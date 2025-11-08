Directo | Teruel - FC Cartagena
El conjunto de Javi Rey quiere conseguir la primera victoria liguera como visitante y así recortar puntos al líder
Javier Brocal
Sábado, 8 de noviembre 2025, 13:54
14:56
45' + 12' | 1-1 | Final de la primera parte
Enlace copiado
14:55
🟨 45' + 11' | 1-1 | Amarilla para Sergio Moreno (Teruel)
Enlace copiado
14:54
45' + 10' | 1-1 |
Poco fútbol en este tiempo de descuento. Se añadieron 6 minutos tras los 5 minutos de la revisión VAR
Enlace copiado
14:51
45' + 7' | 1-1 |
Un saque de esquina lanzado por Perejón fue despejado por la defensa local
Enlace copiado
14:49
🖥️ 45' + 5' | 1-1 | Revisión VAR
El entrenador del Teruel pidió revisión VAR por un posible penalti a favor. El colegiado revisó la acción y dictaminó que no hay nada. La revisión comenzó en el 45'
Enlace copiado
14:44
🚑 44' | 1-1 | Entra la asistencia médica
Manel Royo (Teruel) siente algo en la parte de atrás de la pierna izquierda y se tiró al suelo. A pesar de esto, volvió al terreno de juego.
Enlace copiado
14:41
42' | 1-1 |
Una falta directa lateral lanzada por el Teruel quedó en nada tras ser atrapada por el Lucho García.
Enlace copiado
14:39
🟨 39' | 1-1 | Amarillas para el Teruel
Para Nico Van Rijn y Rubén Gálvez
Enlace copiado
14:36
⚽ 37' | 1-1 | GOOOOOOOL DEL FC CARTAGENA
Nil Jiménez puso un centro al segundo palo, Calderón la pone al área pequeña de cabeza y Diego Gómez, con la puntita del pie, se adelanta al defensor y marca el gol del empate. Primer gol liguero del FC Cartagena como visitante
Enlace copiado
14:33
🔄 34' | 1-0 | Cambio en el FC Cartagena
Entra al campo Rubén Serrano y se marcha Fran Vélez.
Enlace copiado
14:32
🚑 33' | 1-0 | Entra la asistencia médica
Fran Vélez sintió algo en la parte de atrás de la pierna derecha y se echó al suelo.
Enlace copiado
14:31
32' | 1-0 |
El FC Cartagena intenta responder con un fútbol intenso y una presión igual. No quiere bajar el nivel del partido, aunque ahora este por debajo en el marcador.
Enlace copiado
14:27
⚽ 28' | 1-0 | Gol del Teruel
Un saque de esquina a favor del Teruel fue rematado por Merencio y marca el primero. El jugador tuvo poca oposición de la defensa albinegra, aunque remató de una manera extraña. Asistencia de Manel Royo
Enlace copiado
14:25
25' | 0-0 |
Un disparo en el área de Joseda (Teruel) y el balón se marcha lejos de la portería
Enlace copiado
14:22
22' | 0-0 |
Una falta directa en la esquina izquierda del área fue lanzada por Diego Gómez, pero se marchó por encima de la portería.
Enlace copiado
14:18
19' | 0-0 |
Una falta lateral del Teruel es despejada al borde del área por Edgar Alcañiz sin problemas.
Enlace copiado
14:17
18' | 0-0 |
Un centro de Relu (Teruel) se marchó lejos del área y sin generar peligro.
Enlace copiado
14:14
15' | 0-0 |
El partido está igualado. Ambos equipos manejan con buen criterio la posesión y se la van turnando, pero ninguno llega a tener ocasiones claras para marcar gol.
Enlace copiado
14:09
10' | 0-0 |
El Teruel se hace ahora con la pelota y mantiene más tiempo la posesión. Intenta llegar al área del FC Cartagena, pero los albinegros están bien plantados en su campo.
Enlace copiado
14:04
5' | 0-0 |
El FC Cartagena ha iniciado más intenso y con una presión alta. De momento, es el dueño de la posesión.
Enlace copiado
14:01
🟨 1' | 0-0 | Amarilla para Manel Royo (Teruel)
Primera llegada por banda derecha de Calderón, pero que trastabilló el defensa justo en la línea, pero parece que por centímetros es fuera del área. La falta fue lanzada y quedó en nada
Enlace copiado
13:59
1' | 0-0 | Comienza el partido
Enlace copiado
13:57
Saltan ambos equipos al terreno de juego del Pinilla
🤯 ¡ARRANCA Y DE QUÉ MANERA EL PRIMER PARTIDO DEL SÁBADO!— Primera Federación Versus e-Learning (@Primera_RFEF) November 8, 2025
⚔ @TeruelCd - @FCCartagena_efs
Resultados: https://t.co/XgkVDDCut3
Partido en DIRECTO: Canal Lineal de Primera Federación#PrimeraFederación | #VersusELearningpic.twitter.com/YOmUvgwTDK
13:52
El FC Cartagena no está solo en Teruel
Decenas de aficionados han viajado hasta el Estadio de Pinilla para acompañar a los albinegros en un partido clave en la parte alta de la clasificación.
Nunca solos… GRACIAS ALBINEGROS🫶🏾 pic.twitter.com/5BP4gTrOjS— FC Cartagena (@FCCartagena_efs) November 8, 2025
Enlace copiado
13:50
El once de Javi Rey
El técnico albinegro «castiga», por llamarlo de alguna manera, a los jugadores que cometieron los errores en el Cartagonova ante el Villarreal B. Lucho García vuelve a la titularidad. Primer once para Fran Vélez, que sustituye a Rubén Serrano. Se sientan en el banquillo: Luismi Redondo, Nacho Martínez, Fidalgo. Jugadores que eran claves, pero que serán suplentes.
Enlace copiado
13:47
Alineación del Teruel
Gálvez; Van Rijn, Moreno, Teddy, Merencio, Relu, Rodríguez, Albisua, Abraham, Joseda, Manel Royo.
1️⃣1️⃣⚔️#TeruelCartagenapic.twitter.com/255D8RbFAj— Club Deportivo Teruel (@TeruelCd) November 8, 2025
Enlace copiado
13:09
Alineación del FC Cartagena
Lucho García; Dani Perejón, Fran Vélez, Imanol Baz, Nil Jiménez; Pablo Larrea, Edgar Alcañiz, Diego Gómez; Kevin Sánchez, Chiki, Carlos Calderón.
ALINEACIÓN | Este es el 1️⃣1️⃣ del 𝗘𝗳𝗲𝘀𝗲́— FC Cartagena (@FCCartagena_efs) November 8, 2025
🆚 @TeruelCd
🏟️ Pinilla
⏰ 14:00h#TeruelCartagenapic.twitter.com/7BiJaf9B2A
Enlace copiado
13:07
¡Buenos días! Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Teruel y FC Cartagena. Si se acaban de despertar, buen desayuno. Si ya llevan un buen rato despiertos, disfruten de la comida.
Publicidad
Publicidad
Publicidad
- 1 La oposición con la que ganarás más de 5.000 euros mensuales: «No necesitas título universitario»
- 2 La confesión del joven que asfixió a su novia de 19 años en Librilla: «Se me ha nublado la cabeza; la he cogido del cuello y he apretado»
- 3 Cazado en una pedanía de Murcia por circular en un patinete a 99 km/h
- 4 El conductor de un camión atropella y mata a una joven en un paso de peatones en Valencia
- 5 Prisión provisional para el nuevo detenido por el asesinato de dos ecuatorianos en Mazarrón
-
6
- 7 Un trabajador herido con quemaduras en las instalaciones de ElPozo en Alhama
-
8
- 9 Estafa del gigoló: detenido en una cafetería de Badajoz antes de una cita
- 10 Detenido un hombre en Toledo por haber matado a más de cien gatos en el último año
-
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad