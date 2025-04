Otro disgusto en familia del Cartagena, un colista sin pulso

En una de las mejores escenas de la sensacional 'Parthenope', la última película del genial Paolo Sorrentino, un antropólogo inglés que ya viene de vuelta ... le pregunta a la bellísima protagonista si es consciente del caos que genera su sola presencia entre la gente. «¿Eres consciente del caos que genera tu belleza?». Esa es la pregunta exacta. «Empiezo a serlo», responde ella, una Parthenope interpretada por la espectacular Celeste Dalla Porta. Este domingo, con el recuerdo aún fresco tras disfrutar de cada momento de la cinta de Sorrentino, caminaba hacia el Cartagonova preguntándome si Pepín Machín, El Jebari, Aguirregabiria y compañía son conscientes del caos que hay generado ahora mismo en el Efesé. Si realmente conocen el terreno que pisan y saben qué está sucediendo a su alrededor.

Todo vino tras ver el cartel con el que Pepín Machín, uno de los peores jugadores que han vestido la camiseta albinegra en esta etapa en Segunda, quiso anunciar a sus seguidores de Instagram que iba a ser titular y que, por tanto, había que poner la tele. Se equivocó en la hora del partido, en el rival y hasta en el nombre de su propio equipo. Tres en uno. Es una anécdota, como lo de El Jebari tapándose los oídos cuando marca un gol o lo de la gente (alguna gente) tomando copas y bailando en el Espacio Business el mismo fin de semana que el equipo desciende matemáticamente. Postales de una temporada horrible, la peor de la última década a orillas de Benipila. Y todavía no ha terminado.

FC Cartagena Pablo Cuñat; Aguirregabiria (Delmás, 90), Jorge Moreno, Kiko Olivas, Nacho; Ndiaye (Óscar Clemente, 75), Pepín Machín (Escriche, 56), Sergio Guerrero (Andy, 56); Daniel Luna, Álex Millán (Ortuño, 71) y El Jebari (Rafa Núñez, 56). 2 - 3 Granada Mariño; Rubén Sánchez, Miguel Rubio (Manu Lama, 90), Loic Williams; Sergio Ruiz, Trigueros (Gonzalo Villar, 65), Hongla (Weissman, 78); Tsitaishvilli (Ricard Sánchez, 71), Lucas Boyé (Borja Bastón, 78) y Abde Rebbach (Rodelas, 65). Goles 1-0, Álex Millán (minuto 11). 1-1, Miguel Rubio (minuto 29). 1-2 Lucas Boyé (minuto 42). 1-3, Manu Trigueros (minuto 55). 2-3, Rafa Núñez (minuto 65).

El árbitro Fuentes Molina (valenciano). Amarillas a los locales Pepín Machín y Jorge Moreno y a los visitantes Manu Trigueros y Abde Rebbach.

El estadio Cartagonova. 2.650 espectadores, unos 1.500 de ellos llegados desde Granada

El partido posterior al último descenso, el de 2012, hubo 2.500 espectadores en el estadio. Fue ante el Villarreal B, no hubo afición visitante, el Efesé goleó al filial amarillo (6-2) y al acabar el choque hubo algunas incidentes entre un grupo de aficionados y varios futbolistas de la plantilla que entonces entrenaba Carlos Ríos. Este domingo, el primero tras el adiós definitivo al fútbol profesional, hubo poco más de mil cartageneristas en el Cartagonova. La peor entrada en tres lustros, si no se tiene en cuenta a los seguidores desplazados desde Granada.

Vergüenza en el palco

Hubo más aficionados granadinistas (1.500) que albinegros (1.100) y se volvió a demostrar que la fractura es absoluta entre los abonados y la directiva. Unos no van a la grada y los otros no van al palco. Lo primero supone una legítima forma de protesta. Lo segundo es una vergüenza sin precedentes en la historia del fútbol local. Y eso que la actitud de muchos de los que precedieron a Belmonte nos puso en muchas ocasiones la cara roja. Nada, sin embargo, se parece a esto. El proyecto de Belmonte y Breis está acabado. No hay vuelta atrás. Y actitudes como esta de no dar la cara cada quince días donde hay que darla solo contribuyen a que el final sea más dañino e ignominioso. Porque esta actitud arrogante, soberbia y poco madura solo consigue que todo lo bueno que se hizo desde 2015 quede difuminado. Nos encontramos así con un pasado engullido por un presente lacerante y un futuro que no existe. Con Belmonte al frente solo habrá más desidia, abandono y desafección.

A los futbolistas que entrena Fernández Romo, eso sí, esta situación les está viniendo bien. La gente no va al estadio y todo el foco se pone en los dirigentes desaparecidos de un club a la deriva. Entonces, solo cuando alguno hace el ridículo fuera del campo –como ayer Pepín Machín con el asunto del cartel fallido en Instagram– la gente repara en ellos. Pero si nadie mete la pata, aquí no pasa nada. Consumimos semana tras semana de derrota en derrota y asumimos con una naturalidad que asusta que este equipo lleva 18 jornadas sin ganar y que ni siquiera va a ser capaz de pelear con el Racing de Ferrol para dejar el farolillo rojo y, al menos, no terminar el curso como colista. Es una lucha que de nada sirve. Ferrol y Cartagena están descendidos a Primera Federación. Pero lo suyo hubiera sido, por aquello del orgullo y la honra, que los de Romo intentaran al menos cazar al penúltimo clasificado. Ni esa batalla se ha dado. Salvo reacción que ya nadie espera, este Cartagena acabará bajando siendo uno de los peores colistas de la historia de Segunda.

Un espejismo

Este domingo, ya sin nada en juego, Romo abandonó el 5-3-2 y apostó por un 4-3-3 que le sentó mejor a su equipo. En la primera media hora, de hecho, el Cartagena se adelantó con un buen tanto de Álex Millán, tras un enorme pase de Daniel Luna, y pudo hacer el segundo. Un penalti por manos de Loic Williams lo quiso tirar Pepín Machín, pero se lo pidió el propio Álex Millán. Lo lanzó igual que el pasado domingo en Almería y esta vez se lo paró el meta visitante, un Mariño que con esa mano cambió el curso del encuentro. Del posible 2-0 se pasó al 1-1 en poco más de un minuto. Miguel Rubio, en un córner mal defendido por los de casa, empató el partido, calmó a los suyos y encendió a la grada visitante, que esta vez se convirtió en local por la incomparecencia general de los abonados albinegros.

Lucas Boyé perdonó a la primera, pero no lo hizo a la segunda, aprovechando un error en la salida de balón de Sergio Guerrero y un fallo de cálculo de un Jorge Moreno demasiado osado. Antes del descanso, el Granada había remontado y daba la sensación de que los tres puntos que necesitaba para meterse en el 'playoff' de ascenso ya no se le iban a escapar.

El inicio del segundo tiempo del Cartagena fue lamentable. Lo aprovechó el cuadro nazarí para hacer el tercero, anotado de cabeza por Manu Trigueros. Pablo Cuñat salvó una goleada. Las ocasiones de Hongla, Abde Rebbach y Miguel Rubio fueron muy claras. Los cambios mejoraron al Cartagena. Rafa Núñez, en su mejor acción desde que llegó al club, acortó distancias y el Granada se conformó con guardar su renta y que no pasara nada más en el partido. Ortuño y Andy lo intentaron, pero lo cierto es que Mariño vivió tranquilo un tramo final en el que el colista quiso pero nunca pudo.