Los aficionados del FC Cartagena protestando en la explanada del Cartagonova. Antonio Gil / AGM

Doscientos aficionados del Cartagena claman por la venta paralizada: «Basta ya de mentiras»

Los manifestantes gritan al presidente del Real Murcia «mafioso» antes del partido contra el Villarreal B de las seis

Rubén Serrano

Rubén Serrano

Sábado, 1 de noviembre 2025, 17:39

Doscientos aficionados del Cartagena retomaron este sábado las protestas por la deriva institucional del club. La SAD albinegra lleva un año inmersa en un proceso de compraventa que no termina de cerrarse. La parte vendedora de Paco Belmonte se despidió ayer de los jugadores y la parte compradora de Alejandro Arribas denunció hace unas horas más inconvenientes para entrar a gestionar la entidad.

Al grito de «basta ya de mentiras», los manifestantes la tomaron con el presidente del Real Murcia, a quien culpan de estar detrás de la propiedad del Efesé con la empresa Duino Inversiones. Los aficionados albinegros lo llamaron «mafioso» y mostraron pancartas con insultos hacia su perdona.

La manifestación contó con la autorización de la Delegación del Gobierno. La Federación de Peñas del Cartagena (Fpfcct) pidió los permisos pertinentes la semana pasada, con el fin de mostrar su hartazgo por esta situación institucional que tanto se alarga en el tiempo. Los acontecimientos sucedidos en las últimas horas lo desencadenaron todo

