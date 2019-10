Diversión para estrenar liderato Elady sonríe en la celebración del primero de sus dos goles. / j. m. rodríguez / agm Carrasquilla da otra exhibición y saca la versión más picante de Elady, que hace el doblete y ya es el máximo goleador de un equipo inexpugnable El Efesé enlaza seis jornadas sin perder y supera a un triste Córdoba RUBÉN SERRANO CARTAGENA. Lunes, 21 octubre 2019, 09:35

El cartagenerismo ha vivido tardes maravillosas, no menos que golpes a lo largo de su historia. Es el octavo año consecutivo en Segunda B. Parece la misma película de siempre. Un equipo lanzado, a mil revoluciones y que al final se la acaba pegando, normalmente de una forma cruel. Por eso no conviene mirar a largo plazo. De momento estamos en octubre: toca disfrutar del camino. Luego, en junio, ya veremos lo que pasa. Ahora, que todo el mundo es humano y no puede evitar ilusionarse y pensar cosas bonitas cuando ve volar como los ángeles a Adalberto Carrasquilla. Es un chico que aterrizó el jueves por la tarde en Cartagena, después de estar concentrado con Panamá en Estados Unidos y México, y que con el 'jet lag' presente llevó ayer la batuta del partido. El Efesé le dio un meneo a un Córdoba triste, apagado y que aún no es consciente de que está en Segunda B, tras pasar las 12 últimas temporadas en el fútbol profesional: los de Munúa disfrutaron y, de paso, prolongaron ante su peor pesadilla (20 años del 'Cordobazo', ya saben) su magnífica racha. Ya van seis jornadas consecutivas sin perder (cinco victorias y un empate), las mismas que Marc Martínez lleva sin recoger la pelota de la portería. Solo dos veces en nueve jornadas. Todo ese cóctel da como resultado un equipo que ya es el líder del grupo IV. Mejor, imposible.

2 FC Cartagena Marc; Fucile, Ayala, Andújar, Forniés; Verza (Cordero, minuto 57), Carrasquilla; William, Araujo (Carrillo, minuto 86), Elady; Caballero (Jovanovic, minuto 74). 0 Córdoba CF Becerra; Raúl Cámara, Djetei, Escobar; Víctor Ruiz; Imanol (Moyano, minuto 66), Xavi Molina; Zelu (Sebas Moyano, minuto 76), De las Cuevas, Owusu; Novaes (Juanto Ortuño, minuto 54). Goles 1-0, Elady (minuto 26). 2-0, Elady (minuto 70). Árbitro Ruipérez Marín (castellano-manchego). Amarillas a los locales Fucile y Cordero, que se perderán el partido en Huelva por sanción. En el 89 le enseñó la segunda y la roja al uruguayo. También amarillas a los visitantes Víctor Ruiz, Owusu, Xavi Molina, Raúl Cámara y Ortuño. Incidencias Estadio Cartagonova. Unos 6.000 espectadores. Se guardó un minuto de silencio en memoria del abonado Joaquín Penollar. Próximo partido Jornada 10. Recreativo-Cartagena. El domingo 27, a las 17 horas. el detalle El Cartagena es líder por primera vez esta temporada. El equipo acumula seis jornadas consecutivas sin perder (5 victorias y 1 empate) y el portero Marc Martínez ya suma 592 minutos sin encajar. Solo ha recibido 2 tantos en 9 jornadas. Elady, con 3 dianas, ya es el 'pichichi'.

Tocaba cita de las grandes en Benipila y no podía pintar mejor. El Córdoba es un rival con empaque, un gran reserva y no un equipo de garrafón como tantos que deambulan por la categoría. Pero ayer demostró ser todo lo contrario: tan mustio como la tarde en la ciudad portuaria, hizo aguas por todas partes, desbordado por las geniales arrancadas de Carrasquilla. Fue el mejor del partido, lanzó numerosos pases al hueco y, lo mejor de todo: sacó la mejor versión de la temporada de Elady. El jienense disfrutó a su lado, sacó el colmillo y mostró su lado más incisivo, como acostumbraba la temporada pasada. Es una fantástica noticia.

El panameño descosió a la defensa cordobesista y le filtró dos balones al nuevo 'pichichi' albinegro: los dos primeros no los enderezó, pero el tercero solo lo tuvo que empujarlo a la red, en el minuto 26. La catarata de ocasiones fue a más, para desquicio de un Víctor Ruiz que vio una de esas amarillas de impotencia. Antes del descanso, el propio Elady desperdició un mano a mano delante de Becerra. También se adelantó a las intenciones de Caballero, que quiso picarla por encima. El Efesé, muy coral en el frente de ataque, mereció más antes del asueto.

Fucile fue expulsado en el 89 y Codero vio la quinta amarilla; ambos serán baja el domingo en Huelva

Frescura en la recta final

El guion no cambio en el segunda parte. No hubo noticias de un Córdoba marchito, agarrado al combustible de un Owusu que, como ya hacía en el Efesé, no tiene freno. Eso le perjudicó. Otro que se unió a la fiesta fue William de Camargo, que dio otra exhibición. Nunca ha demostrado inmadurez y ayer, titular y dejando a Rodrigo en la grada, tampoco: hizo filigranas, levantó al público con sus bicicletas y llegó más fresco que una lechuga al recta final del partido. Tiene cabeza, fondo y en el descuento todavía correteaba hasta línea de fondo y armaba el disparo. El público ya no se asombra. Puro diablo. Y en principio iba a competir en el filial.

Antes de eso, en el 70, el Córdoba había perdido los papeles y Elady ya se había encargado de bajar la persiana al partido. El panameño Escobar cometió un penalti sobre Andújar y el jienense, con infinita carrerilla, lo transformó. Una pena máxima no recomendada por nueve de cada diez cardiólogos. El único punto negro de la jornada es que el choque subió de temperatura al final. Tanto, que Cordero vio la amarilla y Fucile dos y la roja. Ambos estaban apercibidos con cuatro y, por lo tanto, no estarán en Huelva. El Cartagena ha cogido la primera plaza por primera vez esta temporada. Ya incluso se divierte.