inicio de esta nueva etapa porque falta un documento del Consejo Superior de Deportes (CSD) que es «absolutamente indispensable» para que el contrato privado se eleve a público. Arribas presentó el pasado viernes una notificación formal al CSD, en la que se incluía el nombre y domicilio del nuevo dueño del FC Cartagena, el precio de la transacción (que finalmente ha sido de 5,5 millones) y los detalles de la compraventa.

Fuentes del CSD consultadas por LA VERDAD confirmaron que ese documento entró el pasado 28 de noviembre y que habitualmente el plazo para cotejar esta información esencial es de entre 7 y 10 días. Es un formalismo habitual cuando un club de fútbol cambia de manos y, según fuentes de Cortadone Inversiones, no habrá problemas para que el organismo que preside José Manuel Rodríguez Uribes dé el visto bueno a la entrada de Arribas. Después habrá que dar otros pasos: relevar al actual consejo de administración, presentar un informe de auditoría y una memoria justificativa con los motivos por los que la entidad solicita cambiar de manos.

El 'sí' se da por hecho

Con todo, en el entorno de Arribas esperan recibir ese papel del CSD con el 'sí' al cambio de propiedad antes del fin de semana. Si se demorara a la semana que viene no pasaría nada, aducen fuentes de Cortadone, puesto que la idea es presentar públicamente el nuevo proyecto y anunciar la vuelta de Víctor Alonso a la gerencia y la llegada de Javi Hernández y Jerónimo Barrales a la dirección deportiva a partir del martes, cuando pasen los partidos de Copa de este jueves y el derbi del lunes.

A expensas de ese documento que está por llegar del CSD, la firma entre comprador y vendedor ya está. Y a nivel operativo, en el Cartagena ya se mueve todo el mundo al ritmo que marcan Arribas y Alonso. Ambos presidirán este jueves desde el palco el choque ante el Valencia y este martes estuvieron el derbi de fútbol sala, acompañando a Miguel Ángel Jiménez Bosque, presidente del Jimbee. Alonso estará este jueves a primera hora en las oficinas del club, donde tendrá sus primeras reuniones con proveedores a los que se debe dinero.

Javi Hernández y Jerónimo Barrales estuvieron este miércoles en el Juan Ángel Zamora de Ciudad Jardín viendo al Juvenil A de Liga Nacional, que se impuso al Ranero (4-2). Ambos ya se han instalado en Cartagena y desde este jueves comenzarán a trabajar en la remodelación de la cantera.