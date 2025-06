La división norte-sur para el Cartagena gana fuerza en la primera reunión en Las Rozas

El Cartagena tiene altas posibilidades de enfrentarse a equipos madrileños, andaluces, alicantinos, valencianos y extremos la próxima temporada en Primera RFEF. La división de ... los grupos por criterios geográficos de norte-sur es la que ganó ayer más fuerza en la reunión informativa celebrada ayer en la ciudad de portiva de la Rozas, sede de la Real Federación Española de Fútbol.

El máximo dirigente de este organismo, Rafael Louzán, presidió esta primera toma de contacto con algunos de los clubes que tienen asegurada su presencia en la tercera categoría del fútbol español. Concretamente asistieron representantes de los diez clubes ascendidos desde Segunda RFEF (Pontevedra, Arenas, Europa, Torremolinos, Guadalajara, Teruel, Avilés, Cacereño, Talavera y Sabadell), que recibieron un reconocimiento por ese éxito deportivo; además de los cuatro que forman el grupo de trabajo de la Primera RFEF: Antequera, Athletic Club B, Osasuna B y Atlético Sanluqueño.

PRIMERAS PINCELADAS División de grupos Gana fuerza la distribución norte-sur. La decidirán los 40 clubes el 30 de junio.

Televisión Se rompe el acuerdo con ATM y la próxima semana habrá otro que se espera sea de mayor calidad.

Control económico Pautas para que no sea una categoría ruinosa ni el salto a Segunda División sea tan grande.

Todos ellos acordaron como opción preferencial mantener la división de dos grupos de veinte de la temporada anterior. La decisión igualmente no es firme y debe ser consensuada por la totalidad de los integrantes de la categoría. Actualmente hay confirmados 38 de los 40 equipos, pues esta semana y la siguiente deben jugarse las eliminatorias finales por el ascenso a Segunda División entre el Gimnástic de Tarragona, la Real Sociedad B, la Ponferradina y el Andorra. De ahí saldrán las dos vacantes libres de la Primera RFEF 2025/26.

La Federación procurará mover al Tenerife al norte, si es posible, para que 3 de los 4 clubes descendidos no queden en el sur

La decisión será consensuada por todos en la asamblea general prevista para el lunes 30 de junio. Ahí, tal y como se dibuja actualmente el mapa de clubes, se debería de dar la luz verde definitiva a esa división norte-sur. Si se sigue esa máxima lo lógico es que el Efesé tenga a los siguientes rivales: Real Murcia, Eldense, Hércules, Torremolinos, Antequera, Marbella, Algeciras, Antequera, Marbella, Sevilla Atlético, Betis B, Cacereño, Mérida, Talavera, Alcorcón, Guadalajara, Atlético de Madrid B, Ibiza y Tenerife.

La inclusión del Tenerife en el grupo sur no está nada clara, explican en la RFEF, y es probable que finalmente no sea así. Desde la Federación, en la medida de lo posible, siempre intentan que los cuatro clubes descendidos desde Segunda División queden repartidos. En el sur ya están el Cartagena y el Eldense y si no se cambia en el norte solo quedaría el Racing de Ferrol. De la misma manera, y en función de lo que suceda en las eliminatorias por el ascenso, se procura que no todos los filiales queden siempre en la misma división. Aquí, de ser posible, podría moverse alguno de los madrileños, ya sea el Real Madrid Castilla y el Atlético de Madrid B, sin descartar que en esa ecuación salga el Guadalajara.

Adiós a ATM Broadcast

Al margen de esta cuestión, en esta primera reunión también se abordó que a finales de esta semana y principios de la siguiente se irán conociendo las ofertas para adquirir los derechos televisivos de la categoría. La empresa ATM Broadcast se adjudicó los mismos de 2023 a 2026, pero el servicio, explican en la RFEF, no fue nada satisfactorio, se ha roto ese acuerdo y se busca dar un mayor salto de calidad en este sentido a partir de ahora. De paso, se deja la puerta abierta a que las televisiones autonómicas tengan «facilidad»para emitir partidos.

En control económico se hará una auditoría a los clubes y se velará para que el patrimonio neto no sea negativo. Se darán pautas y explicaciones para que en caso de ascenso a Segunda División no pille de nuevas a los clubes y tengan ya algunas pautas adquiridas.